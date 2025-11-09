Трамп вважає, що Зеленський ще може серйозно покарати росіян на фронті

Не будемо порушувати питання, хто винен у ситуації навколо Покровська та Мирнограда – відповідь надто очевидна. Скажімо так, продовжувачі смішків Арестовича про Чорнобаївку, які розповідали в серпні про дві "вушки зайчика" довжиною до 10 км, що виросли у бік Добропілля за добу, і як ми їх хвацько похитаємо. Ці "вушка" спецназ ГУР підрізає у Шахового досі. Найактуальнішим є питання, що робити, і відповідь на нього частково зав'язана на питання, чому для "путіна" настільки важливий Покровськ із Мирноградом.

Негативний інформефект, якщо рашню відкинуть від Покровська і Мирнограда, - це лише перше, і найнезначніше, що поповзе РФ з ящика з неприємностями. Це як курский прорив ЗСУ через рік після стратегічного наступу, оголошеного 27 вересня 2023 р. "путіним". Ніколи такого не було, і знову росіяни відступають. Цього разу у Покровська, про який пропаганда сурмила: місто взято, і гарнізон у Мирнограді днями буде у "мішку" разом із озброєннями від НАТО.

Пропаганда особливо нічого не прикрасила. Справді, до 80% Покровська зайняті армією РФ, і якщо кільце навколо Мирнограда замкнеться, то ворог може сподіватися на цінні трофеї. Пропаганда робить своєї роботи як належить, але з бачить їх у широкому контексті. Звичайний дефект вузької спеціалізації.

Якщо рашистам доведеться залишити Покровськ, то пропаганда і це обіграє у зручному ракурсі: місто не має стратегічного значення, бої продовжуються тощо. Якщо кільце навколо Мирнограда не замкнено найближчим часом, то навіть краще – ціна перемоги зростає і цю битву перетворять на другу сталінградську і розтягнуть у часі. Чим довше тягнуть, тим більше звикнуть, що битва йде за планом і під тиском нових подій вона піде на десятий план.

На Московії це вміють робити. Головне не загратись і не сказати: члени НАТО – Австрія та Ірландія направили свої війська. Влітку такий досвід уже був, коли почали надувати тему: на боці України воюють армії наркобаронів Колумбії та Мексики, найняті Трампом, і тому ми маємо труднощі. Була така ініціатива у пропагандистів, але її швидко згорнули.

Пропаганда може спотворити і виправдати все, але зараз ведмедів уже не може сказати як на початку курскої операції, – чудово, нарешті, РФ вилізла з переговорної ями, маючи на увазі зрив секретних переговорів з українською делегацією в Катарі. Не може, оскільки лаврів зустріч у Будапешті зірвав, і Трамп перестав позиціонувати США як посередника у переговорах.

Трамп перестав копіювати покійного Папу Франциска, який ширяє з гілкою світу і однаково гладив голови символічних українок і росіянок. Натомість він заговорив про "Томагавки" та ядерні випробування, вимагає від європейців конфіскації "заморожених" грошей, відмови від нафти та газу з РФ, і натякає, що під час війни гастролі московських артистів до ЄС та мультивізи для росіян – це не по феншу. Вдруге за рік зателефонував до Мексики з пропозицією запровадити війська США для боротьби з наркобаронами і вперше до Нігерії з обіцянкою запровадити їх без її згоди, якщо там продовжаться вбивства християн. Війська сильний аргумент, щоб Нігерія та Мексика збільшили видобуток та експорт нафти.

Заслуга в цьому не тільки лаврова, що нахамила Рубіо, а й герасимова з білоусовим, які взяли Мирноград в облогу, повзли до Запоріжжя і готували великий наступ у Харківській області. У серпні експерти говорили, що РФ має до 170 тис. резерву і намагалися прорахувати, де його можуть задіяти. Кремлівці, замість того щоб почути Трампу і призупинити наступи з оголошенням або не оголошенням про це, тупо продовжували перти і будувати плани. Військові США і НАТО легко прораховували їхні задуми, оскільки теж закінчували академії, і повідомляли про них Трампу, Рютте та іншим офіційним особам.

