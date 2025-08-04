ТОП-15 тропічних місць для відвідування по всьому світу

Принаймні раз у житті кожен уявляв себе лежачи на теплому золотистому піску під тінню широколистяних пальм, де теплі води океану чи моря ніжно торкаються ваших ніг. П’ючи охолоджувальний коктейль, думаючи лише про природу та космос, ваше розслаблене тіло набуває м’якої засмаги. Ідеальна картина з мрії насправді більш ніж реальна, потрібно лише наблизитися до екватора та дослідити місцеві острови та курорти — ідеальні тропічні місця для відвідування по всьому світу. Доказ того, що природа та людина, у своїй співпраці, можуть досягти казкових висот у створенні райського життя. Пейзажі, химерна флора та фауна, фантастичні світанки та заходи сонця, ідеально комфортні температурні умови, привітні теплі хвилі — створені Матір’ю Природою, гармонійно підкреслені красою архітектурних споруд у стилі Діснея, приголомшливими аквапарками, басейнами та ароматами ресторанів із усіма видами екзотичної кухні. Здається, що немає чого додати, але людська уява безмежна. Щороку з’являються різноманітні дива та відкриваються нові можливості для дослідження природи, наближення до неї якомога ближче. Поселення прямо посеред океану чи під водою, найекзотичніші прогулянки в комфорті стали можливими завдяки колись необмеженим мріям. Тож не обмежуйте політ своїх мрій і доведіть собі, що вони можуть стати реальністю. Ми підготували для вас огляд: найкращі місця для тропічного відпочинку, навіть із середнім бюджетом.

Хто не мріяв про Мальдіви?

Мальдіви. Джерело: Pixabay Мальдіви. Джерело: Pixabay

Фраза "Я хочу поїхати на Мальдіви" стала загальновживаною у повсякденному житті. Це своєрідний стандарт ідеального місця з досконалими умовами для відпочинку в тропічному кліматі.

Індійський океан охоплює понад 1000 островів у своїх теплих водах. Лише 200 із них освоєні людьми, і лише 5 густо заселені. Але щороку територія цього ланцюга островів розвивається. Однак існує негласна гонка між океаном і людьми. У 2004 році цунамі затопило велику частину атолів. Люди прийняли виклик природи. Уряд островів побудував протипаводкові споруди, щоб запобігти майбутнім цунамі. Тож на сьогодні людство трохи випередило у цій титанічній конкуренції.

Столиця Мальдів, Мале, густо населена і пропонує мандрівникам принади дорогого курорту. Білі піски пляжів і кольорові коралові рифи проглядаються крізь кришталево-блакитні води океану. Але, віддаляючись від центру, можна знайти абсолютно неймовірні відокремлені місця з такою ж природною красою за менш дорогою ціною. Сезон на Мальдівах значно довший, але найсприятливіший час — із листопада по травень. Інакше є велика ймовірність потрапити в сезон дощів і не отримати довгоочікувану бронзову засмагу. Так, дивовижні тропічні місця мають обмежені періоди для відпочинку. Відправляючись із Таїланду, можна розглянути недорогі авіаквитки — до 300 доларів за рейс туди-назад. А зупинившись у недорогому Sands Exotic Hotel (Тулусду. Знижка доступна під час реєстрації) — одна ніч на двох коштуватиме вам менше 100 доларів. Зекономивши на проживанні, побалуйте себе різноманітними активностями, які пропонують екзотичні острови:

дайвінг

снорклінг

парасейлінг

серфінг

екзотичні страви ресторанів і кафе

безпечні підводні екскурсії, де можна поплавати з вражаючими скатами Манта та грізними морськими хижаками — акулами Ми знайшли для вас найкращу пропозицію за співвідношенням якості та ціни на Мальдівах. Це Kurumba Maldives, не забувайте, що богемний відпочинок може бути доступним для вас.

