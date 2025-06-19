Топ-5 причин, чому авіаперельоти зараз такі дорогі, та що робити, щоб забронювати дешеві авіаквитки

Коли ви плануєте подорож, настає момент пошуку авіаквитків, і це може бути справжнім шоком. За словами Хейлі Берг, економістки додатку для бронювання квитків Hopper, за останні пару років зростання цін спостерігалося майже в усіх регіонах світу. Наприклад, у 2023 році вартість перельоту зі США до Афін зросла на 45% до середньої ціни $1100 за квиток туди й назад.

У пошуках вигідного перельоту кожен пасажир рано чи пізно замислювався, чому авіаквитки стають дедалі дорожчими. Як формуються ці ціни, від чого вони залежать і чому так сильно коливаються?

Після глобальної пандемії та в умовах високої інфляції авіаквитки знову і знову зростають у ціні. Інфляція підвищує вартість більшості основних товарів і впливає на витрати авіакомпаній — від зарплат персоналу до ціни на снеки, які подають на борту. До цих причин додаються підвищений попит, нестача персоналу та вищі ціни на нафту.

Щоб зрозуміти, наскільки зріс попит, можна порівняти дані за лютий 2022 і 2023 років. Якщо внутрішні рейси показали зростання трохи більше ніж на 25%, то міжнародний трафік зріс майже на 90%! Розберімося з факторами, що впливають на ціну авіаквитків, щоб зрозуміти, як забронювати найвигідніший рейс.

Від чого залежить вартість перельоту?

Вартість авіаперельотів періодично змінюється в той чи інший бік. Джерело: Image StockSnap/Pixabay Вартість авіаперельотів періодично змінюється в той чи інший бік. Джерело: Image StockSnap/Pixabay

Якщо ви відстежуєте ціни на авіаквитки, то помітите значні коливання в той чи інший бік. Справа в тому, що авіакомпанії сьогодні керуються складною системою коригування цін у реальному часі. Розібратися в її алгоритмах непросто, тому краще спробувати зрозуміти 5 головних причин, чому квитки зараз такі дорогі. Хоча попит є ключовим, він далеко не єдиний фактор, що змушує ціни стрімко зростати.

1. Попит на подорожі

Традиційно певні напрямки стають популярнішими в певні пори року. Мандрівники використовують можливість поїхати у відпустку під час свят, таких як Різдво чи Великдень, або канікул, і коли більше людей намагаються забронювати квитки, авіакомпанії підвищують ціни. Також особливі події регіонального та глобального значення, такі як турніри, конвенції, фестивалі тощо, що приваблюють великі натовпи до певного місця, різко підвищують попит. Ось чому, якщо ви збираєтеся відвідати, наприклад, Суперкубок, авіаквитки під час події такі дорогі. Або візьмемо приклад цін на квитки з Англії до Катару під час Чемпіонату світу 2022 року, коли ціна зросла на 50% (£893 у листопаді 2022 року проти £471 у травні 2023 року).

Навіть у пікові періоди кращі пропозиції на рейси можна знайти на дуже ранніх або дуже пізніх рейсах. Для таких маршрутів можна знайти бюджетніші ціни через менший попит. Крім того, слід розуміти, що через щільний графік рейси часто затримуються, тож ніхто не може гарантувати своєчасне прибуття.

2. Пандемія

Оскільки більшість країн вийшли з пандемічних заборон і обмежень, попит на авіаперельоти вищий, ніж будь-коли. Вимог до подорожей стає дедалі менше, кількість пасажирів зростає, і авіакомпанії підвищують ціни на основі цього. Це одна з головних причин, чому авіаквитки дорожчають.

Також рейсів стає більше, а нестача робочої сили та літаків не зникає, що також сприяє підвищенню цін. Нові літаки сходять із конвеєра не так швидко, як хотілося б. Багато авіакомпаній, за словами Гері Леффа, засновника сайту View from the Wing, під час пандемії списали старі моделі літаків, сподіваючись замінити їх на більш економічні. Але багато хто, наприклад Boeing і Airbus, зіткнулися із затримками у виробництві та подальшій доставці літаків.

3. Сезонні пропозиції

Ймовірно, не потрібно пояснювати, що квитки дорожчі під час Великодня, Різдва та шкільних чи студентських канікул. Якщо ціна для вас важлива, уникайте подорожей у ці періоди. Обирайте міжсезоння: як правило, у вересні та жовтні погода в великих містах залишається приємною для подорожей, як і наприкінці весни на пляжних курортах, тому забронювати дешеві авіаквитки буде набагато легше. Плюс, у місцях відпочинку не буде такого напливу туристів, із якими доведеться ділити враження.

4. Ціни на пальне

Реактивне пальне — найбільша стаття витрат для авіакомпаній, не враховуючи оплату праці. Ціни на сиру нафту та реактивне пальне досягли рекордних максимумів у 2022 році. Відтоді спостерігається тенденція до зниження, але вони все ще вищі, ніж у 2019 році, до глобальної пандемії. Зростання цін на пальне лягло на плечі, точніше гаманці, мандрівників.

5. Час бронювання

На вартість вашого перельоту впливає те, наскільки заздалегідь ви бронюєте квитки та в який день тижня.

Плануйте подорож заздалегідь

Слідкуйте за цінами на квитки, щоб не пропустити вигідну пропозицію. Джерело: Image Tumisu/Pixabay Слідкуйте за цінами на квитки, щоб не пропустити вигідну пропозицію. Джерело: Image Tumisu/Pixabay

Перші місця в літаку часто продаються за нижчою ціною, навіть у збиток авіакомпанії. У міру заповнення квитки дорожчають, а останні місця — найдорожчі. Тому важливо бронювати квиток якомога раніше, щоб не пропустити вигідну ціну.

