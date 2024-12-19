Украина и РФ готовы к миру? Что происходит

А происходит следующее...

Трамп после получения в Париже 7 декабря от Зеленского согласия на мирные переговоры (сообщение Трампа в Truth Social – "Зеленский хочет соглашения для прекращения боевых действий"), принимает Орбана и просит его стать посредником в предложении мира Путину, что тот и сделал во временной телефонной разговоре в прошлую среду 11 декабря. Он изложил Путину предложение Трампа, для начала желающего согласия России.

Кремль рассуждает некоторое время и что интересно – вчера происходит убийство генерала Кириллова, которое некоторыми наблюдателями было воспринято как могло сорвать согласие России на мирные переговоры.

Путин мог бы стать в характерную для него позу обиженного, как это было после Курской операции ВСУ, приведшее к какому-то аффекту по типу "как с ними можно договариваться?" и показало бы его недоговороспособным. Украина бы скачала полный профит от срыва этого сценария.

Но сегодня вечером ответ от РФ пришел. Путинский спикер Песков делает заявление: переговоры были бы "лучшим" для Москвы способом "достичь целей спецоперации". Ее можно толковать как согласие. Думаю, то же самое пришло по неформальным каналам коммуникации, которые существуют несомненно.

После этого недавно в вечернем эфире Fox News спецпредставитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог говорит уже четко и открыто: Украина и РФ готовы к миру.

Получить согласие на переговоры это одно, а вот всадить стороны – это уже задача со звездочкой. Следует определиться с форматом, представительством, условиями, страной, которая примет стороны.