Топ-8 чудових готелів у Сен-Бартс: Де відпочивати як мільйонер, не витрачаючи статки

Коли мандрівники прагнуть опинитися в оазисі раю з безкомпромісною розкішшю, вони пакують валізи та вирушають до тропічного Сен-Бартс. Цей дивовижний природний притулок ділиться своєю гостинною теплотою як із скромними мандрівниками, так і з заможними туристами.

Чарівний Сен-Бартс приємно дивує гостей спокусливою кухнею та морем розваг із нестримними емоціями. Гості екзотичного острова насолоджуються риболовлею та віндсерфінгом, дайвінгом і снорклінгом. Туристи-гурмани "смакують" екскурсії на гелікоптері та відвідування ресторанів із неповторною кухнею.

Усе тут "натякає" на божественну відпустку, починаючи від мальовничих заток із білосніжними яхтами й закінчуючи вражаючими гірськими стежками з неймовірними пейзажами. Пляжі з осліплююче білим піском навіть не варто згадувати – вони самі все покажуть, щойно ви прибудете.

Сен-Бартс – популярний туристичний напрямок для святкування Нового року та Різдва, весільних церемоній і медового місяця. Пориньте в атмосферу тропічної екзотики, яку щиро пропонують найкращі готелі Сен-Бартс, і ваше життя заграє новими фарбами з потоком освіжаючих емоцій. Отже, наша подорож починається. Попереду на вас чекає багато приємних відкриттів.

Christopher Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Перше гідне місце для відпочинку в Сен-Бартс, куди ми хочемо вас запросити, – це Christopher Hotel, який гордо розкинувся на скелястих берегах Пуент-Мілу. Він уособлює райський шарм із пишними садами, де солодкі аромати квітів і пряних трав змішуються із запахами смарагдової зелені, окупаних сонячним світлом.

Christopher – це райське зачарування з чудовими садами. Джерело: Pixels Christopher – це райське зачарування з чудовими садами. Джерело: Pixels

Сяючою перлиною готелю є Sisley Spa із крутими процедурами для омолодження з використанням трав і ароматичних олій. Завдяки застосуванню елітної косметики від відомого французького бренду шкіра відпочивальників стає ідеально гладкою та шовковистою.

Крім того, для гостей підготовлені інші приємні сюрпризи:

Масаж із гарячими оліями при ніжному світлі свічок.

Терапевтичні ванни з заворожливими видами на безкрайній океан.

Масажі гарячими мушлями, після яких мандрівники занурюються в стан невагомого блаженства.

Насичена програма спа-центру розпалює апетит гостей, і ви можете задовольнити всі свої гастрономічні вподобання в ресторані Rivyera з оригінальною концепцією. Успіх закладу базується на тонкому авторському підході з урахуванням найменших деталей.

Меню ресторану з соковитими ілюстраціями було довірено талановитій майстрині з Ніцци Хайді Отеро. Тут можна насолодитися шикарними делікатесами з м’яса та морепродуктів на красивих керамічних тарілках, розписаних вручну. Крім того, ресторан цього чудового готелю в Сен-Бартс має власний фірмовий аромат, яким просякнуті серветки. Він гармонійно поєднує легкі запахи спецій і лугових трав.

Ви можете трохи засмутитися через те, що готель не має доступу до власного пляжу, але це чудово компенсується наявністю просторого басейну з блакитною водою. Гості не залишаються байдужими до чудових водних прогулянок на приватній яхті Lady Beatrice, а також до захоплюючих кіносеансів під бездонним зоряним небом. Вражаючі закуски додають пікантності та королівського затишку такому дозвіллю.

