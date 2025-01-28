Трампу потрібен український мартиролог

Можна з застереженнями погодитися, що не рекомендується оприлюднювати кількість бойових втрат під час війни. Щодо загибелі громадян завжди було навпаки, але уряд України третій рік демонструє в цьому дивну стриманість, на що звернув увагу навіть Трамп у відеоспілкуванні 21 січня з форумом у Давосі.

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Для Трампа это не только естественное выражение сочувствия. Для него это имеет ещё и практический аспект в переговорах с Москвой. Ему нужна статистика потерь среди цивильных, чтобы предъявить её рашистам и получить сильный аргумент в переговорах. Но Трамп жалуется, что украинские власти показывают кадры разрушенной бомбой или ракетой многоэтажки и сообщают – погиб один человек или никто не погиб и лишь один человек был легко ранен. Трамп не верит в то, что в момент попадания в многоэтажке находился всего один человек, и с ним сложно не согласиться для большинства случаев.

Употребляю украинский термин цивильный, поскольку его российские эквиваленты – мирное или гражданское население неадекватны. Население, которое бомбят, не может быть мирным по определению, так как желает смерти российским лётчикам, ракетчика, заряжающим и так далее, включая их детей и дальних родственников. Просто не имеет чем до них дотянуться в этой дистанционной войне, кроме проклятий. Гражданским его тоже неправильно называть, так как более 95% людей в Вооружённых силах Украины – это гражданские, а не кадровые военные. Термин цивильный более адекватен, так как он подразумевает невооружённых людей.

Трамп в требовании статистики не оригинален. Сразу после нападения Хамас в 2023 г. на Израиль обе стороны стали скрупулёзно подчитывать свои потери среди цивильных и регулярно предъявлять их мировым СМИ с обвинениями в адрес противника. В секторе Газа подсчёт вёл не столько Хамас, как другие организации, и не только палестинские. В октябре 2024 г. представитель Израиля на заседании Генассамблеи ООН в очередной раз привёл свою статистику, а в отношении статистики из Газы эмоционально заявил – это урок, что никто и никогда больше не будет безнаказанно убивать евреев. Несмотря на всю неоднозначность его слов, можно лишь пожалеть, что этот человек работает на Израиль, а не на Украину.

За три года интенсивной войны у нас не было столь эмоционально мощных заявлений, не появился национальный мартиролог жертв текущей агрессии Московии, и мало кто использует это оружие против рашизма. В конце феврале 2024 г. в связи с годовщиной российского вторжения появилось лишь скромные сообщение – по данным ООН за два года войны жертвами агрессии РФ стало свыше 30 тыс. мирных граждан Украины. Из них – 10 тыс. 378 погибшие и 19 тыс. 632 – это люди, получившие ранения. Сотрудники ООН признавали тогда, что эта цифра очень неполная и в неё включены лишь те, чью личность удалось подтвердить. Цифра 10 тыс. 378 погибших явно меньше их числа только в одном Мариуполе.

То, что ООН ведёт украинский мартиролог – это очень хорошо. Но в Украине есть Институт национальной памяти, созданный ещё по инициативе Ющенко, который прямо находится в подчинении у Кабмина. Это не общественная организация на содержании у государства, как Национальная академия наук Украины. В результате имеем – Институт национальной памяти есть, а национального мартиролога нет.

Вероятно, потому, что нет политической воли и распоряжения Кабмина. Более того, у Института нет даже директора (голови) – на сайте указаны только два его заместителя. Владимира Вятровича, находящегося с 2018 г. под санкциями Москвы, и при котором Институт был на слуху, уволили в сентябре 2019 г. Уволили в угоду Москве, в рамках её программы стирания памяти украинцам. Можно не сомневаться, Вятровичу для работы над мартирологом указания Кабмина не потребовались бы.

Поэтому вся надежда только на Трампа, а ему нужен наш мартиролог по всем городам и сёлам, а не только по Буче. С Бучей, как с польской Катынью. Московиты 50 лет с пеной у рта утверждали, что это не они, а немцы расстреляли в Катыни безоружных поляков. Так что, свои преступления в Буче, они тоже признают не скоро. Но им будет сложно говорить, что убийства в Изюме, Мариуполе, Ягодном, Херсоне и других населённых пунктах – это всё сплошная постановка американцев. Тем более, Трампу, который будет требовать от РФ оплатить этот счёт.

Публикация такого мартиролога – это не только наше оружие, но и дань памяти всем тем, кто погиб от российской агрессии. Цивильным, военным и гражданским в военной форме.