Тропічний рай Бора-Бора, Таїті

Бора-Бора, Таїті. Джерело: Pixabay Бора-Бора, Таїті. Джерело: Pixabay

Тут розташований ваш фантастичний бунгало. Прямо посеред Тихого океану. На найбільшому острові Французької Полінезії. Серед вершин острівної нації, що складається зі 118 островів, які піднімаються над блакитними водами так спокійно названого Тихого океану. Романтика "чистої води" зачарує кожну пару, яка приїжджає сюди на медовий місяць. Поселяючись у розкішних бунгало посеред блискучої води, ви можете занурити ноги в м’які води океанічного басейну в будь-який час. А перед вашими очима будуть береги з білими пляжами та кокосовими пальмами, а ваші вуха насолоджуватимуться прекрасною французькою мовою місцевих жителів. Вишукана кухня на Бора-Бора подарує вам смакову насолоду та різноманітні океанічні закуски.

Травень по жовтень — ідеальний час для відвідування острова. А щоб курорт був задовільним за скромного бюджету, відвідайте місцевий ринок Le Marché Papeete. Там ви можете скуштувати різноманітну місцеву кухню та купити сувеніри, не витрачаючи цілий статок.

Розваги на Бора-Бора:

різноманітні водні види спорту

пішохідні маршрути для прогулянок

каякінг до крихітних островів Моту

підводні пригоди з акулами

спостереження за китами та дельфінами

тур на гідроциклах

Музей Таїті Курорт Бора-Бора на Таїті — недешевий варіант для тропічного відпочинку, але, заощаджуючи на авіаквитках або віддаючи перевагу менш дорогим розвагам, запропонованим місцевими, ви можете відвідати цей рай, створений природою та людиною.

Ідеальне поєднання кольорів на Сейшельських островах

Сейшельські острови. Джерело: Pixabay Сейшельські острови. Джерело: Pixabay

Це справді місце, поцілуване Богом. Це поєднання чистого блакитного неба, кришталево чистої блакитної води та насичених зелених відтінків фауни на Сейшельських островах — це те, що можна уявити лише у дуже яскравому сні. Або ви можете побачити цю картину на власні очі, відвідавши один із 115 островів, розташованих за 2000 кілометрів від східного узбережжя Кенії. Більшість островів на Сейшелах є природним заповідником ЮНЕСКО і перебувають під суворим захистом. Це доводить, що природа території посеред Індійського океану настільки унікальна та мальовнича, що варто побачити цю форму мистецтва хоча б раз у житті. Любителі дикої природи, коралових рифів та блакитних лагун із валунами будуть у захваті. Аеропорт, розташований на острові Мае, неподалік від столиці острова Вікторія, зустріне іноземних відвідувачів із повітря. А порт для круїзних лайнерів надасть притулок для тих, хто пливе через океан. Тут ви можете помилуватися пам’ятками Національного парку Морн Сейшелуа та познайомитися з дикою природою ближче.

А потім буде дуже важко обрати острів для ідеального тропічного відпочинку, адже всі місця на Сейшелах ідеальні. Тож починайте з будь-якого з них. Головне — із населених. Багато територій у цій групі островів не освоєні. Ну а ті, де побували не лише людські ноги та руки, а й фантастичний розум, запропонують таку різноманітність варіантів, що може запаморочитися голова. Активності на Сейшелах відповідають їхній мальовничій та інтенсивній природі: від дайвінгу до сафарі, якщо вистачить грошей. Якщо ви безтурботний турист, цей курорт може легко отримати статус найдорожчого тропічного відпочинку у світі. Для тих, хто хоче побачити Сейшели з обмеженим бюджетом, доведеться постаратися і заощадити буквально на всьому, від авіаквитків до проживання та їжі. Але все можливо. І Сейшели можуть подарувати вам незабутні тропічні місця за розумною ціною. Використовуйте Airbnb, щоб орендувати житло у місцевих, і бронюйте авіаквитки заздалегідь, а їжа на винос не залишить вас голодними. Зробіть популярні тропічні відпустки реальністю.