Вебсайт: https://www.hotelchristopher.com/

Адреса: Gustavia 97133, St. Barthélemy

Телефон: +590 590 27 63 63

Le Barthélemy Hotel & Spa

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Продовжимо нашу романтичну прогулянку найкращими готелями Сен-Бартс із першокласним сервісом і шикарними розвагами. Цього разу завітаємо до Le Barthelemy Hotel & Spa, який затишно розташувався на спокійних берегах Гран-Кюль-де-Сак у північно-східній частині острова. Тут гості стикаються зі складним вибором найкращого варіанту розміщення серед 44 розкішно оформлених номерів і люксів.

Особливості інтер’єрного оформлення готельних номерів можна виразити в таких тезах:

Витончені інтер’єри готелю гармонійно поєднують меблі з чіткими лініями та елегантні елементи декору.

Акуратні столи прикрашені керамічними виробами авторської роботи.

Ретельно підібрана кольорова гама з переважанням нейтральних і кремових відтінків допомагає гостям почуватися в готелі максимально затишно та розслаблено.

Для освіжаючого водного релаксу деякі люкси обладнані індивідуальними басейнами та відкритими дощовими душами. Чудові краєвиди на океан доступні з будь-якої точки готелю.

Le Barthelemy Hotel & Spa зручно розташований на мальовничих берегах Гран-Кюль-де-Сак. Джерело: Pixels Le Barthelemy Hotel & Spa зручно розташований на мальовничих берегах Гран-Кюль-де-Сак. Джерело: Pixels

Як і багато ресторанів Сен-Бартс, Amis St Barts із шеф-кухарем Жеремі Чапліцькі тішить гостей креативним підходом до дизайну та розробки меню. Кухня, представлена в ресторані, відзначена зіркою Мішлен.

Розкішні делікатеси з рибними бісквітами та запеченими кільцями баклажанів, посипаними кокосовою стружкою, миготять перед очима гостей. Символом готелю є мила фігурка риби, виготовлена з видувного скла.

Концепція Le Spa у Le Barthélemy не менш креативна, ніж у ресторані. Тут відпочивальників огортає божественна нега після процедур для обличчя та тіла.

Вебсайт: https://www.lebarthelemyhotel.com/en

Адреса: Baie de Grand Cul de Sac, Saint-Barthélemy 97133, Saint-Barthélemy

Телефон: +590 590 77 48 48

Hotel Le Toiny

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 з 5)

Один із найкращих готелів Сен-Бартс носить милозвучну назву Le Toiny. Це тихе "пристановище" від повсякденної метушні з 22 атмосферними люксами, які займають 17 акрів родючої землі острова.

До дизайну готелю долучилася креативна леді Б. Осборн із Osborne Interiors. Вона є частим гостем, який вносить свіжі штрихи креативності в готельний проєкт Чарлі та Манді Вере Ніколл, колишніх власників острова Сен-Бартс.

Дзеркальні басейни та приватні тераси допомагають зануритися в тропічну відпустку "поза протоптаними стежками", без нудних зауважень чи застережень. Ресторан Le Toiny також є важливою перевагою готелю, завдяки якій він увійшов до списку Relais and Chateaux.

Нещодавно архітектурний ансамбль готелю збагатився двома просторими віллами, які ідеально підходять для сімейного відпочинку в райській обстановці, оточеній тропічною зеленню. Тартар із тунця та золотиста дорада, майстерно приготована на грилі, займають почесне місце в меню.

Вебсайт: https://www.letoiny.com/

Адреса: Toiny 97133, St. Barthélemy

Телефон: +590 590 27 88 88

Hotel Barrière Le Carl Gustaf

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

Готель із благородною назвою Le Carl Gustaf давно увійшов до списку популярних готелів Сен-Бартс. Група Barrière взяла на себе відповідальну місію його реконструкції, і це вдалося на 100 відсотків. Тут панує атмосфера чарівного містечка з маленькими терасами та ефектними елементами з натурального дерева.

Французька дизайнерська компанія Gilles and Boissier оживила 21 номер готелю, наповнивши їх ніжними відтінками та вмілим використанням кам’яних і лляних елементів. Свіжа зелень додає природності розміщенню та логічно продовжує прибережну тематику готелю.

