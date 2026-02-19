Удари по російським НПЗ варто розширювати

Після свят ціни на паливо на російському ринку повернулись до зростання. Схоже, що уряд рф поспішив відмінити заборону на експорт бензину з рф.

Зокрема, ціни на бензин в рф у січні виросли на 1,35% після зниження на 0,43% у грудні. У лютому ціни на бензин в рф продовжили зростати, і це не дивлячись на те, що Федеральна антимонопольна служба рф (ФАС) порушила десять справ стосовно учасників торгів нафтопродуктами.

Враховуючи, що вже наближається посівна, удари по НПЗ в рф стаються більш доречними.

Втім, справжнє свято для наших підрозділів БПЛА підготували російськи страховики, які почали відмовляти НПЗ у виплатах по страховим випадкам за участю українських БПЛА, або взагалі не бажають страхувати ризики ударів БПЛА. Збитки настільки великі, що вони не були закладені на стадії встановлення тарифів. Загальні збитки від атак страховики цінили в 1 трлн рублів (це десь 20-25% річного фонду оплати праці армії рф), при цьому, скоріш за все, мова йде тільки про визнанні ними страхові випадки. Відсутність страхових виплат за руйнацію обладнання може стати системною проблемою для російських НПЗ та сильно уповільнити ремонти через дефіцит фінансування.