Топ-7 курортов ''все включено'' на Бали: Бюджетные советы для волшебного островного отпуска

Бали – это волшебный остров в Малайском архипелаге, окутанный теплыми водами Тихого и Индийского океанов. Его завораживающая атмосфера манит туристов со всего мира, обещая раскрыть все секреты королевского отпуска в райском оазисе. Гармоничное сочетание живописных пейзажей, потрясающих деликатесов и богатой культурной жизни создает все предпосылки для идеального отдыха среди настоящей тропической экзотики.

Все секреты доступного отпуска на Бали

Если вы мечтаете провести лучший отпуск, не слишком беспокоясь о стоимости еды, посещении спа или увлекательными экскурсиями, идеальным вариантом для вас будет бронирование номера в хорошем отеле "все включено" на Бали. Он обязательно позаботится об идеальных условиях для вашего отдыха:

Полноценное и разнообразное питание в ресторанах со звездами Мишлена.

Неограниченные развлечения на территории – плавание в бирюзовых бассейнах, посещение клубов и тренажерных залов.

Организация незабываемых морских и пеших путешествий с удовольствием изысканными кулинарными шедеврами и коктейлями.

Посещение спа с уникальными балийскими массажами и обертываниями. Оздоровительные центры с расслабляющими процедурами и духовными практиками очень популярны на Бали. Источник: Freepik

Отпуск на Бали всегда полон романтики и очарования, но перед путешествием важно учесть некоторые моменты, чтобы поездка не обошлась вам дорого. Мы хотим поделиться ими с вами:

Авиабилеты : Бронируйте билеты на самолет заранее – это значительно экономит средства. Советуем подписаться на рассылки Skyscanner или Aviasales, чтобы отслеживать выгодные предложения.

: Бронируйте билеты на самолет заранее – это значительно экономит средства. Советуем подписаться на рассылки Skyscanner или Aviasales, чтобы отслеживать выгодные предложения. Виза : Для поездок до 30 дней виза оформляется бесплатно в аэропорту. Если нужно продлить пребывание, это будет стоить от $35 на человека.

: Для поездок до 30 дней виза оформляется бесплатно в аэропорту. Если нужно продлить пребывание, это будет стоить от $35 на человека. Стоимость проживания в отелях "все включено" на Бали зависит от района и перечня удобств. Бронируйте жилье заранее, чтобы существенно сэкономить.

проживания в отелях "все включено" на Бали зависит от района и перечня удобств. Бронируйте жилье заранее, чтобы существенно сэкономить. Транспорт : Передвижение Бали может быть финансово затратным. Загрузите приложения GrabTaxi, GO-JEK или Uber, чтобы снизить затраты на транспорт. Для регистрации необходима индонезийская SIM-карта, которую можно приобрести в аэропорту. Хороший способ сэкономить на передвижении – аренда велосипеда или автомобиля. Аренда авто стоит примерно 650 000 IDR в месяц. Для аренды автомобиля требуются международные права.

Питание : Во время прогулок по острову можно недорого перекусить в местных варунгах (кафе). Их обычно посещают местные жители и многие туристы. Здесь можно отведать традиционный жареный рис со специями по смешной цене. Если планируете посетить изысканный ресторан, лучше забронировать столики заранее, чтобы сэкономить.

: Во время прогулок по острову можно недорого перекусить в местных варунгах (кафе). Их обычно посещают местные жители и многие туристы. Здесь можно отведать традиционный жареный рис со специями по смешной цене. Если планируете посетить изысканный ресторан, лучше забронировать столики заранее, чтобы сэкономить. Шоппинг : Отправляясь за покупками на рынки, в магазины или сувенирные магазины, помните, что здесь нужно уметь торговаться. Иногда можно приобрести отличные вещи и сувениры по очень привлекательной цене.

Остров привлекает многих туристов благодаря доступным ценам на проживание в популярных отелях "все включено" на Бали. Многие имеют бирюзовые бассейны-лагуны, детские клубы, бассейны для малышей и пляжи с белым песком. Все это можно найти в Карибском бассейне, но цены там значительно выше.

Отели на острове Бали расположены в тропических локациях. Они приглашают посетить оздоровительные центры с ретрит-программами, включая спа-процедуры и занятия йогой.

