Загроза авіакатастрофи: чому завжди потрібно вмикати режим польоту на телефоні в літаках

Майже всі вже знають, що під час подорожі літаком необхідно перемикати мобільний телефон у режим польоту. Нагадуємо, що, сідаючи в літак, ви чуєте оголошення: "Будь ласка, переконайтеся, що електронні пристрої, такі як смартфони чи планшети, вимкнені або переведені в режим польоту". Це оголошення звучить у кожному літаку. Ті, хто відмовляється, іноді навіть можуть бути висаджені з літака.

Як пояснив капітан одного з літаків, відповідь на це питання досить проста. Якщо мобільний телефон не вимкнено або не переведено в режим польоту, пілот у крайніх випадках може чути фоновий шум — схожий на той, що виникає через гучномовець, коли телефон занадто близько. Це може призвести до того, що пілот не зможе чітко розчути важливі радіосигнали, що іноді може мати серйозні наслідки.

Які небезпеки чатують на борту літака

Наголошується, що, за свідченнями пілотів літаків, неприємні інциденти часто трапляються через те, що пасажири не перевели свої телефони в режим польоту. Пояснюється, що це пов’язано з випромінюванням від мобільного телефону, яке може порушувати радіохвилі бортової системи зв’язку. Це може становити ризик, особливо під час зльоту чи посадки, якщо всі пасажири одночасно вмикають свої мобільні телефони — і вони потім підключаються до своїх операторів.

Крім того, для зручності пасажирів, на борту майже всіх авіакомпаній можна користуватися Wi-Fi. Це часто коштує додаткову плату, але в деяких авіакомпаніях ця послуга вже безкоштовна.

У деяких випадках також існують обмеження на певні сервіси: наприклад, ви можете безкоштовно надсилати повідомлення, але за послуги, які потребують більше даних, такі як стрімінг, може стягуватися додаткова плата.

Якщо ви не можете обійтися без інтернету в літаку, варто інвестувати в опцію WLAN — існує ризик для життя, якщо ваш мобільний телефон увімкнено в літаку без режиму польоту, хоча зазвичай цього не стається, зазначається в статті.

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