Турецькі пляжі: 8 найкращих локацій за рекомендаціями місцевих

Туреччина — популярний туристичний напрямок, особливо коли йдеться про літній відпочинок. І це не дивно, адже країна, розташована на перехресті важливих маршрутів із Європи до Азії, може похвалитися вражаючою береговою лінією довжиною понад п’ять тисяч миль! Однак відпустка тут — це не лише all-inclusive курорти, переповнені пляжі та популярні туристичні пам’ятки. Серед гірських півостровів можна знайти мальовничі бухти, автентичні села з ресторанами, що пропонують просту, але смачну їжу, піщані коси з теплою водою та інші приховані природні перлини. Завдяки великій кількості прямих рейсів до Бодрума, Ізміра, Мармаріса та Анталії ви легко та швидко дістанетеся до узбережжя Чорного моря та Егейського моря. Однак, чим далі ви віддаляєтеся від популярних аеропортів, тим більше усамітнення та спокою ви знайдете.

Наступний список найкращих пляжів Туреччини допоможе вам вибрати ідеальний варіант для літньої відпустки.

1. Пляж Ізтузу, Дальян

Найкращий спосіб дістатися до цього пляжу в Туреччині та інших мальовничих місць — човном по невеликій річці, порослій очеретом. Саме ця непоказна водойма веде до прекрасної зони відпочинку, розташованої в західній частині середземноморського узбережжя. Це не просто чистий, широкий тримильний пляж, де можна провести час біля води або зайнятися різними активностями. У цій заповідній зоні гніздяться морські черепахи, а місце мінімально забудоване. Проте є місця для ночівлі. Наприклад, Dalyan Resort — це готель на березі річки, який пропонує чудові зручності, такі як спа-центр і басейн.

Прекрасний турецький пляж Ізтузу розташований у Дальяні, невеликому курортному містечку між стародавнім Куанчесом і популярним озером Койджейз.

2. Коньяалти, Анталія

Пляж Коньяалти — один із найгарніших пляжів Туреччини, оточений фантастично красивими високими горами Бейдаглари. Тут є все необхідне для чудового літнього відпочинку — можливість займатися численними водними видами спорту, ресторани, дитячі майданчики та яскраве нічне життя.

Поруч із пляжем Коньяалти розташований Археологічний музей Анталії. Рекомендуємо провести тут час, досліджуючи артефакти та інші знахідки зі стародавніх міст цієї частини узбережжя. Відвідування музею — хороший спосіб урізноманітнити перебування під палючим сонцем пізнавальною екскурсією. Також радимо відвідати Калєїчі, атмосферне старе місто, розташоване недалеко від цієї пляжної зони в Туреччині. Якщо шукаєте місце для проживання, оберіть Sealife Lounge Hotel. Цей готель лише для дорослих розташований за два квартали від Коньяалти, пропонуючи висококласні зручності та спокійний відпочинок.

3. Олюденіз, Фетхіє

Гірські краєвиди Фетхіє. Джерело: Pixabay Гірські краєвиди Фетхіє. Джерело: Pixabay

Фетхіє — жваве курортне містечко з безліччю кафе, барів і ресторанів. Однак за 2,5 милі на південь розташований один із найкращих пляжів Туреччини — Кидрак, який пропонує чудові краєвиди, але не настільки популярний, щоб ви натикалися на рушники та шезлонги інших відпочивальників. Любителі походів можуть пройти частину мальовничого Лікійського шляху, звідки видно знамениту "блакитну лагуну".

Ще одне прекрасне пляжне місце в Туреччині — Белджекіз, розташоване у Фетхіє. Тут можна спостерігати вражаюче видовище — параглайдери злітають із вершини Бабадагу, приземляючись на білий пісок уздовж узбережжя. Недалеко від пляжу Белджекіз розташований невеликий, але дуже затишний готель Tonoz Beach Hotel із привітним персоналом і чудовим розташуванням.

4. Півострів Чешме, Ізмір

Прекрасний півострів Чешме, всіяний оливковими деревами, омивається бірюзовими водами Егейського моря. Кілька чудових турецьких пляжів, розташованих тут, є популярними місцями відпочинку для жителів Стамбула та Ізміра. Бухта приваблює численних віндсерферів, серферів і кайтсерферів з усього світу.