Відкриті вікна приносять свіжі бризи в просторі апартаменти, наповнюючи номери атмосферою морської романтики. Завдяки чудовій системі кондиціонування в номерах завжди прохолодно та по-домашньому затишно, навіть коли за вікном спекотна погода.

Le Carl Gustaf тішить гостей дивовижними коктейлями. Джерело: Pixels Le Carl Gustaf тішить гостей дивовижними коктейлями. Джерело: Pixels

У розпорядженні відпочивальників є парк електричних велосипедів, за допомогою яких можна влаштувати приголомшливі прогулянки для дослідження місцевих красот. А коли захочете організувати пікнік у мальовничій локації, завжди можна вирушити на Shell Beach, розташований неподалік. Це ідеальне місце, щоб насолодитися смачними закусками та чарівністю навколишніх пейзажів.

Вебсайт: https://www.hotelsbarriere.com/

Адреса: Rue des Normands, Gustavia 97133, St. Barthélemy

Телефон: +590 590 29 79 00

Le Guanahani

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Найкращі готелі Сен-Бартс часто зазнають кардинальних реконструкцій, як-от Le Guanahani, яскраве місце для відпочинку на тропічному острові. Воно розташоване в північній частині острова, оточене білосніжними пляжами поблизу затоки Маріго та лагуни Гран-Кюль-де-Сак, оточеної кораловими рифами.

Під впливом міамського дизайнера Луїса Понсе симпатичні котеджі набули зовсім нового вигляду з виразною прибережною естетикою. Їхні фасади пофарбовані в різноманітні відтінки – від ніжного бузкового до насиченого м’ятного.

Ресторан Beach House St Barth Hotel гармонійно підтримує ініціативу креативності, пропонуючи гостям вишукані рибні та м’ясні шедеври. Обідні столи традиційно прикрашені екзотичними фруктами та солодощами.

Одна з традицій ресторану Le Guanahani, майстерно очолюваного шеф-кухарем Седріком Оліво, – подавати різноманітні маленькі закуски, розміщені на величезній таці.

Sense Spa запрошує гостей у інший вимір із чудовими процедурами. Професійні майстри використовують олії, отримані з місцевих фруктів і екзотичних рослин. Для насиченого дозвілля відпочивальники часто обирають водні види спорту, як-от прогулянки на яхтах і гелікоптерах, а також екстремальний флайбординг.

Вебсайт: https://www.rosewoodhotels.com/

Адреса: D209, 97133, St. Barthélemy

Телефон: +590 590 52 90 00

Eden Rock St Barths

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Найкращі місця для проживання в Сен-Бартс не лише зовні привабливі, вони киплять крутими розвагами та яскравими кулінарними відкриттями. Eden Rock St Barths, який пережив багато, включно з руйнівним ударом урагану Ірма, є саме таким місцем.

Його винахідливі власники, Джейн і Девід Меттьюз, використали цю неприємну подію на свою користь. Вони організували ретельну реконструкцію номерів, оновивши інтер’єри готелю та збагативши їх яскравими дизайнерськими штрихами. Вілли Eden Rock зі смаком умебльовані екологічними меблями та мають вишуканий декор.

Тут багато цікавого:

Креативний бар для дорослих, створений харизматичним дизайнером Мартіном Брудницьким. Його фішка – келихи у формі тварин і плодів рослин.

Спа-центр, зведений прямо серед скель на місці колишнього ресторану. Тут гості занурюються в ауру магічних процедур для відновлення.

Пляжний бар із великою кількістю ароматичних коктейлів для найвишуканішого смаку.

У ресторані готелю з ненав’язливою вінтажною атмосферою гості насолоджуються смачними стравами органічного меню, створеного Жаном-Жоржем Вонгеріхтеном. Сніданки, обіди та вечері перетворюються на маленькі вистави з приємною музикою, екзотичними фруктами та хрусткою випічкою.