Богемне життя на Багамах

Багами. Джерело: Pixabay Багами. Джерело: Pixabay

Острови самотності та вітрильного спорту. Перлові води Атлантичного океану та зелень пишних сосен — дивовижні тропічні місця. Усе це поєднується в Абакос на Багамах. Лише 300 км від сонячної Флориди, і ви наодинці з природою. Контраст між жвавими курортними напрямками у Флориді та зовнішніми Багамами приголомшує. Абсолютно сонні села, які, здається, спіймали дзен, зачарують вас своєю автентичністю та тишею. Сліди британських лоялістів, які колись населяли це місце, легко помітити серед вузьких вуличок із яскравими кольоровими котеджами.

Розслаблений відпочинок, відокремлені пляжі та рух, подібний до черепахи, — девіз Багам. Гольф-кари та човни — основні засоби пересування в цій місцевості, тож спокій просто оселився тут. Незважаючи на відокремленість, тут є багато популярних курортних островів:

Елбоу Кей, Грін Тертл Кей, Трежер Кей, Гуана Кей, Вокер Кей та Ман О’Вор Кей.

Кожен омивається блакитними водами, повний білих піщаних пляжів, яскравих коралових рифів та зелених сосен. Ви зможете побачити знаменитий смугастий маяк на Елбоу Кей та зазирнути в збережену старовину Грін Тертл Кей.

Одна з найцікавіших речей на Багамах — спілкування з місцевим населенням, яке з радістю розповість вам усі легенди та історії своїх островів.

Також на островах є багато традиційних розваг: від підводних екскурсій до риболовлі. Але за що дійсно славляться води цієї частини Тихого океану — це можливість плавати під вітрилами. Чи то яхта, чи вітрильний серфінг, результат перевершить усі ваші очікування. Вибір завжди за вами. Ви можете відвідати ці острови як безтурботний турист або скористатися місцевими пропозиціями проживання, пам’яток та розваг. Завжди є на чому заощадити. Але це не сильно вплине на якість вашого тропічного відпочинку, адже природа Багам створила свої дива для всіх.

Довгі пляжі Сент-Бартс, Карибський басейн

Сент-Бартс. Джерело: Pixabay Сент-Бартс. Джерело: Pixabay

Тут ви точно можете опинитися в центрі вечірки знаменитостей. Постійний потік зірок зробив цю частину Карибського басейну гарячою вечіркою з дуже дорогими послугами. Глобальні бренди зі своїми магазинами, приватні вілли та вишукані ресторани — усього цього тут вдосталь. Мільйони крутяться тут і потопають у розкоші. Але не лише матеріальна розкіш робить Кариби знаменитими. Довгі, яскраві пляжі, квітучі пагорби, блакитні води та пальми роблять ці місця унікальними та мальовничими. А різноманітність підводного світу приваблює дайверів та снорклерів. Карибське море повністю задовольняє рибалок усіх розмірів та обладнання. Воно катає свої хвилі для серферів, любителів вітрильного спорту та сміливих капітанів яхт.

Низький сезон у Карибському басейні може порадувати бюджетних туристів, оскільки ті самі бунгало, вілли та номери знижують ціни, коли сезон закінчується, і з’являється можливість насолодитися богемним життям за менші гроші. А місцеві не проти надавати свої будинки для ночівлі за невелику суму. І природа, як завжди, дарує свої щедрі подарунки в Карибському басейні безкоштовно. Ви зможете насолоджуватися довгими золотими пляжами, густо зростаючими пальмами та океанічними делікатесами, приготованими місцевими. Карибський басейн — фіналіст топ-5 тропічних місць для відвідування.