У такому контексті захоплення Мирнограда та Покровська – це політичний та військовий Рубікон для кремлівців. Якщо кремль переходить його, то це означає, що там плюють на мирні ініціативи Трампа зі всіх своїх веж, розгортають наступи по всьому фронту і подовжують його. Сенс – просунутися так, щоб США та ЄС швидко прийняли всі умови Москви та підписали з нею мир чи перемир'я за схемою розширеного Стамбула.

Реальний наступ з метою окупації лівобережжя України або загроза їм плюс загроза влаштувати великий блекаут – це два інструменти, якими в Москві три роки сподіваються отримати і юридично оформити новий Стамбульський договір. Повільно чи швидко – це як вийде. Але час іде, проблем у них додається, а віз і нині там. Весь 2025 р. кремлівці носилися з ідеєю, що миттям або катанням вони вмовлять Трампа на аналог Стамбула, а він вмовить усіх. Трамп робив їм компліменти, але стояв, як скеля, і кремлівці вирішили на нього жорстко натиснути, щоб зрушити воз із місця.

Тому лаврів настільки нахабно і поводився в розмові з Рубіо. Йому дали команду вилазити з "переговорної ями", і якщо залишатися в ній, то тільки на умовах визнання за РФ п'яти регіонів України, зміщення кордону на захід на 30 км під виглядом "буферної зони" тощо. Але тепер про "путину" можна говорити, він не зустрівся з Трампом у Будапешті, не зустрівся на Малай "Двадцятці".

З "переговорної ями" вилізли так ґрунтовно, що самі злякалися і розігрують "опалу" лаврова, щоб хоч трохи здати назад у "яму". Але спектакль "Лаврів в опалі" займає лише "гарних росіян". У США та Європі на це шоу не ведуться, оскільки головна причина – облога Мирнограда та загроза великого наступу на лівобережжі не зникла. Екзистенційна причина – рашизм та "путін" теж не зникла. У США можуть ігнорувати грізні опуси медведєва, але не можуть дозволити собі ігнорувати бої за Покровськ та Мирноград.

На даний момент Трамп вважає, що Зеленський ще може серйозно покарати рашистів на фронті і помститися за всі їхні злочини. Це він обіцяє зробити щодня четвертий рік. Може, оскільки США передають йому через НАТО за гроші європейців усю ту зброю, яку він просить, окрім "Томагавків", оскільки для зняття облоги Мирнограда вони не потрібні. Ще щось дають від себе європейці, і в нього талановиті генерали та геніальні плани перемог. Тому Трамп після того, як вийшов з переговорів через хамство лаврова, регулярно повторює – їм треба дати ще повоювати, і Україна покарає РФ. Орбан на це дипломатично відповів, що "Чудеса трапляються".

У Європі з Трампом теж не сперечаються, але перекрили транзит до Калінінградського анклаву і готуються вводити війська в Україну. Екс-генсек НАТО Расмуссен, який працював з Єрмаком над форумом світу, прямо сказав про це 6 листопада. "Гардіан" написала про це як про само собою зрозуміле, причому в статті про те, як британці на 8 років запізнилися з випуском бронемашини "Аякс". Рютте оголосив на безпековому форумі в Бухаресті, НАТО вже не відстає, а обганяє РФ з випуску артснарядів, щоб у кремлі це врахували. Піт Хегсет порівняв ситуацію з напередодні Другої світової війни і закликав американців готуватися взяти у ній участь.

Кремлівці доблесно вилізли з "переговорної ями", але залізли в "яму" гострої конфронтації зі США та Європою і ще глибше поринули в "яму" системного колапсу в РФ. При цьому Трамп вичерпував 7 жовтня оптимізм із приводу закінчення війни на зустрічах із главами країн Центральної Азії та Орбаном. Навіть обіцяв Орбану приїхати до Будапешту, якщо він вмовить приїхати туди "путина" і все підписати. В Орбана з'явилася місія.

Москва з "переговорної ями" з Трампом вибралася вже остаточно, але сповзає в таку "яму" колапсу, що "путін" терміново спантеличив проблемою - як уникнути розпаду РФ.

Для цього він заснував 4 листопада два нові державні свята: День мов народів РФ - 8 вересня, він збігається з датою Куликівської битви, і День корінних нечисленних народів РФ - 30 квітня. Цей явно приурочили до 1 травня. До того затвердив "Концепцію міграційної політики на 2026-2030 рр." та вимагає розробити "Стратегію національної держполітики на період до 2036 р.". Обіцяв не допустити деколонізації РФ і засудив "псевдонаціональні центри" поза РФ. Під "центрами" мав на увазі зустрічі у ПАРЄ щодо визнання когось із емігрантів легітимним урядом РФ за кордоном. Є чого хвилюватися: емігранти теж із "чекістів" і сценарій "Чекісти проти чекістів" гідний як Голлівуду, а й "Мосфільму".

