Трамп примеряет корону

Понятия не имею, зачем Дональд Трамп говорит ртом всю ту дураку по отношению к Европе и Украине, которая циркулирует в его голове с бутафорской (клоунской?) короной. Пожалуй, уже не может жить без резонансных эпатажных высказываний, ложь которых Трампа нисколько не беспокоит.

Все, что сказал президент США, автоматически становится абсолютной истиной? Без права сомнения? Но таковы сейчас геополитические реалии.

Тем не менее, в достижении того, что я считаю целями Трампа, ситуация складывается неоднозначно.

Россия на переговорах в Эль-Рияде потребовала всего и сразу — и снятие санкций уже по факту начала переговоров, и официального отказа Украины от областей, которые недоимперия вписала в свою конституцию, и уменьшения многочисленности ВСУ, которая должна контролировать РФ, и еще многое невозможное. Поэтому даже представители США вынуждены были признать, что такие переговоры бессмысленны. И стороны взяли паузу на пару недель.

Что, между прочим, не помешало трамповской прессе начать в восторге визжать, что Трамп "остановил машину войны". Где? Как? Почему мы этого знаменитого события не заметили?

С другой стороны, намерение штатовского миротворца-бизнесмена (позывной "500 ярдов) оторвать РФ от Китая имеет шансы на успех. Но с неожиданными побочными эффектами.

После телефонного контакта Путина и Трампа российские СМИ вдруг вспомнили, что Китай недостаточно активно поддерживал россию: чипы не хотел продавать, банковские расчеты ограничивал, теневые танкеры в порты не пускал и так далее. В Китае на уровне общественного обсуждения это заметили сразу, и многие корреспонденты, в свою очередь, констатировали, что Россия была, есть и останется империей, которая Китаю не друг.

А на официальном уровне Китай продолжает настаивать на территориальной целостности Украины и необходимости вовлечения Европы в мирные переговоры.

Вполне возможно, если представители ЕС обратятся в Китай по реализации китайского мирного плана, то они могут быть услышаны. И в отличие от США, у Китая есть реальные рычаги принуждения недоимперии к миру финансовые и технологические. И что тогда? Прямая поддержка со стороны Штатов ВПК России в случае сокращения поставок из Китая – это слишком даже для Трампа с Маском.

То есть, вероятность того, что главный разрушитель мирового порядка безопасности (на сегодня это Трамп, а не путин!) получит у союзники россию, но потеряет ЕС, который усилит Китай, остается ненулевой. И тогда результат трамповских усилий, включая утрату репутации, окажется противоположным желаемому.

Этот сценарий прояснится после запланированной встречи президента Трампа с президентом Макроном и премьер-министром Стармером.

PS Недавно Трамп процитировал на своем аккаунте Х Наполеона, что спасающий страну человек не может нарушать никаких законов по определению. Это намек на то, что Трамп не собирается выполнять многочисленные решения судов США, ограничивающих его административные новации. Понятно, что император, да еще и спаситель, всегда прав. Но почему Трамп отказывает в такой презумпции невиновности президенту Зеленскому?