Мы хотим поделиться с вами обзором лучших курортов "все включено" на Бали. Они приглашают в мир роскошных интерьеров и фантастических деликатесов, великолепных спа-процедур и зажигательных развлечений.

Club Med Bali

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Расположение

В южной части острова Бали, в живописном районе Нуса Дуа, расположен отель Club Med, один из лучших курортов "все включено" на Бали. Он занимает выгодное место у живописного пляжа, всего в часе езды от Убуда.

Удобства и услуги

Это место, куда стоит приехать ради вкусной еды и безудержных развлечений. Отель предлагает отдохнуть в просторных и стильно оформленных номерах. Шесть ресторанов курорта с огромным ассортиментом блюд на любой вкус приглашают насладиться гастрономическими просторами. Гости имеют доступ к различным вариантам крутого досуга.

Развлечения в детском клубе для малышей и подростков.

Подчинение морских волн с доской для серфинга и занятия другими видами спорта.

Прекрасные прогулки вдоль сказочного побережья южной части острова.

Релакс на чередующемся пляже с купанием в бирюзовых водах океана.

Круглосуточное обслуживание номеров помогает гостям чувствовать себя желанными в этом райском уголке.

Цена

Размещение на одну ночь в Med Spa стоит путешественникам $328 USD.

Вебсайт - https://www.clubmed.com/

Spa Village Resort

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Расположение

В северо-восточной части острова, в живописной деревне Тембок, расположен топовый курорт "все включено" на Бали. Он находится всего в 2 часах от Убуда и в 2,5 часах от аэропорта на автомобиле.

Удобства и услуги

Для отдыхающих подготовлены номера, удачно сочетающие королевскую роскошь и деревенский шарм. Экзотический отпуск с приятными бонусами ждет путешественников:

Бирюзовый бассейн с уютными зонами отдыха.

Спа-процедуры.

Изысканные деликатесы индонезийской и западной кухни.

Влюбленные часто выбирают Spa Village Tembok для яркого медового месяца, сказочного отпуска или уединенных выходных вдвоем.

Spa Village Tombok часто выбирают пары для свадеб и медового месяца. Источник: Freepik

Цена

Одна ночь в этом шикарном курорте "все включено" на Бали стоит от $413 на человека.

Бронирование по выгодной цене - https://www.hyatt.com/

Samabe Bali Suites & Villas

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Расположение

В популярном районе Нуса Дуа расположен Samabe Bali Suites & Villas, самый лучший курорт "все включено" на Бали. Он гордо расположен в 15 минутах от ослепительно-белого пляжа, недалеко от торгового центра Bali Collection. Отсюда можно добраться до аэропорта Денпасара всего за полчаса.

Удобства и услуги

Если ваша душа требует эксклюзивного отпуска без всяких "но", приезжайте в Samabe Bali Suites & Villas сами или с любимым человеком. Проживание здесь приятно удивляет роскошной мебелью и функциональными удобствами.

Здесь нет тесных номеров с тусклым освещением, только просторные комнаты, залитые солнечным светом. Большинство из них имеют частный балкон и бассейн с шезлонгами для релакса. Обратите внимание на выгодные пакеты популярной гостиницы "все включено" на Бали с богатым ассортиментом деликатесов и отличными развлечениями:

Unlimited Preferred.

Basic Nightly.

Luxury All-Inclusive.

На территории много ресторанов с аппетитной кухней, которые приглашают пополнить любимые блюда тонкими вкусами и ароматами. Круглосуточный батлер улавливает все желания гостей на лету. Для досуга доступны йога, парусный спорт, ужины в пещерах, кулинарные мастер-классы, пешие прогулки и катание на верблюдах по пляжу.

Цена

Проживание на одну ночь в отеле вполне доступно – $449 USD.

Бронирование на сайте отеля - https://www.samabe.com/

Melia Bali

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Расположение

Настоящие курорты "все включено" отвечают всем ожиданиям туристов по поводу пятизвездочного отпуска на берегу теплого моря. Среди них – известный Meliá Bali, простирающийся вдоль фантастических берегов пляжа Нуса Дуа. Отель расположен недалеко от местных магазинов и шикарного пляжа Нуса Дуа. До аэропорта всего 11 миль.

Удобства и услуги

Гостей встречает роскошный курорт с уютными номерами и тремя бассейнами, один из которых имеет форму лагуны. Для тех, кто стремится достичь полной гармонии и побаловать себя полезными омолаживающими процедурами, есть спа-центр.