Вебсайт: https://www.oetkercollection.com/

Адреса: Baie de Saint Jean, 97133, Saint-Barthélemy

Телефон: +590 590 29 79 99

Hotel Manapany

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Якщо ви мрієте зупинитися в найгарнішому готелі Сен-Бартс, обирайте Hotel Manapany. Він не лише естетично красивий, але й внутрішньо досконалий. Його концепцію розробила відома Анн Жусс, яка витратила багато часу на реконструкцію номерів і пляжу площею 4.2 акри на Анс-де-Кай.

Екологічність готелю підкреслюється кількома моментами:

Тут заборонені автомобілі з вихлопними газами, лише електромобілі.

Текстиль, запропонований гостям, виготовлений із тканого бамбука.

Номери готелю прибираються персоналом без використання хімікатів, які можуть викликати алергію.

Мандрівники займають просторі пляжні вілли або апартаменти на значній висоті з приголомшливими видами на море. Французький дизайнер інтер’єрів Франсуа Шампсор використав насичені тони, що відповідають природним пейзажам прибережної зони, від м’якого зеленого до глибокого синього, для оздоблення фасадів. Вони обладнані стильними та яскравими терасами, шикарними зонами для відпочинку з келихом вишуканого вина або ніжного екзотичного коктейлю.

Manapani – мальовниче місце для релаксу та блаженства. Джерело: Pixels Manapani – мальовниче місце для релаксу та блаженства. Джерело: Pixels

Пляжний спа-центр Dr Hauschka пропонує гостям безліч розкішних масажів, масок і обгортань із використанням екзотичних олій і бальзамів.

Вебсайт: https://hotelmanapany-stbarth.com/

Адреса: 97133, St. Barthélemy

Телефон: +590 590 27 66 55

Le Sereno

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

Список 10 найкращих готелів Сен-Бартс заслужено включає Le Sereno, який гармонійно доповнює північно-східне узбережжя гламурного карибського острова, додаючи йому нових фарб і емоцій.

Цей заклад також зазнав значних руйнувань після урагану Ірма в 2017 році, але це не стало перешкодою для його подальшого успішного існування. Незважаючи на скромні розміри, він вміщує багато корисного для гостей, включно зі спа-центром із розкішними косметичними та медичними процедурами, а також гостинним рестораном із чудовою кухнею.

Розкішні вілли та люкси, спроектовані французьким дизайнером Крістіаном Ліагром, мають невагому атмосферу з нейтральними кольорами та простими меблями. Вапнякові підлоги ретельно відполіровані, тоді як тикі віконниці та лляні штори додають інтер’єрам автентичності.

Тут мандрівники за крок від білосніжного пляжу з тропічними пальмами, де ніжні хвилі "наспівують" карибські колискові. У красивому спа-центрі гостям пропонуються ефективні процедури для омолодження та відновлення, включно з авторським масажем "Harmony in Sereno". Для цих процедур використовуються професійні продукти швейцарського косметичного бренду.

Особливою гордістю готелю є ресторан Al Mare із багатим асортиментом місцевої та міжнародної кухні. Тут гості сидять за затишними столами під величезним куполом неба, споглядаючи лінію горизонту, яка розчиняється в безкрайньому морі.

Вебсайт: https://www.serenohotels.com/

Адреса: Grand Cul de Sac, 97133, St. Barthélemy

Телефон: +590 590 29 83 00

Ми організували для вас віртуальну прогулянку найкращими готелями Сен-Бартс, магічного острова в Карибському морі. Тепер ви знаєте, куди вирушити цього літа за порцією радості та нових вражень. Сюди можна "пірнути" як із коханими, так і з групами друзів. Тут вистачить розваг для всіх.

Приїжджайте до Сен-Бартс у будь-яку пору року, і нехай ваша відпустка буде успішною в усіх аспектах!