Цей національний порив стався біля "путіна" після з'ясування стосунків між головним муфтієм Чечні та головним рабином Московії. Полеміку розпочав 20 жовтня муфтій із прокльонів чеченцям-атеїстів поза РФ, "українським сатаністам" та сіоністам. Виступав він по місцевому телебаченню чеченською мовою, і виявилося реббі не лише дивиться цей телеканал, а й розуміє чеченську мову. Тому тут же заступився за Нетаньяху та євреїв взагалі, на що муфтій виставив "вилку" з іудея та єврея-атеїста та перейшов до Гази. У результаті дебати наказали згорнути та оголосили їх причиною неточності переведення з чеченського. Але більше схоже на те, що чеченська та єврейська мафії вирішують, хто головний у РФ і як її краще облаштувати. Все як у Хазарії, де у палаці засідали юдеї, а армія складалася з мусульман.

Не заглиблюватимемося в яму, особливо в економічну, куди влазить РФ, продовжуючи бої за Покровськ із Мирноградом та плануючи інші наступи. Зазначимо лише чотири напрямки.

Чотири суб'єкти відмовилися оплачувати зі своїх бюджетів вербування на війну проти України. Там не проти платити імперії "данина кров'ю", але вважають, що Центр має давати їм гроші на це. Білоусов, коли "путін" зажадав розпочати випробування ядерної зброї, обіцяв зробити це протягом "кілька місяців чи кілька років". Це не фронда. Це явна неготовність залізти в яму і не в одного білоусова. Погром офшорних фірм РФ із Ліхтенштейну перемістився на Британські Віргінські острови. "Розкопки" у пошуках "золота партії" прискоряться, якщо лінія фронту не "замерзне". Конфіскувати його та використовувати для війни не так клопітно, як із депозитів у Бельгії. Четверте - Скотт Бессант прогнозує для РФ на 2026 р. втрату до 30% її частки експорту нафти, а в самій РФ з минулого понеділка почали розмірковувати вголос про третю світову, про обмін ядерними ударами зі США і перспективи блокади Калінінграда, при тому, що її ніхто поки не оголосив.

У Москві можуть вже починати щопонеділка зі складання на тиждень прогнозу неприємностей. Все це має оптимізм Трампа і робить місію Орбана здійсненною. У разі успіху він отримає три призи – можливість продовжити довго купувати нафту з РФ, імідж миротворця під вибори та подяку Трампа.

Якщо кремлівці з Орбаном не домовляться і не припинять наступальні дії, а у Зеленського знову викрадуть план наступу, то із Середземного моря мостом Чонгар та мостом Ротенберга прилетять "Томагавки", і Крим стане островом. Зовсім островом, як і Калінінград, також без енергомосту і газопроводу з РФ. Трамп ще в першу каденцію оголосив: Крим – це Україна, і жодної лаври з пісковим не переконають його, навіть якщо посилатимуться на Рюриковичів, половців, Хрущова та конституцію РФ.

В ООН у цьому з Трампом були згодні всі, крім Асада та нікарагуанського диктатора Ортеги з дружиною, призначеною ним співпрезидентом у цій соціалістичній "демократії". Але Асад рік ховається в Москві, а Ортезі стукне 11 листопада 80 років, і дружина молодша за нього лише на п'ять. Натомість Трамп на зустрічі з лідерами Центральної Азії проговорився – йдуть переговори щодо отримання мандату ООН для миротворців у Газі і скоро він буде. Оскільки РФ вибралася з "переговорної ями", то для України очікується мандат ООН на колективну оборону поверх вету Москви. Рютте та Хегсет до нього вже готуються.

Але поки що Трамп вважає, що Орбан і Зеленський мають попрацювати у зв'язці. Орбан повинен методами дипломатії переконати кремлівців припинити наступати, а Зеленський зробити це на полі бою. Якщо не впораються, то за справу візьмуться Рютте, Хегсет та інші. В результаті Покровськ та Мирноград стають Рубіконом для всіх.