Наймальовничіший риф Амбергріс Кей, Беліз

риф Амбергріс Кей. Джерело: liveandinvestoverseas.com риф Амбергріс Кей. Джерело: liveandinvestoverseas.com

Один із найпопулярніших напрямків у Белізі — острів Амбергріс Кей. Розташований поблизу Бар’єрного рифу Беліза (спадщина ЮНЕСКО), острів став одним із найбажаніших для дайверів, любителів вітрильного спорту та риболовлі. Шанувальники підводного світу Діснея можуть відправитися до природного заповідника Хонг Чан, розташованого в глибокому морі, поблизу другого за величиною бар’єрного рифу. Заповідник відомий своєю алеєю акул і скатів та можливістю для рибалок зловити тарпона, снука та барракуду.

Розкішні пляжі, ресторани та карнавальне нічне життя приваблюють тусовщиків і тих, хто хоче повеселитися. У південній частині острова розташоване його головне місто Сан-Педро, де побудовані основні точки цивілізації — аеропорт, магазини та готелі. Але це не робить місто переповненим. На острові панує розмірена атмосфера та мексиканська кухня. Це пов’язано з близькістю острова до Мексики, тож іспанська мова тут не рідкість. Загалом острів є притулком для багатьох експатів. Амбергріс Кей пропонує своїм гостям численні активності:

каякінг

віндсерфінг

парасейлінг

катання на гідроциклах

дайвінг

снорклінг

риболовля І це лише на воді та під водою. Ви також можете розважитися на суші:

різноманітні фестивалі, включаючи знаменитий фестиваль омарів (проводиться щорічно в перший тиждень червня)

парад човнів із святковим освітленням

екскурсії на гольф-карті

ресторани з екзотичними морепродуктами та закусками Амбергріс Кей поєднує багатство, розкіш і доступність. Це приємний тропічний відпочинок не за "всі гроші світу". Проживання на острові можна знайти на будь-який бюджет, від хостелів і приватних вілл до 5-зіркових дайв-курортів.

Сухий сезон у Белізі короткий, лише з грудня по квітень. Але низький сезон пропонує великі знижки, і ви можете жити як король за розумну суму. І дощі йдуть переважно вночі або кілька годин на день, за умови, що ви не потрапите в тропічний шторм.

Підкорити вершини Домініканської Республіки

Домініканська Республіка. Джерело: Pixabay Домініканська Республіка. Джерело: Pixabay

Чудовий варіант для найгарнішого тропічного відпочинку у світі, доступний як для шикарних, так і для бюджетних мандрівників. Розташована в східній частині острова Гаїті, Домініканська Республіка славиться не лише своїми білими пляжами та пакетами "все включено", але й багатою історією та культурною спадщиною. Острів у Карибському басейні нагороджений різноманітною природою, як під водою, так і на суші. Джунглі, пустелі, мангрові зарості, коралові рифи, савани та високі зелені вершини — усе це спадщина, яку можна споглядати за допомогою різноманітних пішохідних та польових екскурсій.

А якщо ви турист із пакетом "все включено", вирушайте до таких курортних міст, як: Пуерто-Плата, Пунта-Кана та Ла-Романа. Ви знайдете варіанти для ідеального поєднання прибережних готелів із доступом до золотих пляжів, панорамними видами на зелені пальми та Карибське море на південному узбережжі острова. А якщо дух пригод і свободи манить вас до незвіданих просторів всесвіту, віддаляйтеся від розрекламованих курортів і вирушайте до менш відомих, але не менш цікавих місць у Домініканській Республіці. Ви можете знайти доступне житло, транспорт і гіда, який проведе вас до найвищих вершин над Карибським морем, спустить бурхливими річками Ріо Яке дель Норте, проведе до водоспадів, через густі джунглі, організує велопрогулянку альпійськими стежками та покаже незаймані пляжі півострова Самана. У Домініканській Республіці безліч можливостей для дайвінгу, серфінгу та снорклінгу. А засмагання на білих пляжах буде доступне вам, куди б ви не пішли. Ми рекомендуємо завершити вашу подорож у столиці Домініканської Республіки, Санто-Домінго. Доторкнутися до її архітектурних споруд хоча б одним оком і почути лише частину історій із її захопливої історії — це велика удача та задоволення.

