Топ-15 готелів на півдні Франції: ідеальне поєднання краси та природи

Франція – це країна, яка зачаровує своєю красою, історією, культурою та шармом. Вона є батьківщиною великих художників, письменників, учених та винахідників. Це дивовижний куточок світу, де можна знайти найрізноманітніші пейзажі: від засніжених Альп до сонячної Рив’єри, від зелених лугів до скелястих узбереж. Це країна, де відчувається атмосфера романтики, гламуру та магії. Насолоджуйтесь вишуканою кухнею, чудовим вином, модою та парфумерією.

Одним із найпопулярніших і найкрасивіших напрямків на півдні Франції є Лазурний берег (Côte d'Azur). Тут ви можете зануритися в магічний світ сонця, моря, пляжів, гір, культури та історії. Відвідайте пам’ятки, зокрема Променад дез Англе, площу Массена, Музей Марка Шагала, Музей Ренуара, Музей Огюстена, Музей азійського мистецтва, Собор Святого Миколая, Замок Грімальді, Замок Монфор, скульптуру "Гра в карти", ринок Кур Лафайєт, маяки в Біарріці та Езі, віллу Ефрусі де Ротшильд і знамените казино Бар’єр.

Але щоб зробити вашу відпустку незабутньою, потрібно обрати правильний готель, який відповідає вашим смакам, бюджету та потребам.

Ми зібрали 15 найкращих готелів цього регіону для комфортного відпочинку. Готуйтеся до подорожі!

Boutique Hotel Nice Côte d'Azur, Ніцца

Затишний бутік-готель у Ніцці, розташований у самому серці міста, у пішій доступності до пляжу, торговельних вулиць та старого міста. Аеропорт Ніцца Лазурний берег розташований лише за 10 км від готелю, до нього легко дістатися на таксі або громадському транспорті.

Адреса: 18 Av. Durante, 06000 Nice, Франція

Телефон: +33 4 93 79 02 25

Вебсайт: https://www.hotelnicecotedazur.com/en/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Boutique Hotel Nice Côte d'Azur пропонує затишні апартаменти, оформлені в сучасному стилі з яскравими акцентами. Кожен номер оснащений кондиціонером, холодильником, чайником, сейфом, телевізором, терасою та власною ванною кімнатою. Вранці насолоджуйтесь смачним континентальним сніданком, який подають у номер або на терасі, а ввечері розслабтеся в барі та лаунджі, де передбачені розваги.

Boutique Hotel Nice Côte d'Azur – це комфортний готель на півдні Франції, де ви оціните всю красу та шарм Ніцци завдяки привітному персоналу та зручним номерам.

Hotel Indigo Cagnes-sur-Mer, an IHG Hotel, Кань-сюр-Мер

Сучасний бутік-готель у мальовничому містечку Кань-сюр-Мер, за 10 км від Ніцци та за 5 км від аеропорту.

Адреса: 44 Av. Auguste Renoir, 06800 Cagnes-sur-Mer, Франція

Телефон: +33 4 22 53 17 00

Вебсайт: https://www.hotel-indigo-cagnes-sur-mer.com/fr/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Indigo Cagnes-sur-Mer, an IHG Hotel пропонує 87 апартаментів, включно з сімейними номерами. Усі номери оснащені кондиціонером, телевізором, кавоваркою, сейфом і безкоштовним Wi-Fi. Деякі мають балкон або терасу, де можна відпочити та насолодитися гірськими пейзажами.

Готель надає гостям безкоштовний доступ до фітнес-центру та відкритого басейну, а з даху відкриваються приголомшливі краєвиди. Ви також можете замовити масаж у спеціальній кабіні або відвідати один із двох ресторанів, де подають французьку, італійську та середземноморську кухню. У барі та лаунджі на вас чекають вишукані напої та розваги.

Hotel Indigo Cagnes-sur-Mer, an IHG Hotel – це затишний готель на півдні Франції, де на вас чекають комфорт і гостинність.

OKKO Hotels Toulon Centre, Тулон

Вид із вікон найкращих готелів на півдні Франції. Джерело: Image by Aleksandar Ciric from the Pixabay website Вид із вікон найкращих готелів на півдні Франції. Джерело: Image by Aleksandar Ciric from the Pixabay website

Сучасний бутік-готель у історичній будівлі на площі Ліберте, у самому серці Тулона.

