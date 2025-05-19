Топ-8 прекрасных отелей в Сен-Бартс: Где отдыхать как миллионер, не тратя состояние

Когда путешественники стремятся оказаться в оазисе рая с бескомпромиссной роскошью, они упаковывают чемоданы и отправляются в тропический Сен-Бартс. Это удивительное природное убежище делится своей гостеприимной теплотой как со скромными путешественниками, так и состоятельными туристами.

Очаровательный Сен-Бартс приятно удивляет гостей соблазнительной кухней и морем развлечений с безудержными эмоциями. Гости экзотического острова наслаждаются рыбалкой и виндсерфингом, дайвингом и снорклингом. Туристы-гурманы "вкусуют" экскурсии на вертолете и посещение ресторанов с неповторимой кухней.

Все здесь "намекает" на божественный отпуск, начиная от живописных заливов с белоснежными яхтами и заканчивая поразительными горными тропами с невероятными пейзажами. Пляжи с ослепительно белым песком даже не стоит вспоминать – они сами все покажут, как только вы прибудете.

Сен-Бартс – популярное туристическое направление для празднования Нового года и Рождества, свадебных церемоний и медового месяца. Окунитесь в атмосферу тропической экзотики, которую искренне предлагают лучшие отели Сен-Бартс, и ваша жизнь заиграет новыми красками с потоком освежающих эмоций. Итак, наше путешествие начинается. Впереди вас ждет много приятных открытий.

Christopher Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Первое место для отдыха в Сен-Бартс, куда мы хотим вас пригласить, – это Christopher Hotel, который гордо раскинулся на скалистых берегах Пуэнт-Мила. Он олицетворяет райский шарм с пышными садами, где сладкие ароматы цветов и пряных трав смешиваются с запахами изумрудной зелени, оккупированных солнечным светом.

Christopher – это райское очарование с великолепными садами. Источник: Pixels

Сияющей жемчужиной отеля является Sisley Spa с крутыми процедурами для омоложения с травами и ароматическими маслами. Благодаря применению элитной косметики от известного французского бренда кожа отдыхающих становится идеально гладкой и шелковистой.

Кроме того, для гостей подготовлены другие приятные сюрпризы:

Массаж с горячими маслами при нежном свете свечей.

Терапевтические ванны с завораживающими видами на бескрайний океан.

Массажи горячими ракушками, после которых путешественники погружаются в состояние невесомого блаженства.

Насыщенная программа спа-центра разжигает аппетит гостей, и вы можете удовлетворить все свои гастрономические предпочтения в ресторане Rivyera с оригинальной концепцией. Успех заведения базируется на тонком авторском подходе с учетом мельчайших деталей.

Меню ресторана с сочными иллюстрациями было вверено талантливой мастерице из Ниццы Хайди Отеро. Здесь можно насладиться шикарными деликатесами из мяса и морепродуктов на красивых керамических тарелках, расписанных вручную. Кроме того, ресторан этого прекрасного отеля в Сен-Бартсе имеет собственный фирменный аромат, которым пропитаны салфетки. Он гармонично совмещает легкие запахи специй и луговых травок.

Вы можете немного расстроиться из-за того, что отель не имеет доступа к собственному пляжу, но это отлично компенсируется наличием просторного бассейна с голубой водой. Гости не остаются равнодушными к прекрасным водным прогулкам на частной яхте Lady Beatrice, а также к увлекательным киносеансам под бездонным звездным небом. Впечатляющие закуски придают пикантности и королевскому уюту такой досуг.

Вебсайт : https://www.hotelchristopher.com/

Адрес : Gustavia 97133, St. Barthélemy

Телефон : +590 590 27 63 63

Le Barthélemy Hotel & Spa

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Продолжим нашу романтическую прогулку по лучшим отелям Сен-Бартс с первоклассным сервисом и шикарными развлечениями. На этот раз посетим Le Barthelemy Hotel & Spa, который уютно расположился на спокойных берегах Гран-Кюль-де-Сак в северо-восточной части острова. Здесь гости сталкиваются со сложным выбором лучшего варианта размещения среди 44 роскошно оформленных номеров и люксов.

Особенности интерьерного оформления гостиничных номеров можно выразить в следующих тезисах:

Изящные интерьеры отеля гармонично сочетают мебель с четкими линиями и элегантные элементы декора.

Аккуратные столы украшены керамическими изделиями авторской работы.

Тщательно подобранная цветовая гамма с преобладанием нейтральных и кремовых оттенков помогает гостям чувствовать себя в гостинице максимально уютно и спокойно.

Для освежающего водного релакса некоторые люксы оборудованы индивидуальными бассейнами и дождевыми душами. Прекрасные виды на океан доступны из любой точки отеля.

Le Barthelemy Hotel & Spa удобно расположен на живописных берегах Гран-Кюль-де-Сак. Источник: Pixels

Как и многие рестораны Сен-Бартс, Amis St Barts с шеф-поваром Жереми Чаплитки радует гостей креативным подходом к дизайну и разработке меню. Кухня, представленная в ресторане, отмечена звездой Мишлена.

