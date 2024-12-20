Тоскливо стало старому Путину

На "прямой линии" Путин выдал подлинную причину, по которой начал свою кровавую и бессмысленную агрессию. Ему просто стало скучно, захотелось "движухи" (так и назвал войну). У тиранов бывают такие причуды. Нерону стало скучно и он сжег Рим, а Путин со скуки напал на Украину, уничтожил сотни тысяч людей.

Я давно подозревал, что, убивая, он просто развлекается, как и положено маньяку.

Я ещё до вторжения 2022 года писал здесь, что "его кроме войны уже ничего не вставляет" и он "способен на любые безрассудства ради своей последней старческой страсти к войне. Он хочет играть в солдатиков, ракеты и самолётики, взрывы, убийства, кровь; унижать врагов, заставлять их мучаться, вселять страх, чувствовать себя победителем". Исходя из этого я тогда сделал вывод, что "Бесноватый готов к любой авантюре". Прошло меньше года и он начал полномасштабное вторжение в Украину. А сейчас он фактически проговорился, что развязал войну со скуки, в поисках "движухи", удовлетворяя свою старческую похоть к войне.