Духовний відпочинок на Балі, Індонезія

Балі, Індонезія. Джерело: Pixabay Балі, Індонезія. Джерело: Pixabay

Індонезія — це країна сонця, храмів, пахощів, тропічних фруктів і гармонійних людей. Острів Балі став перлиною Індонезійського архіпелагу. Природа наділила його територію яскравими кольорами всіляких фруктів і рослин, які так легко ростуть у приємному тропічному кліматі. А людські руки побудували абсолютно неймовірні архітектурні споруди, які гармонійно поєднуються з примхами природи та радують усіх, хто коли-небудь відвідував Балі. Доступність такого курорту просто вражає, тут дійсно можна відпочити з будь-яким бюджетом у кишені. І скромний бюджет не означає брак зручностей. Мандрівники з усього світу стікаються на Балі за недорогими спа-процедурами, доступним шопінгом і духовним наповненням, яке також доступне будь-якому мандрівнику. Незалежно від того, відпочиваєте ви сім’єю чи парою, чи просто подорожуєте наодинці, кожен знайде свій рай і зможе відпочити однаково.

Якщо ви хочете пляж із шопінгом і ресторанами, вирушайте до Кути та Семіняка. Серфери просто в захваті від цих місць. Ви можете зупинитися з сім’єю в Санурі — м’які хвилі, ніжні пляжі та комфорт. Навіть далеко від пляжів і хвиль вам не буде нудно, про що свідчить рай Убуду, розташований у пагорбах, із різноманітними індуїстськими храмами, різними розслаблюючими масажами, ароматними медитаціями та різноманітними буддійськими майстрами.

Проживання на будь-який смак і бюджет дозволяє мільйонам туристів щороку відвідувати острів. Від дешевих хостелів до богемних вілл із власними слугами. Справді, різноманітність і щедрість місцевих вражає. Можливо, Балі може отримати статус най доступнішого тропічного курорту у світі.

Кінематографічний світ узбережжя Андаманів, Таїланд

Узбережжя Андаманського моря. Джерело: Pixabay Узбережжя Андаманського моря. Джерело: Pixabay

Узбережжя Андаманського моря створило ще одну перлину тропічного відпочинку. Кількість островів різного розміру та різноманітність цін на послуги та комфорт зробили це місце популярним із листопада по квітень. Решту часу південний мусон домінує на узбережжі, і залишитися сухим просто неможливо.

Піднімаючись вище до вапнякових вершин узбережжя, ви можете оцінити красу блакитного Андаманського моря та химерних рельєфів розкиданих зелених островів.

Курортні острови Фі-Фі відомі не лише своєю мальованою природою та туристичними послугами, але й своєю медійною присутністю, яка позитивно вплинула на кількість туристів, що відвідують острови. Наприклад, знаменитий фільм "Пляж" із Леонардо Ді Капріо був знятий на острові Кох Фі-Фі Ле. Щоб належним чином дослідити території розкиданих острівців, виберіть базу, це може бути острів Крабі або найбільший острів ланцюга Пхукет. Таким чином, ви легко зможете відкривати нові острови щодня, просто найнявши човен або каное. Місцеві завжди готові допомогти та провести тури. Не забудьте відвідати острів Джеймса Бонда та Національний парк Кхао Сок. Пройшовши через джунглі та дослідивши висоти оглядових майданчиків, ви можете зустріти величних тварин островів — слонів. За допомогою місцевих жителів ви можете не лише познайомитися та поспілкуватися з розумними тваринами, але й покататися на цих гігантах.

