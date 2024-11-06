Трамп победил: главная задача Украины – держаться подальше от эпицентра нового конфликта
Наступает эра циничного прагматизма и превалирование интересов над ценностями.
100 лет назад это кончилось Мировой войной. Вернее, двумя.
Как будет сейчас – не знает никто в мире.
Знаю одно. Рашка еще очень пожалеет, если выиграет Трамп. Главное, чтобы без эксцессов прошла передача власти и не было хаоса.
Ну, а для нас главное – как-то так выскочить из войны, чтобы не упустить шансы на выживание.
И цинично держаться подальше от эпицентра нового конфликта.
Уверен – Трампу есть что продать. И американцам тоже. И европейцам.
В первую очередь – идею украинской армии как основы новой безопасности в Европе.
Время пустых криков закончилось. Теперь – бизнес. В каком главное – держать слово. И придерживаться взятых на себя обязательств.
Поэтому все просто в плане задачи – пропетлять в 2025-м.
СО: И вряд ли Трамп захочет начинать с нового Афганистана.