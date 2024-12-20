Нудно стало старому Путіну

На "прямій лінії" Путін видав справжню причину, через яку почав свою криваву і безглузду агресію. Йому просто стало нудно, захотілося "двіжухи" (так і назвав війну). У тиранів бувають такі примхи. Нерону стало нудно і він спалив Рим, а Путін з нудьги напав на Україну, знищив сотні тисяч людей.

Я давно підозрював, що, вбиваючи, він просто розважається, як і належить маніяку.

Я ще до вторгнення 2022 року писав тут, що "його, крім війни, вже нічого не вставляє" і він "здатний на будь-які нерозсудливості заради своєї останньої старечої пристрасті до війни. Він хоче грати в солдатиків, ракети і літачки, вибухи, вбивства, кров; принижувати ворогів, змушувати їх мучитися, вселяти страх, відчувати себе переможцем". Виходячи з цього я тоді зробив висновок, що "Біснуватий готовий до будь-якої авантюри".

Минуло менше року і він почав повномасштабне вторгнення в Україну. А зараз він фактично проговорився, що розв'язав війну з нудьги, у пошуках "двіжухи", задовольняючи свою похить до війни.