Проживання на будь-який розмір бюджету тут не рідкість. Ви можете зупинитися у сім’ї або оплатити колибу, або віддати перевагу відомим готельним номерам. Це не змінить вашу здатність побачити екзотичну природу, погрітися на теплих пляжах і скуштувати смачну кухню. Різноманітність підводного світу не лише запропонує смачні морепродукти, але й зачарує ваші очі кольоровими мешканцями блакитних лагун.

Відкрийте Айтутакі, Острови Кука

Айтутакі. Джерело: David Kirkland Photography Айтутакі. Джерело: David Kirkland Photography

Завдяки Дімсу Куку за відкриття цього прекрасного раю на планеті Земля, який увійшов до топ-10 найкращих тропічних відпусток. Ще одна мальовнича територія, яка стала прекрасним тропічним курортом завдяки природі та трохи людині. 15 островів, розкиданих на 2 мільйонах квадратних кілометрів (756 тисяч квадратних миль), — справжня знахідка для відокремленого, заспокійливого та розміреного тропічного відпочинку. Острови зелених пальм, білого м’якого піску, обрамлені блакиттю тихоокеанських хвиль, дарують відчуття гармонії в душі та раю на Землі. Острів Раротонга — найбільший і найнаселеніший із 15 моту (острівців). Це також центральна точка, яка вітає відвідувачів із усього світу. І хоча пропозиції та подарунки Раротонги привабливі, другий за відвідуваністю моту, Айтутакі, розташований лише за 50 хвилин польоту на північ від центрального вузла. Одна з найгарніших лагун розташована на цьому острові. Кришталево-блакитні води, що оточують його, порадують навіть найдосвідченішого мандрівника. На Айтутакі проживає лише 1800 людей — усі вони дружелюбні та готові дарувати подарунки туристам. Але опинитися в натовпі буде дуже важко, розлогі розміри острова створюють відчуття самотньої п’ятниці на безлюдному пляжі. На кількох великих моту ви легко знайдете повітряний транспорт, який дозволить вам здійснювати одноденні поїздки до сусідніх острівців і пірнати в нову лагуну щодня, унікальну за своїм мерехтінням і відблисками. Широкий вибір активностей чекає на вас на Островах Кука:

кайтбординг на піщаних мілинах

каякінг

риболовля на вудку для могутньої кісткової риби

підводне плавання

глибоководна риболовля

скутери

велосипеди

екскурсії для дослідження історії та культури місцевого населення

ресторани з екзотичними морепродуктами та кухнею від народу Островів Кука

традиційне танцювальне шоу

походи навколо острова Раротонга Одне з бюджетних місць для проживання на Островах Кука — Renginius Retreat, розташований на пляжі Ооту. Він пропонує безкоштовний трансфер з аеропорту, безкоштовний каякінг і басейн.

А для тих, хто хоче відпочити з повним набором екзотики, є бунгало прямо посеред тихоокеанських вод.

Танцюйте Хула на Гаваях

Вулкани — головна пам’ятка Гавайських островів. Ця атракція притягує всіх, хто цікавий і хоче побачити лаву, що тече в океан і формує нові території та страхітливі острівні вигини. Великий острів Гаваї — найкраще місце, щоб здійснити ваші бажання та мрії. Тут ви знайдете веселі тропічні місця для відпочинку з їхніми екзотичними та цікавими пам’ятками. Національний парк Гавайських вулканів на цьому острові охороняється ЮНЕСКО і є біосферним заповідником. Тут ви можете прогулятися тропіками, дослідити місцеві вулкани та піднятися на лавові схили. Поглянути з висоти пташиного польоту на безмежні океанські води, що виблискують під тропічним сонцем. Поплавати в місцевих прісних водоспадах із кришталево чистою водою, що охолоджує до кісток. Відвідати обитель гавайських королів посеред пишної пустелі Вайпіо. Пірнути у води Тихого океану, щоб подружитися з його мешканцями та унікальною фауною.

