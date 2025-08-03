Угроза авиакатастрофы: почему всегда нужно включать режим полета на телефоне в самолетах

Многие уже знают, что во время путешествия самолетом необходимо переключать мобильный телефон в режим полета. Напоминаем, что садясь в самолет, вы слышите объявление: "Пожалуйста, убедитесь, что электронные устройства, такие как смартфоны или планшеты, выключены или переведены в режим полета". Это объявление звучит в каждом самолете. Отказывающиеся иногда даже могут быть высажены из самолета.

Как пояснил капитан одного из самолетов, ответ на этот вопрос достаточно прост. Если мобильный телефон не выключен или не переведен в режим полета, пилот в крайних случаях может слышать фоновый шум — похож на возникающий из-за громкоговорителя, когда телефон слишком близко. Это может привести к тому, что пилот не сможет четко услышать важные радиосигналы, что иногда может иметь серьезные последствия.

Какие опасности подстерегают на борту самолета

Отмечается, что, по свидетельству пилотов самолетов, неприятные инциденты часто случаются из-за того, что пассажиры не перевели свои телефоны в режим полета. Объясняется, что это связано с излучением мобильного телефона, которое может нарушать радиоволны бортовой системы связи. Это может представлять риск, особенно при взлете или посадке, если все пассажиры одновременно включают свои мобильные телефоны, и они затем подключаются к своим операторам.

Кроме того, для удобства пассажиров на борту почти всех авиакомпаний можно пользоваться Wi-Fi. Это часто стоит дополнительная плата, но в некоторых авиакомпаниях эта услуга уже бесплатна.

В некоторых случаях также есть ограничения на определенные сервисы: например, вы можете бесплатно отправлять сообщения, но за услуги, требующие больше данных, такие как стриминг, может взиматься дополнительная плата.

Если вы не можете обойтись без интернета в самолете, стоит инвестировать в опцию WLAN – существует риск для жизни, если ваш мобильный телефон включен в самолете без режима полета, хотя обычно этого не происходит, отмечается в статье.

Дополнительные советы

Проверка правил авиакомпаний : Перед полетом уточните правила использования электронных устройств в конкретной авиакомпании, например, на сайтах http://www.ryanair.com, http://www.wizzair.com или http://www.turkishairlines.com. Некоторые авиалинии, такие как Qatar Airways, предлагают бесплатный Wi-Fi для коротких сообщений.