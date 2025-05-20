Топ-8 бюджетных европейских городов: куда полететь для следующего путешествия

Путешествия по Европе всегда в моде, особенно летом, но осень и зима также могут принести много сюрпризов и впечатлений. В этот период цены значительно снижаются, в частности, на авиаперелеты (конечно, кроме праздников и каникул). В низкий сезон цены на билеты уменьшаются не менее чем на 10% для внутренних рейсов и на 5% для международных. Однако можно найти еще более выгодные предложения, если знать несколько ключевых деталей.

В частности, если вы гибки в планах и не привязаны к конкретным датам отпуска или выходным, советуем расширить поиск. К примеру, вылеты в середине недели часто дешевле, чем в выходные. Также специализированные поисковые системы предлагают опцию выбора пункта назначения "куда угодно", чтобы найти лучшие предложения. Кроме того, стоит рассмотреть вылеты из разных аэропортов поблизости. К примеру, лоукостеры часто не летают из крупных международных хабов. Последний лайфхак – использовать инструмент оповещения о ценах, чтобы отслеживать изменения, сравнивая предложения разных компаний.

Чтобы упростить ваш поиск, ознакомьтесь с топ-8 лучших бюджетных европейских городов, куда можно улететь прямо сейчас, и процентной разницей в цене по сравнению с летом. Хотя этот список связан с сезонностью, путешествовать сюда можно в любое время, ведь многие из этих направлений известны своими достаточно доступными ценами.

Стокгольм, Швеция (на 35% дешевле)

Стокгольм – один из самых бюджетных европейских городов для полетов осенью. Шведская столица полна очаровательных парков, а также предлагает множество развлечений в помещениях, в том числе посещение самых популярных музеев, таких как:

Музей Васса ;

; Музей ABBA.

Если вам станет очень холодно, но вы будете чувствовать себя храбрецом, попробуйте традиционную шведскую сауну, которая предусматривает погружение в прохладную воду после сеанса.

Осло, Норвегия (на 40% дешевле)

Прогулка по набережной Осло. Источник: Image Alexandra von Gutthenbach-Lindau/Pixabay

Осло – важный культурный центр Норвегии с развитой городской инфраструктурой и легким доступом к живописной природе. Столица североевропейской страны – отличный выбор для осеннего отпуска, когда все вокруг окрашивается яркими цветами. Если на улице станет холодно (например, в октябре средняя дневная температура составляет около 10°C), исследуйте один из интересных музеев, таких как Музей викингов или Музей Мунка. Однако советуем взять теплую одежду, чтобы своими глазами увидеть естественные чудеса Норвегии: от невероятного северного сияния до наблюдения за китами.

Гамбург, Германия (на 35% дешевле)

Даже если вы не попадете на знаменитый Октоберфест, в Гамбурге есть, чем заняться как осенью, так и зимой. Золотая осень привлекает многочисленными традиционными занятиями, включая сбор яблок и масштабными празднованиями Геловина. Зимой обязательна гастрономическая прогулка, где можно отведать разнообразные блюда, созданные в особой мультикультурной среде. Для любителей истории этот бюджетный город Европы предлагает однодневные поездки в любой из ближайших дворцов и замков, в частности Людвигслуст, который недаром называют "Северным Версалем".

Ибица, Испания (на 35% дешевле)

Конечно, это оживленное, зажигательное место в первую очередь выбирают для безумного летнего отпуска из-за многочисленных вечеринок и клубов. Однако посещение Балеарских островов в другое время года позволит увидеть эту локацию с другой стороны. Осенью и зимой Ибица значительно менее многолюдна, поэтому нет проблем с бронированием столика, чтобы насладиться вкусными блюдами. Кроме того, в октябре город принимает ежегодный гастрономический фестиваль Ibiza Sabor. Поскольку температура воздуха снижается до комфортного уровня, это идеальное время для исследования острова на велосипеде или пешеходных прогулок, но все же достаточно тепло для спокойного пляжного отдыха.

Дублин, Ирландия (на 25% дешевле)

Аэропорт Дублина. Источник: Image dozemode/Pixabay

Хотя Ирландию ассоциируют с зеленым цветом, осенью даже Дублин одевает элегантное золотое платье. Чтобы в полной мере насладиться природной красотой региона, отправляйтесь в Феникс-парк, самый большой закрытый парк в Европе, занимающий 1750 акров. Чтобы согреться и расслабиться после долгой прогулки, посетите один из многочисленных пабов столицы, которые работают круглый год. Уникальным событием среди осенних активностей является ежегодный Фестиваль Брема Стокера, который чествует известного ирландского писателя.

Брюссель, Бельгия (на 25% дешевле)

В список топ-8 самых дешевых европейских городов входит столица Бельгии. Трудно найти лучшее время для прогулки по парку в Брюсселе, чем красочная осень. Главное – прихватить дождевик на всякий случай. Среди самых популярных парков, которые стоит посетить:

Королевский парк , построенный в XVIII веке;

, построенный в XVIII веке; Парк Тервюрен с многочисленными деревьями;

Буа-де-ла-Камбр в английском стиле. Конечно, было бы преступлением не посетить шоколатье за классическим горячим шоколадом или бар, чтобы насладиться знаменитым бельгийским пивом.

Мадрид, Испания (на 30% дешевле)

После жаркого лета, когда можно проводить время на пляжах, осень – идеальный выбор для исследования исторического города. Кроме посещения популярных туристических достопримечательностей, проверьте расписание многочисленных городских фестивалей, чтобы попасть хотя бы на один из них, например Fiesta de la Almudena, посвященный покровителю города. Не забудьте взять зонтик, ведь для этого времени года характерны легкие, но частые дожди.

Копенгаген, Дания (на 30% дешевле)

Копенгаген – одно из самых доступных европейских туристических направлений. Датская столица привлекает путешественников в течение всего года, и осень не является исключением для долгих прогулок по ее живописным улицам. Также поездка в Копенгаген станет прекрасной возможностью посетить соседний Дюрегавен. Этот уникальный парк к северу от столицы – природный курорт с маленькими озерами и прекрасными пейзажами. Кроме того, Дюрегавен является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, где проживает более двух тысяч вольно гуляющих оленей.