На Великому острові Гаваї ви можете зупинитися як у доступних хостелах, так і в індивідуальних віллах. Спробуйте місцеву кухню та подорожуйте до сусідніх островів.

Ще одна перлина Гаваїв — острів Кауаї, або Садовий острів. Мальовнича назва добре описує острів. Це божественний зелений сад, флору якого можна вивчати дуже довго, щоразу відкриваючи щось нове, яскраве та дивовижне. Здійсніть повітряну екскурсію навколо Кауаї. Вид зверху найкраще передає красу гірських шпилів, драматичних скель і силу Матері Природи. Острів має унікальні погодні умови — кардинально різні в різних частинах острова. Оберіть курортну зону Пойпу, якщо не хочете, щоб ваш відпочинок намок. Це одне з найкращих місць для серфінгу та дайвінгу. Походи в джунглях зі спуском до невеликих курортних містечок будуть чудовою пригодою, яку ви назвете найкращими тропічними відпустками. А якщо активні походи не для вас, ляжте на теплий пісок пляжу та насолоджуйтеся дарами океану, які місцеві з радістю приготують для вас, прикрасивши вашу страву пелюстками екзотичних квітів і станцювавши для вас Хула.

Знайдіть свій острів на Фіджі

Фіджі. Джерело: Pixabay Фіджі. Джерело: Pixabay

У Південному Тихому океані тропічна країна Фіджі, що складається з 322 островів та острівців, розкинулася на хвилях. Ви точно знайдете те, що шукаєте, серед третини її території. Потрібно лише дослідити кожен населений куточок цих місць. Круті тропічні місця на островах варіюються від дуже дешевих до найдорожчих. Але мальовнича природа та блакитні лагуни завжди будуть із вами, де б ви не зупинилися. Погодні умови практично не змінюються (крім періоду з листопада по січень), що робить острови придатними для майже цілорічного відвідування туристами. Завдяки своїй доступності острови популярні серед молоді та пар, які шукають неймовірний медовий місяць. Острів Ясава завжди вітає бюджетних туристів, надаючи їм відпочинок для королів. The Beachouse, сімейний курорт на Кораловому узбережжі, пропонує проживання від гуртожитків до бунгало та надає безкоштовний сніданок і каякінг. Острови Маманука також є дуже популярним напрямком на Фіджі. Смарагдові лагуни, комфортні умови, підготовлені місцевими, та дивовижні пляжі, де можна грітися цілий день.

Проживання тут також має величезний діапазон цін, у якому легко знайти своє. Традиційні хатини або сімейні готелі, котеджі та вілли. Жваві курорти середнього класу та Клаудбрейк, найвідвідуваніше місце для серфінгу, зробили острови Фіджі популярними. Сім’ї з дітьми тут оточені турботою та теплом, адже місцеві дуже люблять дітей.

Дайвінг на Великому Бар’єрному рифі. Порт-Дуглас, Австралія

Великий Бар’єрний риф. Джерело: queensland.com Великий Бар’єрний риф. Джерело: queensland.com

Тропічний курорт Порт-Дуглас розташований у штаті Квінсленд, на північному сході Австралії. Це ідеальний приклад того, як рибальське село зуміло вирости в одне з найвідвідуваніших місць на планеті. Родзинкою цього мальовничого місця є пляж Чотири Милі завдовжки 6,5 кілометра. Купання тут заборонено з листопада по червень через сезон морських скатів. Але ви навряд чи залишитеся без води, адже курорти міста пропонують різноманітні басейни. Близькість найбільшого Бар’єрного рифу у світі приваблює любителів дайвінгу та риболовлі, адже улов вражає своєю масштабністю та різноманітністю.

