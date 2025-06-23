Топ-7 курортів 'все включено' на Балі: Бюджетні поради для чарівної острівної відпустки

Балі — це чарівний острів у Малайському архіпелазі, огорнутий теплими водами Тихого та Індійського океанів. Його заворожуюча атмосфера манить туристів з усього світу, обіцяючи розкрити всі секрети королівської відпустки в райському оазисі. Гармонійне поєднання мальовничих краєвидів, приголомшливих делікатесів і багатого культурного життя створює всі передумови для ідеального відпочинку серед справжньої тропічної екзотики.

Усі секрети доступної відпустки на Балі

Якщо ви мрієте провести найкращу відпустку, не надто переймаючись вартістю їжі, відвідуванням спа чи захоплюючими екскурсіями, ідеальним варіантом для вас буде бронювання номера в хорошому готелі "все включено" на Балі. Він неодмінно подбає про ідеальні умови для вашого відпочинку:

Повноцінне та різноманітне харчування в ресторанах із зірками Мішлен.

Необмежені розваги на території — плавання в бірюзових басейнах, відвідування клубів і тренажерних залів.

Організація незабутніх морських і піших подорожей із насолодою вишуканими кулінарними шедеврами та коктейлями.

Відвідування спа з унікальними балійськими масажами та обгортаннями. Топ-7 курортів ''все включено'' на Балі: Бюджетні поради для чарівної острівної відпустки Топ-7 курортів ''все включено'' на Балі: Бюджетні поради для чарівної острівної відпустки

Відпустка на Балі завжди сповнена романтики та чарівності, але перед подорожжю важливо врахувати деякі моменти, щоб поїздка не обійшлася вам дорого. Ми хочемо поділитися ними з вами:

Авіаквитки : Бронюйте квитки на літак заздалегідь — це значно економить кошти. Радимо підписатися на розсилки Skyscanner або Aviasales, щоб відстежувати вигідні пропозиції.

: Бронюйте квитки на літак заздалегідь — це значно економить кошти. Радимо підписатися на розсилки Skyscanner або Aviasales, щоб відстежувати вигідні пропозиції. Віза : Для поїздок до 30 днів віза оформлюється безкоштовно в аеропорту. Якщо потрібно продовжити перебування, це коштуватиме від $35 на особу.

: Для поїздок до 30 днів віза оформлюється безкоштовно в аеропорту. Якщо потрібно продовжити перебування, це коштуватиме від $35 на особу. Проживання : Вартість перебування в готелях "все включено" на Балі залежить від району та переліку зручностей. Бронюйте житло заздалегідь, щоб суттєво заощадити.

: Вартість перебування в готелях "все включено" на Балі залежить від району та переліку зручностей. Бронюйте житло заздалегідь, щоб суттєво заощадити. Транспорт : Пересування Балі може бути фінансово затратним. Завантажте додатки GrabTaxi, GO-JEK або Uber, щоб зменшити витрати на транспорт. Для реєстрації потрібна індонезійська SIM-карта, яку можна придбати в аеропорту. Хороший спосіб заощадити на пересуванні — оренда велосипеда чи автомобіля. Оренда авто коштує приблизно 650 000 IDR на місяць. Для оренди автомобіля потрібні міжнародні права.

: Пересування Балі може бути фінансово затратним. Завантажте додатки GrabTaxi, GO-JEK або Uber, щоб зменшити витрати на транспорт. Для реєстрації потрібна індонезійська SIM-карта, яку можна придбати в аеропорту. Хороший спосіб заощадити на пересуванні — оренда велосипеда чи автомобіля. Оренда авто коштує приблизно 650 000 IDR на місяць. Для оренди автомобіля потрібні міжнародні права. Харчування : Під час прогулянок островом можна недорого перекусити в місцевих варунгах (кафе). Їх зазвичай відвідують місцеві жителі та багато туристів. Тут можна скуштувати традиційний смажений рис зі спеціями за смішною ціною. Якщо плануєте відвідати вишуканий ресторан, краще бронювати столики заздалегідь, щоб заощадити.

: Під час прогулянок островом можна недорого перекусити в місцевих варунгах (кафе). Їх зазвичай відвідують місцеві жителі та багато туристів. Тут можна скуштувати традиційний смажений рис зі спеціями за смішною ціною. Якщо плануєте відвідати вишуканий ресторан, краще бронювати столики заздалегідь, щоб заощадити. Шопінг: Вирушаючи за покупками на ринки, в магазини чи сувенірні крамниці, пам’ятайте, що тут потрібно вміти торгуватися. Іноді можна придбати чудові речі та сувеніри за дуже привабливою ціною.

Острів приваблює багатьох туристів завдяки доступним цінам на проживання в популярних готелях "все включено" на Балі. Багато з них мають бірюзові басейни-лагуни, дитячі клуби, басейни для малюків і пляжі з білим піском. Усе це можна знайти в Карибському басейні, але ціни там значно вищі.

