Трамп вирішив бомбити Іран. Ізраїль радіє, Іран не дуже

Напружились і на фондовому ринку. Бо як виявилось, Трамп не завжди здає назад. І TACO, на якому все зростало в світі останні кілька місяців, не завжди працює.

А ще радіє Путін. І нам цемнемнесе нічого хорошого. Окрім приємного відчуття помсти. За шахеди. Але то емоціі. Раціо говорить про інше.

Росіяни, звісно, для виду будуть топати ніжками, писати злі пости і кричати, про порушення суверенитету.

Але це для виду. Бо зроблено Трампом цієї ночі дає їм кілька вагомих плюсів.

- ціна на нафту знову може підрости. Ще до бомбометання нафта коштувала на 15 відсотків дорожче, ніж ми бачили іі останні місяці. Що дуже допомагає проблемному російському бюджету. І проблемній російський економіці. Купуючи Путіну час на продовження війни. Тепер є ризик ескалації і тиск на ціну буде додатковий. Трафік в перський затоці вже обмежився. Трейдери бояться відповіді Ірану.

- США втягуються в нову війну. І це буде послаблювати Вашингтон і НАТО вцілому. І чим глибше США втягнеться, тим Путіну краще.

- збільшення хаосу в ключовому регіоні. А Росія завжди сіє хаос. Постійно. Це їх основна стратегія.

- менше уваги російський агресії проти України.

Да, Трамп звісно продемонстрував, що він здатен на вчинки. Але продемонстрував він це в той момент, коли Ізраїль зробив всю основну роботу. Коли ризики стали мінімальні. І можна просто повісити собі медальку. Це точно не означає, що Трамп здатен до рішучих дій проти Росії. У Росії вже є ядерна бомба, і багато, а у Ірана їх немає. Тому Путіну нема чого боятися, що наступного разу Трамп скине бомбу на його бункер.

І так, Іран не друг Росії і не союзник. Вони використовували один одного. В тому числі Росія за гроші куплла в Ірану (раніше купляла) шахеди, які вбивали українців. І тепер у нас немає симпатії до Ірану. Але це не означає, що ескалація на Близькому Сході в наших інтересах. І не означає, що Росія страждає від ослаблення Ірану.

Багато що залежить від того, як відповість Іран. І на що він щось значить. Але це все впливає вже на рівень шкоди, але, звісно, не змінює суті.

І якщо ви чакаєте, що раптом в Тегерані може статися революція і до влади прийде демократ ліберал, то не хочеться вас розчаровувати… але…