Австралія має найбагатшу екосистему у світі. Тому на суші також є багато екзотичних розваг: зоопарки з вільно гуляючими тваринами савани, прогулянки в тропічному лісі Дейнтрі, спуск у печери мису Трібулейшн, фотосафарі та величезні поля для гольфу. Не забудьте вирушити до ущелини Моссман, щоб добре роздивитися дрібних мешканців вологих тропіків. І, звісно, порівняйте свій зріст із кенгуру на відстані витягнутої руки.

Сезон із травня по вересень — ідеальний час для відвідування тропічних місць для подорожей.

Придивіться до Порт-Дугласа, щоб визначити свій мінімальний бюджет подорожі.

Екзотичні курорти в Шрі-Ланці

Шрі-Ланка. Джерело: Pixabay Шрі-Ланка. Джерело: Pixabay

Півострів у формі сльози вміщує такий спектр курортних напрямків, що легко загубитися в бажаннях. Вам може не вистачити енергії, щоб охопити найгарніші тропічні місця. Скористайтеся цією порадою та досліджуйте принади півострова якомога повільніше, смакуючи кожен досвід. Ланкійці зуміли зберегти свою історію та культуру не лише в книгах. І це перше, що ви повинні дізнатися, щойно прибудете до будь-якого з курортів на півострові. Звичаї та архітектура, що збереглися донині, будуть захопливою подорожжю в минуле у машині часу. Чи то організований тур, чи то спілкування з корінним населенням ще частково диких місць.

Буддійські храми, священні руїни, мечеті та колоніальні форти стануть другою великою гілкою для занурення в атмосферу Шрі-Ланки.

Доторкніться до енергії, що панує по всьому півострову, повному пахощів і потужної віри у внутрішню силу людини.

Насолодившись і відпочивши духом, пірніть в екосистему з дикими тваринами, екзотичними птахами та густими джунглями. Фотосафарі подарує вам знімки з леопардами, водяними буйволами, лінивцями та птахами, що переливаються райдужними кольорами. Відвідайте понад 8 об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та вирушайте до приголомшливих пляжів.

Ось топ-10 курортів Шрі-Ланки, які варто відвідати:

Негомбо

Хіккадува

Ваддува

Бентота

Унаватуна

Трінкомалі

Мірісса

Анурадхапура

Тангале

Коггала

Доступне проживання на півострові можна знайти на будь-який смак. Гостинність і доброзичливість місцевих безмежні. Вони обов’язково почастують вас традиційною кухнею та подбають про ваш комфорт. Найдоступніший тропічний курорт у Шрі-Ланці.

Бірюзові води Занзібару

Занзібар. Джерело: Pixabay Занзібар. Джерело: Pixabay

Архіпелаг Занзібар у Танзанії колись був не лише центром торгівлі спеціями, але й потужним конкурентом тропічних напрямків по всьому світу. Різноманітність культурних впливів із багатьох континентів зробила Занзібар своєрідним музейним спадком культур Африки, Аравії, Індії та Європи. Тому Занзібар багатий на різноманітні страви, традиції та культурні пам’ятки. А спадщина ЮНЕСКО — історичний центр Кам’яного міста стане вишенькою на вашому екзотичному торті під час відвідування Занзібару. Прогуляйтеся заплутаними, кольоровими вулицями, відвідайте місцеві базари, щоб вдихнути аромати всіляких спецій, дізнайтесь про цілющі властивості кожної спеції та створіть власний мішечок із ароматною сумішшю від усіх хвороб. Після того, як ви надихнулися та омолодилися, вирушайте до дивовижних пляжів Занзібару, де ви знайдете всілякі захоплюючі водні розваги. Особливо чудові човнові прогулянки з дельфінами.

Відвідування Національного парку Джозані Чвака Бей включатиме зустріч із колобусами. А в Cheetah’s Rock ви можете замовити знайомство з більшими тваринами.

Вибір за вами: екологічно чисті бунгало чи сусідство з місцевими. Місцеві курорти розраховані на широкий діапазон бюджетів і смаків. Це буде ваша найкраща тропічна подорож.