Адреса: 20 Rue Peiresc, 83000 Toulon, Франція

Телефон: +33 4 94 10 77 40

Вебсайт: https://www.okkohotels.com/fr/page/toulon/

Рейтинг: 4.8 ⭐

OKKO Hotels Toulon Centre пропонує 98 апартаментів, оснащених усім необхідним для вашої зручності. Усі номери мають:

кондиціонер;

телевізор із Chromecast;

кавоварку;

сейф;

безкоштовний Wi-Fi.

Ванні кімнати оснащені душем, натуральними косметичними засобами та феном. Деякі номери мають балкон або терасу з гарними видами на місто.

Готель пропонує гостям безкоштовний доступ до клубу, де подають сніданки, закуски, напої та аперитиви. До послуг гостей фітнес-центр, сауна та шикарний бар на даху, а також цілодобовий бізнес-центр, прасування та послуги консьєржа.

OKKO Hotels Toulon Centre – один із найкращих бутік-готелів на півдні Франції, що поєднує комфорт і стиль для чудового перебування.

Hôtel Villa KOEGUI Bayonne, Байонна

Сучасний бутік-готель, розташований у історичній будівлі на площі Ліберте, у самому серці Байонни.

Адреса: 7 Rue Frédéric Bastiat, 64100 Bayonne, Франція

Телефон: +33 5 59 85 85 98

Вебсайт: https://hotel-villakoegui-bayonne.fr/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Villa KOEGUI Bayonne пропонує комфортні апартаменти, оснащені за найвищими стандартами. Кожен номер має:

кондиціонер;

телевізор;

кавоварку;

міні-бар;

безкоштовний Wi-Fi.

Балкони та тераси відкривають приголомшливі краєвиди на місто.

У Villa KOEGUI Bayonne є фітнес-центр із сауною. Також доступні бізнес-центр, прасування та послуги консьєржа.

Villa KOEGUI Bayonne – це топовий бутік-готель на півдні Франції для ідеальної відпустки.

Le Palais Gallien Hôtel & Spa, Бордо

Розкішний бутік-готель, розташований у історичній будівлі на площі Ліберте, у самому серці Бордо.

Адреса: 144 Rue Abbé de l'Épée, 33000 Bordeaux, Франція

Телефон: +33 5 57 08 01 27

Вебсайт: https://www.hotel-palais-gallien-bordeaux.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Le Palais Gallien Hôtel & Spa пропонує 28 номерів і люксів різних категорій, від 25 до 100 квадратних метрів, із кондиціонером, сейфом, телевізором із супутниковими каналами, кавоваркою та чайником. Якщо ви хочете насолоджуватися краєвидами міста та розслабитися в джакузі, обирайте номери з терасою.

Готель має сезонний відкритий басейн, сад і терасу, де можна засмагати або читати книгу. Гурмани знайдуть ресторан із французькою кухнею та бар із різноманітними напоями. Готель співпрацює зі знаменитим брендом Nuxe, тож ви можете насолодитися спа-процедурами.

Le Palais Gallien Hôtel & Spa – це не просто місце для проживання, а справжня перлина Бордо, яка зробить ваше перебування в цьому місті незабутнім.

Le Hameau Des Pesquiers Ecolodge & Spa, Curio Collection By Hilton, Єр

Французька атмосфера в кожному готелі. Джерело: Image by Thomas Ulrich from the Pixabay website Французька атмосфера в кожному готелі. Джерело: Image by Thomas Ulrich from the Pixabay website

Розкішний бутік-готель, розташований у Єрі, на пляжі Песк, за 10 км від аеропорту та за 24 км від Тулона.

Адреса: Hameau des Pesq, 1729 Rte de Giens, 83400 Hyères, Франція

Телефон: +33 4 94 31 77 43

Вебсайт: https://lespesquiers.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Тут можна насолоджуватися краєвидами золотистого піщаного пляжу, солончакових озер і соснового лісу. Готель побудований відповідно до принципів екології та сталого розвитку і має європейський еколabel.

