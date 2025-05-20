Топ-8 бюджетних європейських міст: куди полетіти для наступної подорожі

Подорожі Європою завжди в моді, особливо влітку, але осінь і зима також можуть принести багато сюрпризів і вражень. У цей період ціни значно знижуються, зокрема на авіаперельоти (звісно, крім свят і канікул). У низький сезон ціни на квитки зменшуються щонайменше на 10% для внутрішніх рейсів і на 5% для міжнародних. Однак можна знайти ще вигідніші пропозиції, якщо знати кілька ключових деталей.

Зокрема, якщо ви гнучкі у планах і не прив’язані до конкретних дат відпустки чи вихідних, радимо розширити пошук. Наприклад, вильоти в середині тижня часто дешевші, ніж у вихідні. Також спеціалізовані пошукові системи пропонують опцію вибору пункту призначення "будь-куди", щоб знайти найкращі пропозиції. Крім того, варто розглянути вильоти з різних аеропортів поблизу. Наприклад, лоукостери часто не літають із великих міжнародних хабів. Останній лайфхак – використовувати інструмент сповіщення про ціни, щоб відстежувати зміни, порівнюючи пропозиції різних компаній.

Щоб спростити ваш пошук, ознайомтеся з топ-8 найкращих бюджетних європейських міст, куди можна полетіти прямо зараз, і відсотковою різницею в ціні порівняно з літом. Хоча цей список пов’язаний із сезонністю, подорожувати сюди можна будь-коли, адже багато з цих напрямків відомі своїми досить доступними цінами.

Стокгольм, Швеція (на 35% дешевше)

Стокгольм – одне з найбюджетніших європейських міст для польотів восени. Шведська столиця сповнена чарівних парків, а також пропонує безліч розваг у приміщеннях, зокрема відвідування найпопулярніших музеїв, таких як:

Музей Васа ;

; Музей ABBA.

Якщо вам стане дуже холодно, але ви почуватиметеся сміливцем, спробуйте традиційну шведську сауну, яка передбачає занурення в прохолодну воду після сеансу.

Осло, Норвегія (на 40% дешевше)

Прогулянка набережною Осло. Джерело: Image Alexandra von Gutthenbach-Lindau/Pixabay Прогулянка набережною Осло. Джерело: Image Alexandra von Gutthenbach-Lindau/Pixabay

Осло – важливий культурний центр Норвегії з розвиненою міською інфраструктурою та легким доступом до мальовничої природи. Столиця північноєвропейської країни – чудовий вибір для осінньої відпустки, коли все навколо забарвлюється яскравими кольорами. Якщо на вулиці стане надто холодно (наприклад, у жовтні середня денна температура становить близько 10°C), досліджуйте один із цікавих музеїв, таких як Музей вікінгів або Музей Мунка. Однак радимо взяти теплий одяг, щоб на власні очі побачити природні дива Норвегії: від неймовірного північного сяйва до спостереження за китами.

Гамбург, Німеччина (на 35% дешевше)

Навіть якщо ви не потрапите на знаменитий Октоберфест, у Гамбурзі є чим зайнятися як восени, так і взимку. Золота осінь приваблює численними традиційними заняттями, включно зі збором яблук і масштабними святкуваннями Геловіну. Взимку обов’язковою є гастрономічна прогулянка, де можна скуштувати різноманітні страви, створені в особливому мультикультурному середовищі. Для любителів історії це бюджетне місто Європи пропонує одноденні поїздки до будь-якого з найближчих палаців і замків, зокрема до Людвігслуста, який недарма називають "Північним Версалем".

Ібіца, Іспанія (на 35% дешевше)

Звісно, це жваве, запальне місце насамперед обирають для шаленої літньої відпустки через численні вечірки та клуби. Однак відвідування Балеарських островів в інші пори року дозволить побачити цю локацію з іншого боку. Восени та взимку Ібіца значно менш багатолюдна, тож немає проблем із бронюванням столика, щоб насолодитися смачними стравами. Крім того, у жовтні місто приймає щорічний гастрономічний фестиваль Ibiza Sabor. Оскільки температура повітря знижується до комфортного рівня, це ідеальний час для дослідження острова на велосипеді чи пішохідних прогулянок, але все ще досить тепло для спокійного пляжного відпочинку.

Дублін, Ірландія (на 25% дешевше)

Аеропорт Дубліна. Джерело: Image dozemode/Pixabay Аеропорт Дубліна. Джерело: Image dozemode/Pixabay

Хоча Ірландію асоціюють із зеленим кольором, восени навіть Дублін одягає елегантну золоту сукню. Щоб повною мірою насолодитися природною красою регіону, вирушайте до Фенікс-парку, найбільшого закритого парку в Європі, що займає 1750 акрів. Щоб зігрітися та розслабитися після довгої прогулянки, завітайте до одного з численних пабів столиці, які працюють цілий рік. Унікальною подією серед осінніх активностей є щорічний Фестиваль Брема Стокера, який вшановує відомого ірландського письменника.

Брюссель, Бельгія (на 25% дешевше)

До списку топ-8 найдешевших європейських міст входить столиця Бельгії. Важко знайти кращий час для прогулянки парком у Брюсселі, ніж барвиста осінь. Головне – прихопити дощовик про всяк випадок. Серед найпопулярніших парків, які варто відвідати:

Королівський парк , збудований у XVIII столітті;

, збудований у XVIII столітті; Парк Тервюрен із численними деревами;

Буа де ла Камбр в англійському стилі. Звісно, було б злочином не завітати до шоколатьє за класичним гарячим шоколадом або до бару, щоб насолодитися знаменитим бельгійським пивом.

Мадрид, Іспанія (на 30% дешевше)

Після спекотного літа, коли можна лише проводити час на пляжах, осінь – ідеальний вибір для дослідження історичного міста. Окрім відвідування популярних туристичних пам’яток, перевірте розклад численних міських фестивалів, щоб потрапити хоча б на один із них, наприклад, Fiesta de la Almudena, присвячений покровителю міста. Не забудьте взяти парасольку, адже для цієї пори року характерні легкі, але часті дощі.

Копенгаген, Данія (на 30% дешевше)

Копенгаген – одне з найдоступніших європейських туристичних напрямків. Данська столиця приваблює мандрівників протягом усього року, і осінь не є винятком для довгих прогулянок її мальовничими вулицями. Також поїздка до Копенгагена стане чудовою нагодою відвідати сусідній Дюрегавен. Цей унікальний парк на північ від столиці – природний курорт із маленькими озерами та прекрасними пейзажами. Крім того, Дюрегавен є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, де мешкає понад дві тисячі оленів, які вільно гуляють.