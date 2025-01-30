русский
Війна в Україні

Україна залишає за собою право створити зброю масового знищення для самозахисту

Олександр Кочетков

Україна залишає за собою право створити зброю масового знищення для самозахисту
Україна залишає за собою право створити зброю масового знищення для самозахисту

"План Трампа" від джерел з США (на чому він ґрунтується — загадка). "План Трампа" від джерел з Кремля (тобто, відверті вкиди від ФСБ). "План Трампа" від джерел з Банкової (він там багатьох лякає).

Все є, нема тільки "Плану Трампа" офіційно від Трампа...

Менше з тим, повністю зрозуміло, що НАТО нам у найближчі роки не світить. А ще буде поставлено під сумнів багато чого з новацій неадекватних "патріотів", як от мовні патрулі, війна з живими і мертвими діячами культури, силові рішення у релігійній сфері і т. п.

Про НАТО я висловлювався відразу після появи відповідних правок до Конституції України. Ну не можна закріплювати у нашому Основному Законі те, що залежить не від нас! Це все одно, що зробити конституційною нормою, щоб кожна українська жінка народжувала виключно майбутніх нобелівських лауреатів. Воно начебто і непогано, але ж як це реалізувати на практиці?

До речі, можна записати, що Україна залишає за собою право створити зброю масового знищення для самозахисту — нас будуть шалено критикувати, накладати санкції, але все одно створення такої зброї залежатиме від України. А от записати членство у міжнародній організації, де нас не чекають — це невігластво. Або провокація.

А ще важливіше, що НАТО продемонструвала свою недієздатність щодо протистояння агресії з боку недоімперії. Країни, які входять у НАТО — так, допомагають Україні. НАТО як організація — практично ні. То нащо нам цей бюрократичний тягар з величезними членськими внесками, який нас все одно не захистить?

Тому, швидше за все, пасаж про НАТО з Конституції України доведеться прибирати. Буде соромно, буде багато галасу, але ж виправляли помилки, як правило, складніше і неприємніше, ніж їх робити.

Мені здається, що на Петра Порошенка зараз тиснуть і лякають санкціями саме для того, щоб він якщо не сам запропонував відмінити норму про НАТО, то хоча б не протидіяв цьому.

Проте норму про членство у ЄС залишати треба. Бо вона, окрім іншого, передбачає, що Україна змушена буде уніфікувати і своє законодавство, і — головне — практику застосування законів до європейських норм.

Тобто, "клятій собачій мові" доведеться надавати етерний час навіть на "Телемаратоні". І книги російською друкувати. І угорською у школах на Закарпатті викладати. І ще багато чого неприємного багато для кого. Інакше у ЄС нас не приймуть, а воно ж — у Конституції! Святе!

Так само, вирішувати, до якої конфесії належить конкретний храм, за нормами ЄС, має не СБУ, а релігійна громада: зібралися віряни і визначилися, а якщо місцевий священник не згоден, то він тихенько іде шукати собі іншу громаду. Про цьому якщо є порушення священством українського закону, то винних треба карати саме по закону, а не під впливом емоцій.

Так, з усім цим доведеться розбиратися після того, як припиняться бойові дії. Бо зараз в нас природна імунна реакція суспільного організму на російське вторгнення: це як при інфекції — піднімається температура, з’являється сип, шмарклі та інші неприємні прояви. Саме тому зараз настільки непереборне бажання знищити, зруйнувати все, що пов’язане з країною-агресоркою, навіть якщо цей зв’язок примарний. До того ж, завалити чавунний пам’ятник простіше і безпечніше, ніж ворожого солдата...

І хоча всі описані жахи ще не скоро, психологічно готуватися до них треба — така ціна перемоги, яку ми втратили у 2023 році. І до виборів треба готуватися, бо вони теж передбачені "мирними планами" і мають багато чого змінити в Україні.

А інакше припинення бойових дій цього року не відбудеться, які б "плани" у ЗМІ ні поширювали.

Джерело:facebook.com

Війна в УкраїніБлоги