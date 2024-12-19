Україна і РФ готові до миру? Що відбувається

А відбувається наступне...

Трамп після отримання в Парижі 7 грудня від Зеленського згоди на мирні переговори (повідомлення Трампа в Truth Social - "Зеленський хоче угоди для припинення бойових дій"), приймає Орбана і просить його стати посередником у пропозиції миру Путіну, що той і зробив в часовій телефонній розмові минулої середи 11 грудня. Він виклав Путіну пропозицію Трампа, який для початку хоче згоди Росії.

Кремль міркує певний час і що цікаво - вчора стається вбивство генерала Кірілова, яке деякими спостерігачами було сприйнято як таке, що могло зірвати згоду Росії на мирні перемови.

Путін міг би стати в характерну для нього позу ображеного, як це було після Курської операції ЗСУ, призвело би до якогось афекту по типу "як з ними можна домовлятись?" і показало би його недоговороспроможним. Україна викачала б повний профіт від зриву цього сценарію.

Але сьогодні увечері відповідь від РФ таки прийшла. Путінський спікер Пєсков робить заяву: перемовини були б "найкращим" для Москви способом "досягти цілей спецоперації". Її можна тлумачити як згоду. Думаю, те саме прийшло по неформальним каналам комунікації, які існують безсумнівно.

Після цього нещодавно у вечірньому ефірі Fox News спецпредставник Трампа по Україні та РФ Кіт Келлог говорить вже чітко і відкрито: Україна і РФ готові до миру.

Отримати згоду на переговори це одне, а ось всадити сторони - це вже завдання із зірочкою. Потрібно визначитись з форматом, представництвом, умовами, країною, яка прийме сторони.