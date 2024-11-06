Трамп переміг: головна задача України – триматися якомога далі від епіцентру нового конфлікту

Наступає епоха цинічного прагматизму та превалювання інтересів над цінностями.

100 років тому це закінчилося Світовою війною. Точніше, двома.

Як буде зараз - не знає ніхто в світі.

Знаю одне. Рашка ще дуже пожаліє, якщо/коли виграє Трамп. Головне, щоб без ексцесів пройшла передача влади і не було хаосу.

Ну, а для нас головне - якось так вискочити з війни, щоб не втратити шанси на виживання.

І цинічно триматися якомога далі від епіцентру нового конфлікту.

Впевнений - Трампу є що продати. І американцям теж. І європейцям.

В першу чергу - ідею української армії як основи нової безпеки в Європі.

Час пустопорожніх криків закінчився. Тепер - бізнес. В якому головне - тримати слово. І дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

Тому все просто в плані завдання - пропетляти у 2025-му.

ЗІ: І навряд Трамп захоче починати з нового Афганістану.