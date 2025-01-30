План Трампа от источников из США (на чем он основывается — загадка). "План Трампа" от источников из Кремля (т.е. откровенные вбросы от ФСБ). "План Трампа" от источников из Банковой (он там многих пугает).

Все есть, нет только "Плана Трампа" официально от Трампа...

Тем не менее, полностью понятно, что НАТО нам в ближайшие годы не светит. А еще будет подвергнуто сомнению многое из новаций неадекватных "патриотов", как вот языковые патрули, война с живыми и мертвыми деятелями культуры, силовые решения в религиозной сфере и т.д. п.

О НАТО я высказывался сразу после появления соответствующих поправок к Конституции Украины. Ну нельзя закреплять в нашем Основном Законе то, что зависит не от нас! Это все равно что сделать конституционной нормой, чтобы каждая украинская женщина рожала исключительно будущих нобелевских лауреатов. Оно вроде бы и неплохо, но как это реализовать на практике?

Кстати, можно записать, что Украина оставляет за собой право создать оружие массового уничтожения для самозащиты — нас будут безумно критиковать, налагать санкции, но все равно создание такого оружия будет зависеть от Украины. А вот записать членство в международной организации, где нас не ждут – это невежество. Или провокация.

А еще важнее, что НАТО продемонстрировала свою недееспособность по противостоянию агрессии со стороны недоимперии. Входящие в НАТО страны — да, помогают Украине. НАТО как организация практически нет. Так зачем нам это бюрократическое бремя с огромными членскими взносами, которое нас все равно не защитит?

Поэтому, скорее всего, пассаж о НАТО по Конституции Украины придется убирать. Будет стыдно, будет много шума, но исправляли ошибки, как правило, сложнее и неприятнее, чем их делать.

Мне кажется, что на Петра Порошенко сейчас давят и пугают санкциями именно для того, чтобы он, если не сам, предложил отменить норму о НАТО, то хотя бы не противодействовал этому.

Однако норму о членстве в ЕС оставлять нужно. Потому что она, кроме прочего, предполагает, что Украина вынуждена будет унифицировать и свое законодательство, и, главное, практику применения законов к европейским нормам.

То есть, "проклятому собачьему языку" придется предоставлять эфирное время даже на "Телемаратоне". И книги на русском печатать. И на венгерском в школах на Закарпатье преподавать. И еще многое неприятного для многих. Иначе в ЕС нас не примут, а ведь оно — в Конституции! Праздник!

Также решать, к какой конфессии принадлежит конкретный храм, по нормам ЕС, имеет не СБУ, а религиозная община: собрались верующие и определились, а если местный священник не согласен, то он тихонько идет искать себе другую общину. Об этом, если есть нарушение священством украинского закона, то виновных нужно наказывать именно по закону, а не под влиянием эмоций.

Да, со всем этим придется разбираться после того, как прекратятся боевые действия. Потому что сейчас у нас естественная иммунная реакция общественного организма на российское вторжение: это как при инфекции – поднимается температура, появляется сыпь, сопляки и другие неприятные проявления. Именно поэтому сейчас столь непреодолимое желание уничтожить, разрушить все, что связано со страной-агрессорой, даже если эта связь призрачная. К тому же завалить чугунный памятник проще и безопаснее, чем вражеского солдата.

И хотя все описанные ужасы еще не скоро, психологически готовиться к ним надо такая цена победы, которую мы потеряли в 2023 году. И к выборам нужно готовиться, потому что они тоже предусмотрены "мирными планами" и должны многое изменить в Украине.

А иначе прекращение боевых действий в этом году не произойдет, какие бы "планы" в СМИ ни распространялись.