Разнообразие активностей в отеле поражает:

Коякинг;

Стрельба из лука;

Велосипедные прогулки;

Гребля на каноэ.

Вечером отдыхающие наслаждаются отличными развлечениями с живой музыкой. Особого внимания заслуживает сервис THE LEVEL с персонализированными услугами.

Цена

Отель предлагает шикарный сервис по достаточно выгодным тарифам, начиная от $345 за одну ночь.

Вебсайт для подробной информации и бронирования - https://www.melia.com/

Merusaka Nusa Dua

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Расположение

В список курортов "все включено" с едой и напитками традиционно входит Merusaka, расположенный в живописном районе Нуса Дуа, всего в 15 минутах ходьбы от знаменитого Bali Collection. Пляж и аэропорт находятся в 25 минутах от отеля. Это уютное гнездышко для ищущих покоя и релакса в экзотической обстановке.

Удобства и услуги

Гости находят множество преимуществ в этом пляжном курорте "все включено" на Бали:

Для малышей есть роскошный детский клуб Tamaya с увлекательными активностями.

В спа-центре и фитнес-зале помогают гостям поддерживать природную красоту и здоровье.

Среди многих развлечений путешественники предпочитают йогу, пляжный волейбол и шахматы.

Цена

Стоимость одной ночи в роскошном курорте составляет $507. Дети до одного года отдыхают бесплатно, а от 2 до 11 лет со скидкой 50%.

Вебсайт - https://merusaka.com/

Grand Mirage Resort & Thalasso

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Расположение

Grand Mirage работает по системе "все включено", как самые лучшие курорты для отдыха на Бали. Это отличный вариант для влюбленных, пар и одиночек-путешественников. Он расположен в 20 минутах от живописной гавани Беноа, в 15 минутах от аэропорта и неподалеку от всегда веселого и многолюдного района Кута.

Удобства и услуги

Курорт располагает 6 ресторанами, 3 барами, стильным лаунджем и небольшим аквапарком, который понравится детям. Гости могут наслаждаться прекрасными деликатесами и экзотическими коктейлями в течение всего дня. Забронируйте пакет All Inclusive Gold, чтобы почувствовать себя королевским лицом с морем внимания и искренней заботой.

Среди многочисленных услуг выделяются:

Неограниченный доступ к моторизованным водным видам спорта.

Богатая культурная программа с живой музыкой.

Изысканная кухня с кулинарными шедеврами в неограниченном количестве.

На территории отеля есть бирюзовый бассейн, спа-центр и детская зона с веселыми развлечениями. Для продолжительного пребывания гости получают приятные бонусы.

Цена

Стоимость одной ночи в Grand Mirage составляет $265 USD.

Бронирование "кусочка рая" - https://www.grandmirage.com/

Bali Tropic Resort & Spa

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 из 5)

Расположение

Среди отличных отелей "все включено" на острове Бали сразу выделяется сертифицированный CHSE Bali Tropic Resort & Spa. Это сказочное убежище с экзотическими преимуществами расположено к северу от пляжа Нуса Дуа, в 25 минутах от аэропорта, недалеко от торгового центра Bali Collection.

Удобства и услуги

Пакет ''All Inclusive Gold'' предусматривает и исполняет все желания гостей. Источник: Freepik

Яркие номера и люксы расположены вокруг живописных садов. Отель предлагает спа-услуги с омолаживающими процедурами, бирюзовый бассейн и бар с коктейлями и десертами.

Среди многочисленных развлечений особое место занимают:

Мини-гольф;

Парусный спорт;

Виндсерфинг;

Подводное плавание.

В 8 ресторанах подают отличную еду, которая радует самых требовательных гурманов и эстетов.

Цена

Ночь в отеле стоит $322, что вполне приемлемо для роскоши во всех ее проявлениях.

Вебсайт для дополнительной информации - https://www.balitropic-resort.com/

Остров Бали прекрасен в любое время года, но лучшее время для посещения — с апреля по октябрь. В этот период нет дождей, а воздух стабильно прогревается до 30 градусов Цельсия.

Как видите, лучшие курорты "все включено" на Бали могут быть доступны.

Желаем ярких путешествий, и ваши мечты обязательно сбудутся!