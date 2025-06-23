Топ-7 курортов "все включено" на Бали: Бюджетные советы для волшебного островного отпуска
Бали – это волшебный остров в Малайском архипелаге, окутанный теплыми водами Тихого и Индийского океанов. Его завораживающая атмосфера манит туристов со всего мира, обещая раскрыть все секреты королевского отпуска в райском оазисе. Гармоничное сочетание живописных пейзажей, потрясающих деликатесов и богатой культурной жизни создает все предпосылки для идеального отдыха среди настоящей тропической экзотики.
Все секреты доступного отпуска на Бали
Если вы мечтаете провести лучший отпуск, не слишком беспокоясь о стоимости еды, посещении спа или увлекательными экскурсиями, идеальным вариантом для вас будет бронирование номера в хорошем отеле "все включено" на Бали. Он обязательно позаботится об идеальных условиях для вашего отдыха:
- Полноценное и разнообразное питание в ресторанах со звездами Мишлена.
- Неограниченные развлечения на территории – плавание в бирюзовых бассейнах, посещение клубов и тренажерных залов.
- Организация незабываемых морских и пеших путешествий с удовольствием изысканными кулинарными шедеврами и коктейлями.
- Посещение спа с уникальными балийскими массажами и обертываниями.
Отпуск на Бали всегда полон романтики и очарования, но перед путешествием важно учесть некоторые моменты, чтобы поездка не обошлась вам дорого. Мы хотим поделиться ими с вами:
- Авиабилеты : Бронируйте билеты на самолет заранее – это значительно экономит средства. Советуем подписаться на рассылки Skyscanner или Aviasales, чтобы отслеживать выгодные предложения.
- Виза : Для поездок до 30 дней виза оформляется бесплатно в аэропорту. Если нужно продлить пребывание, это будет стоить от $35 на человека.
- Стоимость проживания в отелях "все включено" на Бали зависит от района и перечня удобств. Бронируйте жилье заранее, чтобы существенно сэкономить.
- Транспорт : Передвижение Бали может быть финансово затратным. Загрузите приложения GrabTaxi, GO-JEK или Uber, чтобы снизить затраты на транспорт. Для регистрации необходима индонезийская SIM-карта, которую можно приобрести в аэропорту. Хороший способ сэкономить на передвижении – аренда велосипеда или автомобиля. Аренда авто стоит примерно 650 000 IDR в месяц. Для аренды автомобиля требуются международные права.
- Питание : Во время прогулок по острову можно недорого перекусить в местных варунгах (кафе). Их обычно посещают местные жители и многие туристы. Здесь можно отведать традиционный жареный рис со специями по смешной цене. Если планируете посетить изысканный ресторан, лучше забронировать столики заранее, чтобы сэкономить.
- Шоппинг : Отправляясь за покупками на рынки, в магазины или сувенирные магазины, помните, что здесь нужно уметь торговаться. Иногда можно приобрести отличные вещи и сувениры по очень привлекательной цене.
Остров привлекает многих туристов благодаря доступным ценам на проживание в популярных отелях "все включено" на Бали. Многие имеют бирюзовые бассейны-лагуны, детские клубы, бассейны для малышей и пляжи с белым песком. Все это можно найти в Карибском бассейне, но цены там значительно выше.
Отели на острове Бали расположены в тропических локациях. Они приглашают посетить оздоровительные центры с ретрит-программами, включая спа-процедуры и занятия йогой.
Мы хотим поделиться с вами обзором лучших курортов "все включено" на Бали. Они приглашают в мир роскошных интерьеров и фантастических деликатесов, великолепных спа-процедур и зажигательных развлечений.
Club Med Bali
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
Расположение
В южной части острова Бали, в живописном районе Нуса Дуа, расположен отель Club Med, один из лучших курортов "все включено" на Бали. Он занимает выгодное место у живописного пляжа, всего в часе езды от Убуда.
