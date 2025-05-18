Топ-8 чудових готелів Airbnb по всьому світу, натхненних всесвітом Гаррі Поттера

Книги, фільми, тематичні парки: франшиза про Хлопчика, Який Вижив, об’єднала шанувальників по всьому світу і проникла в різні сфери. Індустрія готелів Airbnb не могла залишитися осторонь, що призвело до появи цікавих готелів і номерів, тематично оформлених у стилі Гаррі Поттера. Шанувальники чаклунства та магії можуть відчути себе учнями Гоґвортсу або чарівниками, що прогулюються Діагон-Алеєю, в одному з готелів Airbnb, розкиданих по всьому світу, натхненних фентезійною сагою про Гаррі Поттера. 8 найкращих таких готелів для справжніх фанатів можна знайти на Airbnb або в домівках інших шанувальників. Тож беріть свої чарівні палички та мантії й вирушайте в найатмосфернішу подорож від Флориди до Великобританії та далі.

The Dorm Room: Джорджія, США

Невеликий будинок на 4 гостей у містечку Чикамауга, штат Джорджія, сповнений шарму, натхненного школою чаклунства та магії, яку люблять мільйони. Перед входом ви побачите літаючий автомобіль Візлі та котли для зілля, а переступивши поріг, опинитеся в інтер’єрі, тематично оформленому Гаррі Поттером, із феноменально деталізованими пам’ятними речами, навіть у порівнянні з іншими готелями Airbnb у стилі Гаррі Поттера. Це химерний притулок, де ви годинами розглядатимете портрети на стінах, що нагадують картини в коридорах Гоґвортсу, полиці, заставлені безліччю тематичних предметів і курйозів, лампи у формі свічок і милі вітражі на вікнах. Будинок виглядає як довгий блок, із кухнею з мікрохвильовкою, тостером і кавоваркою спереду та вітальнею з розкладним диваном-ліжком розміру queen-size. Задня кімната має ще два односпальних ліжка, що нагадують гуртожиток Гоґвортсу завдяки довгим балдахінам і клаптиковим покривалам, а також ванну на ніжках, оточену дзеркалами в золотих рамах. На території є безкоштовна парковка, вуличні меблі та вогнище. Проживання доступне від $115 USD.

De Vere House: Лавенхем, Англія, Великобританія

Один із найкращих 5-зіркових готелів типу "ліжко та сніданок" у стилі Гаррі Поттера на Airbnb розташований у Лавенхемі, середньовічному британському селі, яке також з’явилося у фільмах як Годрикова Долина. Тож, прибувши сюди, ви зможете не лише провести час в тематичній атмосфері, а й відвідати локації, де знімалися фільми про Хлопчика, Який Вижив. У будинку є дві гостьові кімнати, тематика яких підкреслена інтер’єром із численними відкритими балками. Всередині ви знайдете двоспальні ліжка з балдахіном і ванну кімнату. Дубові сходи приведуть вас до читальної зали з відкритим дров’яним каміном. У будинку є їдальня, де подають повний англійський сніданок, і красивий приватний сад поблизу. Номери доступні від $160 за мінімальний термін бронювання 2 ночі.

Wizards Hollow: Північна Кароліна, США

Ззовні будинок нагадує чарівний замок, захований між деревами. Джерело: Image Earthandskydwellings.com Ззовні будинок нагадує чарівний замок, захований між деревами. Джерело: Image Earthandskydwellings.com

За десять хвилин від центру Ешвілла, серед Блакитних гір, розташований ще один унікальний дім Airbnb, натхненний сагою про Гаррі Поттера. Чарівний міні-замок у стилі будинку на дереві має одну спальню з ліжком із балдахіном і гвинтові сходи, що ведуть на горище з додатковим ліжком. Кімнати прикрашені яскравими подушками, прапорами в стилі Гоґвортсу, покривалами, фігурками сов і декоративними предметами, такими як валізи, шкільні магічні книги тощо. У будинку є ванна кімната, вітальня з затишним диваном, телевізором, настільними іграми для всієї родини (включаючи можливість змішувати різні зілля) та кухня з можливістю приготування чаю, кави та закусками. Вікна в будинку великі, тож ніщо не заважає милуватися навколишніми краєвидами. Однак ви також можете зробити це, сидячи на патіо або біля вогнища. Номери доступні від $350 USD.

The Wizard’s Gite: Кольмар, Франція

Серед усіх тематичних готелів Airbnb у стилі Гаррі Поттера цей найкраще передає атмосферу Вежі Грифіндору. Цей тематичний притулок розташований у приватному будинку в французькому місті Кольмар. З кам’яними стінами, ліжком із балдахіном, гобеленами та картинами у рамах ви проведете ніч у власній міні-школі чаклунства. Котедж складається з двох спалень у впізнаваних червоно-золотих відтінках. Одна з них окрема, а друга також виконує функцію вітальні з диваном і електричним каміном. Їх доповнює кухня з обідньою зоною. Ви також знайдете куточок із безкоштовними засобами для приготування чаю та кави та баром із солодощами та вершковим пивом. Вас вразить не лише інтер’єр і атмосфера будинку, а й навколишній барвистий ландшафт із яскравими будинками вздовж каналу та великою кількістю квітучих рослин. Номери доступні від $140 USD.

