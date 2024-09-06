Трампу болить за Україну і він готовий повернути ядерну зброю

Дональд Трамп 3 вересня знову заявив, що якщо стане президентом США, то через 24 години зупинить російсько-українську війну, про що не без іронії повідомила "Українська правда". Марна іронія, план цілком реальний.

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Трамп говорит об этом плане около года. Изначально это звучало как дать Украине так много и разного оружия, которое остановит рашистов. Какого именно Трамп никогда не говорит. Не сказал и 3 сентября, ссылаясь на то, что будут утеряны преимущества фактора внезапности.

Но всё очень прозрачно. Трамп намекает, что может вернуть Украине ядерное оружие, так как Обама и Байден не выполнили Будапештский договор. Москве в этом случае явно придётся как минимум взять паузу для размышлений и прекратить стрелять. По крайней мере по городам и энергосистеме Украины. Так что, Трамп не преувеличивает, говоря, что сделает это за 24 часа.

Технически это не сложно. Более того, один из трёх компонентов уже в Украине, – это истребители F-16. Они платформа-носитель для ракет. Причём платформа, пригодная для разных модификаций. Два других компонента – ракеты с высокой дальностью полёта и ядерные боеголовки к ним. Случайно тоже 3 сентября в информагентство Ройтер "утекло" из Пентагона, – там склоняются к тому, чтобы передать Украине осенью ракет JASSM с дальностью полёта 300 км. Недостаёт только Трампа с ядерными боеголовками к ним.

Разрешение от нескольких стран Европы, передавших Украине F-16, тоже есть. Так что, юридически США ни причём, глобальный военторг больше, чем тот военторг в Донецке, в котором в 2014 г. "шахтёры" скупали танки, "Буки", "Грады", "Ноны" и крупнокалиберные пулемёты "Утёс", новейших модификаций. Йенс Столтенберг тоже 5 сентября философски заметил – это право Украины, какую стратегию избрать для отражения агрессии РФ.

Трамп очередное повторение своего плана объяснил 3 сентября тем, что число убитых и раненых при российских обстрелах городов Украине гораздо выше, чем называет официоз. Трампа это, похоже, уже совсем достало, и он решил напомнить, что Украине слишком дорого обходится реализация плана "Анаконда" Обамы – Байдена по принуждению РФ к миру персональными и секторальными санкциями.

Трамп не против "Анаконды", готов сделать её ещё более анакондистой, но настаивает, что передача Украине ракет с ядерными боеголовками позволит быстрее снять проблему. Как прораб-строитель он практичней и мыслит иначе, чем рафинированные кабинетные менеджеры Обама и Байден, медленно приходящие к правильным выводам. Над этим свойством и снобизмом функционеров Демпартии США иронизировал ещё Черчилль.

Предвыборная реклама в заявлении Трампа тоже сеть. Он, второй раз после дебатов с Байденом, напомнил, что если бы ему в 2020 г. позволили стать президентом, то РФ не напала бы на Украину в 2022 г. В этом Трамп тоже прав.

После его инаугурации в 2016 г. рашисты сидели тише воды и ниже травы. В апреле 2016 г. генерал Филип Бридлав, командовавший войсками НАТО в Европе, категорично предупредил, что то "маленькое и победоносное" наступление, которое они подготовили к Пасхе на Донбассе, может стать лебединой песней для армии РФ, и оно не состоялось.

Никогда на расеи не дышали так свободно, как при президенте Трампе. "Дождь" и "Эхо Москвы" днями напролёт критиковали "путина", Навальный снимал кино о генпрокуроре чайке, домиках уточек медведева и дворце в Геленджике. Профессор Соловей с осени 2018 г. вещал о плохом здоровье "путина" и близости транзита. Гиркин ныл, что в 2014 г. надо было переть до Одессы, а не стопориться в Донецке, и теперь всё пропало.

После прихода Байдена в 2021 г. агента с позывным "Бутерброд" вызвали из Германии в РФ и закрыли для надёжности. Похоронили в 2024 г. почему-то в закрытом гробу, притом, что на него не упал дрон, а всего лишь оторвался тромб. Убивать на расеи всегда умели, но с похоронами не в первый раз прокол.

Трамп пока не может прямо сказать, что вернёт Украине ядерное оружие. Не может не из-за боязни утратить фактор внезапности, а совсем по другим причинам. Прежде всего потому, что кремль сразу взвоет – американская военщина махает ядерной дубинкой. Полезные идиоты, просто идиоты и просто агенты кремля начнут жевать это на все лады и кричать, мы всегда знали, что "Чубчик" сумасшедший, но не представляли, что настолько. Трампу на выборах такое не надо, Москва и так ведёт стабильную кампанию против него.

Вдобавок, конкуренты из Демпартии могут "украсть" у него план. В политике такое часто бывает и воров называют спойлерами из политкорректности.

Но в данном случае Камале Харрис ни к чему "красть" план у Трампа. Демпартия даёт понять кремлю, если будете слишком активно бомбить Украину или играть на выборах против неё, то или Трамп станет президентом, или она будут вынуждены реализовать его план. "Утечка" в Рейтер о передаче Украине осенью ракет JASSM – это предпоследнее или пред-предпоследнее предупреждение Демпартии кремлёвцам.

Те всё правильно поняли, и лавров заявил, что если это случится, то станет переходом Белым домом последней-последней "красной линии". Медведев тоже импровизировал о "санитарной зоне" из-за ракет JASSM до украинско-польской границы, но получилось заумно и витиевато. В кремль, не хуже чем в Белом доме, понимают, что в этом случае останется лишь прикрутить ядерные боеголовки к ракетам JASSM и комплекс военных заводов в Туле прекратит существовать в назидание Москве.

Прекратит в душевном согласии с популярной на расеи фразой о демонстрационном тактическом ударе ядерным оружием. Только в Украине это назовут ответным или предупредительным ударом. В общем, завод в Туле по выпуску дронов уже горит и без ракет JASSM, а там кроме заводов есть ещё и военные училища – законная цель, как уверяют в кремле.

В 1870-ые в Российской империи ходила по рукам карикатура – революционер целится из револьвера в царя и говорит: "Уступи, иначе я выстрелю". Рядом с ними стоит либерал и говорит: "Уступи, иначе он выстрелит". Текущая стратегия администрации Байдена – Харрис очень напоминает её – уступи, иначе Трамп вернёт ядерное оружие Украине.