Удобства и услуги
Это место, куда стоит приехать ради вкусной еды и безудержных развлечений. Отель предлагает отдохнуть в просторных и стильно оформленных номерах. Шесть ресторанов курорта с огромным ассортиментом блюд на любой вкус приглашают насладиться гастрономическими просторами. Гости имеют доступ к различным вариантам крутого досуга.
- Развлечения в детском клубе для малышей и подростков.
- Подчинение морских волн с доской для серфинга и занятия другими видами спорта.
- Прекрасные прогулки вдоль сказочного побережья южной части острова.
- Релакс на чередующемся пляже с купанием в бирюзовых водах океана.
Круглосуточное обслуживание номеров помогает гостям чувствовать себя желанными в этом райском уголке.
Цена
Размещение на одну ночь в Med Spa стоит путешественникам $328 USD.
Вебсайт - https://www.clubmed.com/
Spa Village Resort
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)
Расположение
В северо-восточной части острова, в живописной деревне Тембок, расположен топовый курорт "все включено" на Бали. Он находится всего в 2 часах от Убуда и в 2,5 часах от аэропорта на автомобиле.
Удобства и услуги
Для отдыхающих подготовлены номера, удачно сочетающие королевскую роскошь и деревенский шарм. Экзотический отпуск с приятными бонусами ждет путешественников:
- Бирюзовый бассейн с уютными зонами отдыха.
- Спа-процедуры.
- Изысканные деликатесы индонезийской и западной кухни.
Влюбленные часто выбирают Spa Village Tembok для яркого медового месяца, сказочного отпуска или уединенных выходных вдвоем.
Цена
Одна ночь в этом шикарном курорте "все включено" на Бали стоит от $413 на человека.
Бронирование по выгодной цене - https://www.hyatt.com/
Samabe Bali Suites & Villas
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Расположение
В популярном районе Нуса Дуа расположен Samabe Bali Suites & Villas, самый лучший курорт "все включено" на Бали. Он гордо расположен в 15 минутах от ослепительно-белого пляжа, недалеко от торгового центра Bali Collection. Отсюда можно добраться до аэропорта Денпасара всего за полчаса.
Удобства и услуги
Если ваша душа требует эксклюзивного отпуска без всяких "но", приезжайте в Samabe Bali Suites & Villas сами или с любимым человеком. Проживание здесь приятно удивляет роскошной мебелью и функциональными удобствами.
Здесь нет тесных номеров с тусклым освещением, только просторные комнаты, залитые солнечным светом. Большинство из них имеют частный балкон и бассейн с шезлонгами для релакса. Обратите внимание на выгодные пакеты популярной гостиницы "все включено" на Бали с богатым ассортиментом деликатесов и отличными развлечениями:
- Unlimited Preferred.
- Basic Nightly.
- Luxury All-Inclusive.
На территории много ресторанов с аппетитной кухней, которые приглашают пополнить любимые блюда тонкими вкусами и ароматами. Круглосуточный батлер улавливает все желания гостей на лету. Для досуга доступны йога, парусный спорт, ужины в пещерах, кулинарные мастер-классы, пешие прогулки и катание на верблюдах по пляжу.
Цена
Проживание на одну ночь в отеле вполне доступно – $449 USD.
Бронирование на сайте отеля - https://www.samabe.com/
Melia Bali
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)
Расположение
Настоящие курорты "все включено" отвечают всем ожиданиям туристов по поводу пятизвездочного отпуска на берегу теплого моря. Среди них – известный Meliá Bali, простирающийся вдоль фантастических берегов пляжа Нуса Дуа. Отель расположен недалеко от местных магазинов и шикарного пляжа Нуса Дуа. До аэропорта всего 11 миль.
Удобства и услуги
Гостей встречает роскошный курорт с уютными номерами и тремя бассейнами, один из которых имеет форму лагуны. Для тех, кто стремится достичь полной гармонии и побаловать себя полезными омолаживающими процедурами, есть спа-центр.
Разнообразие активностей в отеле поражает:
- Коякинг;
- Стрельба из лука;
- Велосипедные прогулки;
- Гребля на каноэ.