Готелі на острові Балі розташовані в тропічних локаціях. Вони запрошують відвідати оздоровчі центри з ретріт-програмами, включно зі спа-процедурами та заняттями йогою.

Ми хочемо поділитися з вами оглядом найкращих курортів "все включено" на Балі. Вони запрошують у світ розкішних інтер’єрів і фантастичних делікатесів, чудових спа-процедур і запальних розваг.

Club Med Bali

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 з 5)

Розташування

У південній частині острова Балі, в мальовничому районі Нуса Дуа, розташований готель Club Med, один із найкращих курортів "все включено" на Балі. Він займає вигідне місце біля мальовничого пляжу, лише за годину їзди від Убуда.

Зручності та послуги

Це місце, куди варто приїхати заради смачної їжі та нестримних розваг. Готель запрошує відпочити в просторих і стильно оформлених номерах. Шість ресторанів курорту з величезним асортиментом страв на будь-який смак запрошують насолодитися гастрономічними просторами. Гості мають доступ до різноманітних варіантів крутого дозвілля:

Розваги в дитячому клубі для малюків і підлітків.

Підкорення морських хвиль із дошкою для серфінгу та заняття іншими видами спорту.

Чудові прогулянки вздовж казкового узбережжя південної частини острова.

Релакс на пляжі, що чергується з купанням у бірюзових водах океану.

Цілодобове обслуговування номерів допомагає гостям почуватися бажаними в цьому райському куточку.

Ціна

Проживання на одну ніч у Med Spa коштує мандрівникам $328 USD.

Вебсайт — https://www.clubmed.com/

Spa Village Resort

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

Розташування

У північно-східній частині острова, в мальовничій селі Тембок, розташований топовий курорт "все включено" на Балі. Він знаходиться лише за 2 години від Убуда та за 2,5 години від аеропорту на автомобілі.

Зручності та послуги

Для відпочивальників підготовлені номери, що вдало поєднують королівську розкіш і сільський шарм. Екзотична відпустка з приємними бонусами чекає на мандрівників:

Бірюзовий басейн із затишними зонами для відпочинку.

Спа-процедури.

Вишукані делікатеси індонезійської та західної кухні.

Закохані часто обирають Spa Village Tembok для яскравого медового місяця, казкової відпустки чи усамітнених вихідних удвох.

Spa Village Tombok часто обирають пари для весіль і медового місяця. Джерело: Freepik Spa Village Tombok часто обирають пари для весіль і медового місяця. Джерело: Freepik

Ціна

Одна ніч у цьому шикарному курорті "все включено" на Балі коштує від $413 на особу.

Бронювання за вигідною ціною — https://www.hyatt.com/

Samabe Bali Suites & Villas

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Розташування

У популярному районі Нуса Дуа розташований Samabe Bali Suites & Villas, найкращий курорт "все включено" на Балі. Він гордо розташований за 15 хвилин від сліпучо-білого пляжу, неподалік від торговельного центру Bali Collection. Звідси можна дістатися до аеропорту Денпасара лише за пів години.

Зручності та послуги

Якщо ваша душа вимагає ексклюзивної відпустки без жодних "але", приїжджайте до Samabe Bali Suites & Villas самі або з коханою людиною. Проживання тут приємно дивує розкішними меблями та функціональними зручностями.

Тут немає тісних номерів із тьмяним освітленням, лише просторі кімнати, залиті сонячним світлом. Більшість із них мають приватний балкон і басейн із шезлонгами для релаксу. Зверніть увагу на вигідні пакети популярного готелю "все включено" на Балі з багатим асортиментом делікатесів і чудовими розвагами:

Unlimited Preferred.

Basic Nightly.

Luxury All-Inclusive.

На території є багато ресторанів із апетитною кухнею, що запрошують поповнити улюблені страви тонкими смаками та ароматами. Цілодобовий батлер вловлює всі бажання гостей на льоту. Для дозвілля доступні йога, вітрильний спорт, вечері в печерах, кулінарні майстер-класи, піші прогулянки та катання на верблюдах по пляжу.

Ціна

Проживання на одну ніч у готелі цілком доступне — $449 USD.

Бронювання на сайті готелю — https://www.samabe.com/

Melia Bali

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

Розташування

Справжні курорти "все включено" відповідають усім очікуванням туристів щодо п’ятизіркової відпустки на березі теплого моря. Серед них — відомий Meliá Bali, що простягається вздовж фантастичних берегів пляжу Нуса Дуа. Готель розташований неподалік від місцевих магазинів і шикарного пляжу Нуса Дуа. До аеропорту лише 11 миль.