Усі номери Le Hameau Des Pesquiers Ecolodge поєднують сучасний стиль із елементами дизайну, натхненними навколишнім середовищем. Великі вікна та тераси дозволяють насолоджуватися чудовими заходами та сходами сонця. Вишукані зручності та затишні ліжка створюють ідеальні умови для відпочинку та релаксу.

Спа готелю пропонує широкий спектр процедур і послуг із використанням виключно органічних компонентів. Відкрийте багатство смаків регіону, насолоджуючись прекрасною атмосферою їдальні або відкритої тераси з видом на море.

Le Hameau Des Pesquiers Ecolodge & Spa, Curio Collection By Hilton – це дивовижний готель на півдні Франції, який уособлює справжню елегантність і гармонію з навколишнім середовищем.

Pure Montagne Resort & Spa, Сен-Мартен-Везюбі

Чотиризірковий курортний готель, розташований у Сен-Мартен-Везюбі, на пляжі Сендс, оточений прекрасними пейзажами Національного парку Меркантур.

Адреса: 219 Av. Marquise de Saravalle, 06450 Saint-Martin-Vésubie, Франція

Телефон: +33 4 23 04 00 00

Вебсайт: https://www.puremontagneresort.fr/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Сімейні апартаменти Pure Montagne Resort & Spa мають балкони та тераси, звідки можна милуватися морськими пейзажами. Готель надає бізнес-центр, прасування та послуги консьєржа. Гості також мають безкоштовний доступ до фітнес- і спа-центру з сауною, хамамом і масажною кабіною.

Готель пропонує бар і ресторан, де подають французьку, італійську та середземноморську кухню.

Pure Montagne Resort & Spa – найкращий курортний готель на півдні Франції, що поєднує комфорт і природу для ідеальної відпустки.

Domaine de Rochebois, Вітрак

Затишний бутік-готель, розташований у Вітраку, у самому серці міста, у пішій доступності до пляжу, торговельних вулиць та старого міста.

Адреса: Route du Chateau de Montfort, 24200 Vitrac, Франція

Телефон: +33 5 53 29 36 88

Вебсайт: https://www.rochebois.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Domaine de Rochebois пропонує розкішні номери та люкси, оформлені в сучасному стилі та оснащені всіма необхідними зручностями. Гості можуть насолоджуватися прекрасними краєвидами на навколишні сади та пагорби з басейну або з терас із видом на долину Дордонь.

У районі навколо Domaine de Rochebois є багато можливостей для активного відпочинку:

велоспорт;

піші прогулянки;

екскурсії до історичних пам’яток.

Domaine de Rochebois – ідеальне місце для тих, хто шукає розкіш, спокій і культурну спадщину на півдні Франції.

Phantasme Naturiste Studio Terrasse Port Nature Naturist Village, Кап-д’Агд

Розкіш у вишуканих номерах готелів на півдні Франції. Джерело: HANSUAN FABREGAS image from Pixabay website Розкіш у вишуканих номерах готелів на півдні Франції. Джерело: HANSUAN FABREGAS image from Pixabay website

Цей стильний бутік-готель розташований у мальовничому селі Кап-д’Агд, за 1 км від Моль і за 4,2 км від аквапарку Aqualand.

Апартаменти можна забронювати онлайн.

Рейтинг: 4.7 ⭐

Готель пропонує спальню, телевізор із плоским екраном і супутниковими каналами, обладнану кухню з мікрохвильовою піччю і холодильником, пральну машину та ванну кімнату з гідромасажною ванною. До послуг гостей безкоштовний Wi-Fi, кондиціонер, ресторан і бар. Для любителів активного відпочинку доступні:

піші прогулянки;

віндсерфінг;

велоспорт.

Гості апартаментів можуть відпочити на терасі для засмаги та відвідати казино.

Phantasme Naturiste Studio Terrasse Port Nature Naturist Village – один із найкращих бутік-готелів на півдні Франції, що пропонує активний, незвичайний і вільний відпочинок.

La Tour Croix Baragnon, Тулуза

Елегантний бутік-готель, розташований у будівлі XVI століття на площі Круа-Бараньйон, у самому серці Тулузы.

