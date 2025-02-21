Трамп приміряє корону

Уявлення не маю, навіщо Дональд Трамп промовляє ротом всю ту дурню стосовно Європи і України, яка циркулює в його голові з бутафорською (клоунською?) короною. Мабуть, вже не може жити без резонансних епатажних висловлювань, неправдивість яких Трампа ніскільки не турбують.

Все, що промовив президент США, автоматично стає абсолютною істиною? Без права сумніву? Але такі зараз геополітичні реалії.

Менше з тим, у досягненні того, що я вважаю цілями Трампа, ситуація складається неоднозначно.

Росія на переговорах у Ель-Ріяді зажадала всього та одразу — і зняття санкцій вже по факту початку переговорів, і офіційної відмови України від областей, які недоімперія вписала у свою конституцію, і зменшення численності ЗСУ, що повинна контролювати рф, і ще багато чого неможливого. Тому навіть представники США змушені були визнати, що такі переговори не мають сенсу. І сторони взяли паузу на пару тижнів.

Що, між іншим, не завадило трампівській пресі почати у захваті верещати, що Трамп "зупинив машину війни". Де? Як? Чому ми цієї славнозвісної події не помітили?

З іншого боку, намір штатівського миротворця-бізнесмена (позивний "500 ярдів) відірвати рф від Китаю має шанси на успіх. Але з неочікуваними побічними ефектами.

Після телефонного контакту путіна і Трампа російські ЗМІ раптом згадали, що Китай недостатньо активно підтримував росію: чипи не хотів продавати, банківські розрахунки обмежував, тіньові танкери у порти не пускав і так далі. У Китаї на рівні суспільного обговорення це помітили відразу, і багато дописувачів, в свою чергу, констатували, що рф була, є і залишиться імперією, яка Китаю не друг.

А на офіційному рівні Китай продовжує наполягати на територіальній цілісності України і необхідності залучення Європи до мирних переговорів.

Цілком можливо, якщо представники ЄС звернуться до Китаю щодо реалізації китайського мирного плану, то вони можуть бути почутими. І на відміну від США, у Китая є реальні важелі примусу недоімперії до миру — фінансові і технологічні. І що тоді? Пряма підтримка з боку Штатів ВПК рф у разі скорочення постачання з Китаю — це занадто навіть для Трампа з Маском.

Тобто, вірогідність того, що головний руйнівник світового безпекового порядку (на сьогодні це Трамп, а не путін!) отримає у союзники росію, але втратить ЄС, який підсилить Китай, залишається ненульовою. І тоді результат трампівських зусиль, включно з втратою репутації, виявиться протилежним бажаному.

Цей сценарій проясниться після запланованої зустрічі президента Трампа з президентом Макроном і прем’єр-міністром Стармером.

P.S. Нещодавно Трамп процитував на своєму акаунті Х Наполеона, що людина, яка рятує країну, не може порушувати ніяких законів за визначенням. Це натяк на те, що Трамп не збирається виконувати багаточисельні рішення судів США, які обмежують його адміністративні новації. Зрозуміло, що імператор, та ще й рятівник, завжди правий. Але чому Трамп відмовляє у такий презумпції невинуватості президенту Зеленському?