Роскошные деликатесы с бисквитами рыбы и запеченными кольцами баклажанов, посыпанными кокосовой стружкой, мелькают перед глазами гостей. Символом отеля есть милая фигурка рыбы, изготовленная из выдувного стекла.

Концепция Le Spa у Le Barthélemy не менее креативна, чем в ресторане. Здесь отдыхающих окутывает божественная нога после процедур для лица и тела.

Вебсайт : https://www.lebarthelemyhotel.com/en

Адрес : Baie de Grand Cul de Sac, Saint-Barthélemy 97133, Saint-Barthélemy

Телефон : +590 590 77 48 48

Hotel Le Toiny

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Один из лучших отелей Сен-Бартс носит благозвучное название Le Toiny. Это тихое "пристанище" от повседневной суеты с 22 атмосферными люксами, занимающими 17 акров плодородной земли острова.

К дизайну гостиницы приобщилась креативная леди Б. Осборн из Osborne Interiors. Она является частым гостем, который вносит свежие креативные штрихи в гостиничный проект Чарли и Манди Вере Николл, бывших владельцев острова Сен-Бартс.

Зеркальные бассейны и частные террасы помогают погрузиться в тропический отпуск "вне протоптанных троп", без скучных замечаний или оговорок. Ресторан Le Toiny также является важным преимуществом отеля, благодаря которому он вошел в список Relais and Chateaux.

Недавно архитектурный ансамбль отеля обогатился двумя просторными виллами, идеально подходящими для семейного отдыха в райской обстановке, окруженной тропической зеленью. Тартар из тунца и золотистый совет, мастерски приготовленный на гриле, занимают почетное место в меню.

Вебсайт : https://www.letoiny.com/

Адрес : Toiny 97133, St. Barthélemy

Телефон : +590 590 27 88 88

Hotel Barrière Le Carl Gustaf

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Отель с благородным названием Le Carl Gustaf давно вошел в список популярных отелей Сен-Бартс. Группа Barrière взяла на себя ответственную цель его реконструкции, и это удалось на 100 процентов. Здесь царит атмосфера очаровательного городка с маленькими террасами и эффектными элементами из натурального дерева.

Французская дизайнерская компания Gilles and Boissier оживила 21 номер отеля, наполнив их нежными оттенками и искусным использованием каменных и льняных элементов. Свежая зелень придает естественному расположению и логически продолжает прибрежную тематику отеля.

Открытые окна приносят свежие бризы в просторные апартаменты, наполняя номера атмосферой морской романтики. Благодаря отличной системе кондиционирования в номерах всегда прохладно и по-домашнему уютно, даже когда за окном жаркая погода.

Le Carl Gustaf радует гостей удивительными коктейлями. Источник: Pixels

В распоряжении отдыхающих есть парк электрических велосипедов, с помощью которых можно устроить ошеломляющие прогулки для исследования местных красот. А когда захотите организовать пикник в живописной локации, всегда можно отправиться на Shell Beach, расположенный неподалеку. Это идеальное место, чтобы насладиться вкусными закусками и обаянием окружающих пейзажей.

Вебсайт : https://www.hotelsbarriere.com/

Адрес : Rue des Normands, Gustavia 97133, St. Barthélemy

Телефон : +590 590 29 79 00

Le Guanahani

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Лучшие отели Сен-Бартс часто подвергаются кардинальным реконструкциям, таким как Le Guanahani, яркое место для отдыха на тропическом острове. Оно расположено в северной части острова, окруженное белоснежными пляжами вблизи залива Мариго и лагуны Гран-Кюль-де-Сак, окруженной коралловыми рифами.

Под влиянием миамского дизайнера Луиса Понсе симпатичные коттеджи приобрели совершенно новый вид с выразительной прибрежной эстетикой. Их фасады окрашены в разнообразные оттенки – от нежного сиреневого до насыщенного мятного.

Ресторан "Beach House St Barth Hotel" гармонично поддерживает инициативу креативности, предлагая гостям изысканные рыбные и мясные шедевры. Обеденные столы традиционно украшены экзотическими фруктами и сладостями.

Одна из традиций ресторана Le Guanahani, мастерски возглавляемого шеф-поваром Седриком Оливо, – подавать разнообразные маленькие закуски, размещенные на огромном подносе.

Sense Spa приглашает гостей в другое измерение с отличными процедурами. Профессиональные мастера используют растительные масла, полученные из местных фруктов и экзотических растений. Для насыщенного досуга отдыхающие часто выбирают водные виды спорта, такие как прогулки на яхтах и вертолетах, а также экстремальный флайбординг.