Оптимальний період для резервування авіаквитків — приблизно за 1–3 місяці до вильоту, а за найвигіднішою ціною їх можна зловити між 21 і 100 днями залежно від напрямку. Для рейсів у Європі сприятливе вікно для покупки квитків — за 71–80 днів до вильоту, 30 днів у Північній Америці, 60 днів в Африці та 21 день в Австралії та Океанії.

Будні та вихідні

Люди подорожують літаками не лише для відпочинку, а й під час відряджень. Авіакомпанії логічно припускають, що ділові мандрівники шукають квитки протягом тижня. Оскільки вони не так стурбовані пошуком дешевших квитків, ціни в цей час зазвичай вищі. Тому найкращий варіант — бронювати квитки на вихідні, особливо в неділю ввечері. Це випливає з того, що алгоритми авіакомпаній вважають, що більшість сімей та інших мандрівників зайняті іншими справами у вихідні, а бронювання для ділових поїздок починаються в понеділок.

Розуміння коливань цін

Очевидно, що чим далі ви подорожуєте, тим дорожчим буде квиток. І саме цей фактор особливо постраждав від зростання цін. Наприклад, літні рейси зі США до Європи в 2023 році подорожчали більш ніж на 30% порівняно з 2022 роком. Єдине, що може трохи втішити мандрівників, — це те, що внутрішні рейси не зазнали цього тренду. Наприклад, у тих же Сполучених Штатах ціна внутрішніх рейсів у 2023 році навіть трохи знизилася порівняно з 2022 роком.

Чи варто чекати нижчої ціни?

Президент туристичної агенції D. Tours Travel у Ларчмонті, Нью-Йорк, Даян Хехлер каже, що знайти вигідні пропозиції на авіаквитки та готелі стає дедалі складніше, але люди, які мають намір кудись поїхати, у підсумку платять поточну ціну. Тож авіакомпанії продовжуватимуть брати стільки, скільки ринок може витримати, доки їм це вдається.

Проте є деякі особливості формування та зміни цін, які пасажири можуть використати на свою користь. Чекати нижчої ціни чи ні залежить від того, наскільки сильно вам потрібен цей рейс. Якщо у вас немає можливості бути гнучкими з пунктом призначення та датою вильоту, але ви знайшли ідеальний рейс, краще забронювати місце. Немає абсолютної впевненості, що ціна знизиться.

Як отримати вигідні авіаквитки?

Використовуйте спеціальні сервіси для відстеження цін на квитки. Джерело: Image rawpixel.com/Freepik Використовуйте спеціальні сервіси для відстеження цін на квитки. Джерело: Image rawpixel.com/Freepik

Інструменти пошуку та вибору квитків, такі як Skyscanner і Google Flights, чудово справляються з відстеженням доступних варіантів, моніторингом цін і бронюванням за доступною ціною. Ви можете обрати дешевший аеропорт для вильоту, скоригувати дати подорожі або відстежувати ціни. Також бажано використовувати принцип гнучкого вибору пункту призначення. Це особливо добре працює в Європі: бронюйте квиток до найдешевшого аеропорту, найближчого до вашого пункту призначення, а потім пересідайте на поїзд чи автобус, щоб зекономити.

Часи, коли квитки бронювали в останню хвилину за найнижчою ціною, залишилися в минулому. Однак зараз з’явилося більше бюджетних авіаліній, таких як easyJet, Ryanair і Vueling, чиї рейси значно дешевші, ніж у дорогих національних авіакомпаній. Також не робіть помилку, вводячи один і той самий тариф у пошук кілька разів, оскільки алгоритми авіакомпаній можуть припустити, що ви дуже зацікавлені в певному рейсі, і ціна зросте. Використовуйте режим інкогніто у браузері, щоб побачити різницю: це також допоможе знизити витрати та забронювати дешевші авіаквитки.

Що враховувати під час бронювання авіаквитків?

бажані дати подорожі;

бронюйте у вихідні, а не в будні;

гнучкість у виборі дат і пункту призначення — ваша найбільша перевага для економії на авіаквитках;

подорожуйте в міжсезоння.

Чого слід уникати під час бронювання?

Уникайте великих спортивних, культурних та інших подій, якщо вони не є вашою метою.

Політ у вихідні може бути дорожчим. Але це не стосується зворотних рейсів, тому приліт у суботу не коштуватиме дорожче.

Не обирайте найдешевший тариф або перевіряйте деталі. Такі тарифи можуть не включати додаткові витрати, такі як вибір місця, зареєстрований багаж або ручну поклажу. Ви можете в підсумку заплатити більше, а не зекономити.

Не обмежуйте час вильоту та прильоту. Як правило, значно менше пасажирів готові вилітати чи прибувати на рейсах о 5 ранку або посеред ночі.

Порівняння тарифів за днями вильоту

Вихідні — найдорожчий час для вильоту, оскільки більшість мандрівників намагаються витратити менше відпускного часу на дорогу за свій рахунок. Тому, якщо ваш графік дозволяє, спробуйте запланувати виліт на вівторок або середу.

Висновок

У основі пошуку дешевих квитків лежить гнучкість, незалежність від конкретних дат. Також варто частіше відстежувати тарифи, перевіряти інші аеропорти і навіть інші міста, коригувати дні тижня та час рейсу під час планування подорожі. Експериментуйте з вищезгаданими факторами, що впливають на ціну авіаквитків, щоб зробити вашу подорож вигіднішою.