Wizarding Home: Флорида, США

Один із найкрасивіших готелів Airbnb, натхненний замком із фільмів і книг про Гаррі Поттера, у Флориді забезпечує чарівну відпустку. Він складається з п’яти спалень, спільної зали з великим телевізором, кухні та їдальні з довгим дерев’яним столом і свічками, а також басейну та патіо з грилем. Це ідеальне місце для перебування під час відвідування тематичних парків, зокрема Світу чарівників Гаррі Поттера за 10 миль, без втрати атмосфери магії ні на хвилину. Чотири тематичні спальні розташовані на першому поверсі, а ще одна з ванною, що нагадує кабінет Дамблдора, – на другому. У будинку багато ігор, включно з іграми для Nintendo. Інтер’єр максимально точно відтворює інтер’єр Гоґвортсу: ви побачите дивани біля каміна, як у гуртожитку Грифіндору, ліжка з балдахінами, застиглу постать лицаря в обладунках, портрети чарівників, зображення школи та гербів факультетів, а також багато інших помітних деталей, як-от Сортувальний Капелюх, пера для письма та магічні фоліанти. Номери доступні від $167 USD.

The Common Room: Британська Колумбія, Канада

Вітальня Грифіндору сповнена безліччю цікавих деталей. Джерело: Image Airbnb.com Вітальня Грифіндору сповнена безліччю цікавих деталей. Джерело: Image Airbnb.com

Якщо ви не сумніваєтеся, що в світі Гаррі Поттера вас би зарахували до Грифіндору, то ви просто мусите відвідати один із найкращих готелів Airbnb, натхненний вітальнею цього факультету. Будинок має одну спальню з ліжком розміру queen-size, до якої ведуть дерев’яні сходи на горище. Ще одне диван-ліжко є у вітальні, тож максимальна кількість гостей тут – 4. Вітальня прикрашена інсталяцією, що зображає камін, і численними портретами різних чарівників і чаклунок, включно з персонажами фільмів. Диван і крісла вкриті пледами з гербом Грифіндору. Ви можете зіграти в шахи за затишним столом. Стіни прикрашені закріпленими квідичними мітлами, клітками для сов і мантіями з краватками Грифіндору. Є невелика робоча зона у вигляді шкільної парти, повноцінна кухня та ванна кімната з душем. Бронювання будинку доступне з цінами від $118 USD.

Wizard’s Way: Флорида, США

Великі компанії, які поділяють любов до всесвіту Гаррі Поттера, також можуть знайти тематичні готелі Airbnb, які порадують серця фанатів. Один із таких, із вісьмома спальнями та п’ятьма ванними кімнатами, розташований у Чемпіонс Гейт, Флорида. Спальні об’єднані двома вітальнями з великою кількістю місць для сидіння, відео- та настільними іграми. Кожен номер у будинку наповнений тим, що власники називають "спеціальними ефектами": спеціальним декоративним освітленням, звуком і безліччю тематичних декоративних предметів, які разом створюють бажану атмосферу магії навколо. Ліжка варті уваги: одне з них розташоване всередині паротяга Гоґвортського експреса, над другим розправляє крила дракон, а ще одне – у спальні в стилі підземелля Слизерину. Зручності будинку включають повністю обладнану кухню, відкриту обідню зону, приватний підігріваний басейн і кінотеатр. Будинок можна забронювати на мінімум 4 ночі з цінами від $817 USD за ніч.

Harry Potter Flat: Единбург, Шотландія, Великобританія

Район Вест-Боу, де розташований один із популярних готелів Airbnb, здасться знайомим шанувальникам книг і фільмів про Гаррі Поттера, адже він надихнув Дж. К. Роулінг на створення Діагон-Алеї. Апартаменти розташовані в центрі Единбурга, у самому серці його старої частини, і ви можете дістатися до Королівської Милі, Единбурзького замку та інших пам’яток за пару хвилин. Апартаменти мають містичну історію, пов’язану з магією, яка почалася задовго до Гаррі Поттера: легенда свідчить, що в 1600-х роках тут жив чиновник, відповідальний за охорону міста, якого згодом заарештували за чаклунство. Тепер найбільша кімната в апартаментах нагадує великий зал Гоґвортсу з великою кількістю портретів на стінах, тоді як головна спальня натхненна хатиною Геґріда і прикрашена гілками дружньої версії плакучої верби. Монетна підлога у ванній кімнаті на мить перенесе вас до банку Грінготтс. Ви знайдете таємну шафу за дзеркалом у коридорі. Апартаменти мають повністю обладнану кухню. Ціни починаються від $146 USD, бронювання доступне на мінімум 2 ночі.