Вечером отдыхающие наслаждаются отличными развлечениями с живой музыкой. Особого внимания заслуживает сервис THE LEVEL с персонализированными услугами.
Цена
Отель предлагает шикарный сервис по достаточно выгодным тарифам, начиная от $345 за одну ночь.
Вебсайт для подробной информации и бронирования - https://www.melia.com/
Merusaka Nusa Dua
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
Расположение
В список курортов "все включено" с едой и напитками традиционно входит Merusaka, расположенный в живописном районе Нуса Дуа, всего в 15 минутах ходьбы от знаменитого Bali Collection. Пляж и аэропорт находятся в 25 минутах от отеля. Это уютное гнездышко для ищущих покоя и релакса в экзотической обстановке.
Удобства и услуги
Гости находят множество преимуществ в этом пляжном курорте "все включено" на Бали:
- Для малышей есть роскошный детский клуб Tamaya с увлекательными активностями.
- В спа-центре и фитнес-зале помогают гостям поддерживать природную красоту и здоровье.
- Среди многих развлечений путешественники предпочитают йогу, пляжный волейбол и шахматы.
Цена
Стоимость одной ночи в роскошном курорте составляет $507. Дети до одного года отдыхают бесплатно, а от 2 до 11 лет со скидкой 50%.
Вебсайт - https://merusaka.com/
Grand Mirage Resort & Thalasso
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
Расположение
Grand Mirage работает по системе "все включено", как самые лучшие курорты для отдыха на Бали. Это отличный вариант для влюбленных, пар и одиночек-путешественников. Он расположен в 20 минутах от живописной гавани Беноа, в 15 минутах от аэропорта и неподалеку от всегда веселого и многолюдного района Кута.
Удобства и услуги
Курорт располагает 6 ресторанами, 3 барами, стильным лаунджем и небольшим аквапарком, который понравится детям. Гости могут наслаждаться прекрасными деликатесами и экзотическими коктейлями в течение всего дня. Забронируйте пакет All Inclusive Gold, чтобы почувствовать себя королевским лицом с морем внимания и искренней заботой.
Среди многочисленных услуг выделяются:
- Неограниченный доступ к моторизованным водным видам спорта.
- Богатая культурная программа с живой музыкой.
- Изысканная кухня с кулинарными шедеврами в неограниченном количестве.
На территории отеля есть бирюзовый бассейн, спа-центр и детская зона с веселыми развлечениями. Для продолжительного пребывания гости получают приятные бонусы.
Цена
Стоимость одной ночи в Grand Mirage составляет $265 USD.
Бронирование "кусочка рая" - https://www.grandmirage.com/
Bali Tropic Resort & Spa
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 из 5)
Расположение
Среди отличных отелей "все включено" на острове Бали сразу выделяется сертифицированный CHSE Bali Tropic Resort & Spa. Это сказочное убежище с экзотическими преимуществами расположено к северу от пляжа Нуса Дуа, в 25 минутах от аэропорта, недалеко от торгового центра Bali Collection.
Удобства и услуги
Яркие номера и люксы расположены вокруг живописных садов. Отель предлагает спа-услуги с омолаживающими процедурами, бирюзовый бассейн и бар с коктейлями и десертами.
Среди многочисленных развлечений особое место занимают:
- Мини-гольф;
- Парусный спорт;
- Виндсерфинг;
- Подводное плавание.
В 8 ресторанах подают отличную еду, которая радует самых требовательных гурманов и эстетов.
Цена
Ночь в отеле стоит $322, что вполне приемлемо для роскоши во всех ее проявлениях.
Вебсайт для дополнительной информации - https://www.balitropic-resort.com/
Остров Бали прекрасен в любое время года, но лучшее время для посещения — с апреля по октябрь. В этот период нет дождей, а воздух стабильно прогревается до 30 градусов Цельсия.
Как видите, лучшие курорты "все включено" на Бали могут быть доступны.
Желаем ярких путешествий, и ваши мечты обязательно сбудутся!