Зручності та послуги

Гостей зустрічає розкішний курорт із затишними номерами та трьома басейнами, один із яких має форму лагуни. Для тих, хто прагне досягти повної гармонії та побалувати себе корисними омолоджувальними процедурами, є спа-центр.

Різноманітність активностей у готелі вражає:

Каякінг;

Стрільба з лука;

Велосипедні прогулянки;

Веслування на каное.

Увечері відпочивальники насолоджуються чудовими розвагами з живою музикою. Особливої уваги заслуговує сервіс THE LEVEL із персоналізованими послугами.

Ціна

Готель пропонує шикарний сервіс за досить вигідними тарифами, починаючи від $345 за одну ніч.

Вебсайт для детальної інформації та бронювання — https://www.melia.com/

Merusaka Nusa Dua

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 з 5)

Розташування

До списку курортів "все включено" з їжею та напоями традиційно входить Merusaka, розташований у мальовничому районі Нуса Дуа, лише за 15 хвилин ходьби від знаменитого Bali Collection. Пляж і аеропорт знаходяться за 25 хвилин від готелю. Це затишне гніздечко для тих, хто шукає спокою та релаксу в екзотичній обстановці.

Зручності та послуги

Гості знаходять безліч переваг у цьому пляжному курорті "все включено" на Балі:

Для малюків є розкішний дитячий клуб Tamaya із захоплюючими активностями.

Купайтеся досхочу в трьох басейнах, а спа-центр і фітнес-зал допомагають гостям підтримувати природну красу та здоров’я.

Серед багатьох розваг мандрівники віддають перевагу йозі, пляжному волейболу та шахам.

Ціна

Вартість однієї ночі в розкішному курорті становить $507. Діти до одного року відпочивають безкоштовно, а від 2 до 11 років — зі знижкою 50%.

Вебсайт — https://merusaka.com/

Grand Mirage Resort & Thalasso

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 з 5)

Розташування

Grand Mirage працює за системою "все включено", як найкращі курорти для відпочинку на Балі. Це чудовий варіант для закоханих, пар і одинаків-мандрівників. Він розташований за 20 хвилин від мальовничої гавані Беноа, за 15 хвилин від аеропорту та неподалік від завжди веселого й багатолюдного району Кута.

Зручності та послуги

Курорт має 6 ресторанів, 3 бари, стильний лаундж і невеликий аквапарк, який сподобається дітям. Гості можуть насолоджуватися чудовими делікатесами та екзотичними коктейлями протягом усього дня. Забронюйте пакет All Inclusive Gold, щоб відчути себе королівською особою з морем уваги та щирої турботи.

Серед численних послуг виділяються:

Необмежений доступ до моторизованих водних видів спорту.

Багата культурна програма з живою музикою.

Вишукана кухня з кулінарними шедеврами в необмеженій кількості.

На території готелю є бірюзовий басейн, спа-центр і дитяча зона з веселими розвагами. Для тривалого перебування гості отримують приємні бонуси.

Ціна

Вартість однієї ночі в Grand Mirage становить $265 USD.

Бронювання "шматочка раю" — https://www.grandmirage.com/

Bali Tropic Resort & Spa

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 з 5)

Розташування

Серед чудових готелів "все включено" на острові Балі одразу виділяється сертифікований CHSE Bali Tropic Resort & Spa. Цей казковий притулок із екзотичними перевагами розташований на північ від пляжу Нуса Дуа, за 25 хвилин від аеропорту, неподалік від торговельного центру Bali Collection.

Зручності та послуги

Пакет ''All Inclusive Gold'' передбачає та виконує всі бажання гостей. Джерело: Freepik Пакет ''All Inclusive Gold'' передбачає та виконує всі бажання гостей. Джерело: Freepik

Яскраві номери та люкси розташовані навколо мальовничих садів. Готель пропонує спа-центр із омолоджувальними процедурами, бірюзовий басейн і бар із коктейлями та десертами.

Серед численних розваг особливе місце займають:

Міні-гольф;

Вітрильний спорт;

Віндсерфінг;

Підводне плавання.

У 8 ресторанах подають чудову їжу, яка тішить найвибагливіших гурманів і естетів. За бажанням можна скористатися послугами няні.

Ціна

Ніч у готелі коштує $322, що цілком прийнятно для розкоші в усіх її проявах.

Вебсайт для додаткової інформації — https://www.balitropic-resort.com/

Острів Балі прекрасний у будь-яку пору року, але найкращий час для відвідування — з квітня по жовтень. У цей період немає дощів, а повітря стабільно прогрівається до 30 градусів Цельсія. Перед подорожжю обов’язково оформіть страховку та придбайте москітну сітку, оскільки на острові багато комарів.

Як бачите, найкращі курорти "все включено" на Балі можуть бути доступними.

Бажаємо яскравих подорожей, і ваші мрії обов’язково здійсняться!