Невелике село Алачати пропонує погляд на автентичну Туреччину з жвавими ринками, ресторанами та кафе, що подають егейську кухню, затишними бутик-готелями та магазинами.

Сусіднє місто Чешме, розташоване на захід від Ізміра, більш активне та гамірне, з вузькими вуличками, еклектичними закладами та дизайнерськими магазинами. Тут розташований замок 16 століття та одні з найгарніших пляжів Туреччини, такі як Пірланта та Алтинкум, обидва на західній частині півострова. Курорт Gaia Alacatı пропонує розкішне розміщення з унікальними дизайнерськими меблями та увагою до екології.

5. Гьолтюркбюкю, Бодрум

Відокремлена бухта на півночі півострова Бодрум — це рай із одними з найкращих пляжів Туреччини. Тюрбюкю, на північно-західному кінці бухти, навіть приваблює знаменитостей, тоді як інша частина — Гьолджой — пропонує більше простору та приватності, не втрачаючи краси та чарівності літнього відпочинку.

Громадський пляж не дуже великий, але багато готелів пропонують власні зони для відпочинку біля води та засмагання. Наприклад, ви можете забронювати номер у Flamm Bodrum. Готель має приватний пляж і стильні, комфортні номери.

6. Півострів Датча, Мармаріс

Цей вузький, горбистий, продуваний вітрами острів розташований у точці, де Середземне море зустрічається з Егейським. Місце здається надзвичайно віддаленим і дещо ізольованим — але місцеві хочуть зберегти його таким. І не дивно, адже звивиста берегова лінія всіяна одними з найкращих пляжів Туреччини та мальовничими приватними бухтами. Все, що вам потрібно, — знайти своє улюблене місце для літньої відпустки і... не ділитися цією таємницею з рештою світу. Якщо ви хочете провести більше часу на півострові та відвідати всі найгарніші пляжі Туреччини, забронюйте розкішний номер у Villa Asina, який пропонує чудовий вид на бірюзову воду та ресторан із смачною егейською кухнею.

7. Клеопатра, Аланія

Пляж, у який закохалася навіть Клеопатра. Джерело: Pixabay Пляж, у який закохалася навіть Клеопатра. Джерело: Pixabay

Ця локація, оточена теплими та чистими водами Середземного моря, обов’язково потрапляє до списку топ-10 пляжів Туреччини. Зона відпочинку з 1,2 милями оксамитового піску оснащена всім необхідним — від кабан до дитячих і волейбольних майданчиків, пляжних барів та інших зручностей.

Одне з найкращих пляжних місць у Туреччині отримало свою назву на честь самої цариці Клеопатри, яка, за легендою, закохалася в надзвичайну бухту під час подорожі Середземним морем. Побачивши цей рай на власні очі, ви одразу зрозумієте, що кохання з першого погляду неминуче. Влітку температура досягає піку, але в прохолодніші дні ми рекомендуємо піднятися на пагорб, звідки відкриваються панорамні краєвиди на пляж. Також варто відвідати замок 13 століття, верф Сельджуків і Червону вежу, розташовані по інший бік пагорба.

На території цього прекрасного пляжу в Туреччині розташований висококласний курорт Cook's Club Alanya, призначений лише для дорослих. Готель пропонує широкі можливості для відпочинку біля води, включаючи великий басейн із діджеями, які розважають відпочивальників.

8. Патара, Каш

Піски Патара простягаються на милі вздовж Егейського узбережжя, тож тут достатньо місця для любителів засмагання, плавання та спортивних розваг. Один із найкращих пляжів Туреччини також є найдикішим і найдовшим. Локація оточена дюнами, за якими ховаються стародавні руїни Патара. Вчені вважають, що це лікійське місто було засноване в першому столітті до нашої ери. У сільській місцевості Гелеміш, приблизно за 2,5 милі від пляжу Патара, ви знайдете переважно прості готелі без особливого розкошу. Зокрема, ми рекомендуємо зупинитися в затишному Pataros Hotel із домашньою атмосферою та комфортними номерами. На території також є басейн, якщо ви не захочете йти на пляж.