Вебсайт : https://www.rosewoodhotels.com/

Адрес : D209, 97133, St. Barthélemy

Телефон : +590 590 52 90 00

Eden Rock St Barths

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Лучшие места для проживания в Сен-Бартсе не только привлекательны внешне, они кипят крутыми развлечениями и яркими кулинарными открытиями. Eden Rock St Barths, переживший много, включая разрушительный удар урагана Ирма, является именно таким местом.

Его изобретательные владельцы, Джейн и Дэвид Мэттьюз, использовали это неприятное событие в свою пользу. Они организовали тщательную реконструкцию номеров, обновив интерьер гостиницы и обогатив их яркими дизайнерскими штрихами. Виллы Eden Rock со вкусом меблированы экологической мебелью и имеют изысканный декор.

Здесь много интересного:

Креативный бар для взрослых создан харизматичным дизайнером Мартином Брудницким. Его фишка – бокалы в форме животных и плодов растений.

Спа, возведенный прямо среди скал на месте бывшего ресторана. Здесь гости погружаются в ауру магических процедур по восстановлению.

Пляжный бар с большим количеством ароматических коктейлей для самого изысканного вкуса.

В ресторане отеля с ненавязчивой винтажной атмосферой гости наслаждаются вкусными блюдами органического меню, созданного Жаном-Жоржем Вонгерихтеном. Завтраки, обеды и ужины превращаются в маленькие представления с приятной музыкой, экзотическими фруктами и хрустящей выпечкой.

Вебсайт : https://www.oetkercollection.com/

Адрес : Baie de Saint Jean, 97133, Saint-Barthélemy

Телефон : +590 590 29 79 99

Hotel Manapany

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Если вы мечтаете остановиться в самом красивом отеле Сен-Бартс, выбирайте Hotel Manapany. Он не только эстетически красив, но и внутренне совершенен. Его концепцию разработала известная Анн Жусс, потратившая много времени на реконструкцию номеров и пляжа площадью 4.2 акры на Анс-де-Кай.

Экологичность отеля подчеркивается несколькими моментами:

Здесь запрещены автомобили с выхлопными газами, только электромобили.

Текстиль, предложенный гостям, сделан из тканого бамбука.

Номера отеля убираются персоналом без использования химикатов, которые могут вызвать аллергию.

Путешественники занимают просторные пляжные виллы или апартаменты на значительной высоте с потрясающими видами на море. Французский дизайнер интерьеров Франсуа Шампсор использовал насыщенные тона, соответствующие природным пейзажам прибрежной зоны, от мягкого зеленого до глубокого синего, для отделки фасадов. Они оборудованы стильными и яркими террасами, шикарными зонами отдыха с бокалом изысканного вина или нежного экзотического коктейля.

Manapani – живописное место для релакса и блаженства. Источник: Pixels

Пляжный спа-центр Dr Hauschka предлагает гостям множество роскошных массажей, масок и обертываний с использованием экзотических масел и бальзамов.

Вебсайт : https://hotelmanapany-stbarth.com/

Адрес : 97133, St. Barthélemy

Телефон : +590 590 27 66 55

Le Sereno

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Список 10 лучших отелей Сен-Бартс заслуженно включает в себя Le Sereno, который гармонично дополняет северо-восточное побережье гламурного карибского острова, добавляя ему новых красок и эмоций.

Это заведение также испытало значительные разрушения после урагана Ирма в 2017 году, но это не стало препятствием для его дальнейшего успешного существования. Несмотря на скромные размеры, он вмещает много полезного для гостей, включая спа-центр с роскошными косметическими и медицинскими процедурами, а также гостеприимным рестораном с великолепной кухней.

Роскошные виллы и люксы, спроектированные французским дизайнером Кристианом Лиагром, имеют невесомую атмосферу с нейтральными цветами и простой мебелью. Известняковые полы тщательно отполированы, в то время как тики ставни и льняные шторы придают интерьерам подлинности.

Здесь путешественники в шаге от белого пляжа с тропическими пальмами, где нежные волны "поют" карибские колыбельные. В спа-центре предлагается эффективная процедура омоложения и восстановления, включая авторский массаж Harmony in Sereno. Для этих процедур используются профессиональные продукты швейцарского косметического бренда.

Особая гордость отеля – ресторан Al Mare с богатым ассортиментом местной и международной кухни. Здесь гости сидят за уютными столами под огромным куполом неба, созерцая линию горизонта, растворяющуюся в бескрайнем море.

Вебсайт : https://www.serenohotels.com/

Адрес : Grand Cul de Sac, 97133, St. Barthélemy

Телефон : +590 590 29 83 00

Мы организовали для вас виртуальную прогулку по лучшим отелям Сен-Бартс, магического острова в Карибском море. Теперь вы знаете, куда отправиться этим летом за порцией радости и новых впечатлений. Сюда можно "нырнуть" как с любимыми, так и с группами друзей. Здесь хватит развлечений для всех.

Приезжайте в Сен-Бартс в любое время года, и пусть ваш отпуск будет успешным во всех аспектах!