Україна стає частиною американських виборів 2026
Це, напевне, перші вибори за багато років, де ми можемо від цього виграти
- Санкції Трампа стали таким собі спусковим гачком, який буде задавати тренд українського питання на наступний рік. Трамп вже не зможе відкотитися вибори відбудуться на початку листопада-2026 і це та дата до якої Трамп зробить все від себе залежне, щоб закінчилася війна.
- Варто звернути увагу на те, що відразу після введення санкцій, один з головних гравців республіканської партії і один з головних авторів "антиросійської законодавчої архітектури" Ліндсі Грем зустрівся з українським послом в Вашингтоні Ольгою Стефанішиною. І це частина виборчої кампанії республіканців, які не можуть не розуміти: якщо 73% виборців-республіканців за повну підтримку України, значить потрібно підтримувати Україну. Окремо, тут важливо також звернути увагу на те, що наше посольство стає важливим гравцем в цій передвиборчій історії.
- Але при цьому, складається така ситуація при якій демократи також змушені (через позицію виборців) підтримувати Україну. І це вперше за останні три виборчих цикли, коли Україна консолідовує обидві американські партії, а не стає частиною імпічменту Трампа чи скандалів з сином Байдена.
Вибори лише стартували. І для нас надважливо, щоб ми не стали частиною якихось міжпартійних скандалів. Я хочу звернути окрему увагу на те, що такий сценарій (розсварити партії руками України) буде обовʼязковою задачею для російських спецслужб. І тут ми маємо памʼятати одну стару істину: велика частина зовнішніх проблем України є частиною внутрішніх скандалів і роботи корисних ідіотів в Києві. Просто, щоб стало зрозуміліше: всі найскладніші рішення для нас, яке приймав МВФ, були вигадані в Києві (підняття ціни на газ в два рази і тому подібне).
Росіяни не зможуть створити проблему, яку ми самі не створимо і головне, самі ж не розкрутимо.