Адреса: 19 Rue Croix Baragnon, 31000 Toulouse, Франція

Телефон: +33 6 10 82 22 20

Вебсайт: https://latourcroixbaragnon.com/fr/

Рейтинг: 5.0 ⭐

La Tour Croix Baragnon пропонує 12 номерів із балконами та терасою, включно зі студіями та апартаментами з кухнею. Усі номери оснащені кондиціонером, телевізором, кавоваркою, сейфом і безкоштовним Wi-Fi. Ванні кімнати мають душ, фен і халати.

Смачний сніданок, включений у вартість, можна замовити в номер або на терасі. Ресторан подає французьку кухню з місцевих продуктів.

La Tour Croix Baragnon – це топовий готель на півдні Франції, що дає змогу відчути культуру та історію Лазурного берега.

Hôtel Du Palais, Біарріц

Символ Біарріца та Лазурного берега, побудований у 1854 році Наполеоном III, поєднує пишність Другої імперії з сучасним стилем.

Адреса: 1 Av. de l'Impératrice, 64200 Biarritz, Франція

Телефон: +33 5 59 41 12 34

Вебсайт: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/france/hotel-du-palais-biarritz

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hôtel Du Palais пропонує 86 номерів із балконами або терасами з видом на Атлантичний океан і 56 люксів, включно зі 100-метровим королівським люксом. Усі люкси оснащені кондиціонером, телевізором із супутниковими каналами, безкоштовним Wi-Fi, кавоваркою та сейфом.

Готель надає гостям безкоштовний доступ до:

двох басейнів;

спа-центру;

фітнес-центру з хамамом;

джакузі та масажних кабін.

Ви також можете відвідати один із чотирьох ресторанів, де подають французьку та міжнародну кухню з місцевих продуктів.

Hôtel Du Palais – це розкішний готель на півдні Франції з безмежною атмосферою розкоші та романтики, що пропонує найкращі незабутні враження від відпустки.

Cap Estel Hotel, Ез

Безмежний басейн у топ-готелях на півдні Франції. Джерело: Image by Erin Summer from the Pixabay website Безмежний басейн у топ-готелях на півдні Франції. Джерело: Image by Erin Summer from the Pixabay website

П’ятизірковий готель, розташований в Езі, побудований у 1854 році. Він став символом Еза та Лазурного берега завдяки сучасному стилю.

Адреса: 1312 Av. Raymond Poincaré, 06360 Èze, Франція

Телефон: +33 4 93 76 29 29

Вебсайт: https://www.capestel.com/fr/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Cap Estel Hotel пропонує 86 розкішних апартаментів із балконами або терасами з видом на океан. Усі апартаменти, включно з люксами, оснащені всім необхідним для комфортного перебування. Ванні кімнати мають натуральні косметичні засоби, фен і душ.

Cap Estel рекомендує відвідати ресторани, де подають французьку та міжнародну кухню з місцевих продуктів.

Готель надає гостям цілодобовий безкоштовний доступ до басейнів, спа та фітнес-центру з хамамом, джакузі та масажними кабінами, де можна подбати про здоров’я, розслабитися та відпочити.

Cap Estel Hotel – ідеальний готель на півдні Франції для найромантичнішої відпустки.

Belles Rives, Жуан-ле-Пен

Цей готель у Жуан-ле-Пен, побудований у 1854 році, став символом Жуан-ле-Пен, поєднуючи пишність і сучасний стиль.

Адреса: 33 Bd Edouard Baudoin, 06160 Antibes, Франція

Телефон: +33 4 93 61 02 79

Вебсайт: https://www.bellesrives.com/fr/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Belles Rives пропонує затишні та комфортні апартаменти з балконами та терасами, включно з люксами. Номери з кондиціонерами оснащені телевізором, безкоштовним Wi-Fi, кавоваркою та сейфом.

Готель надає гостям безкоштовний доступ до:

басейнів;

спа-фітнес-центру з хамамом;

джакузі та масажних кабін.

Belles Rives – це розкішний готель, де романтика, комфорт і гостинність поєднуються для ідеальної відпустки.

Hotel Martinez, Канни

Цей п’ятизірковий готель у Каннах, побудований у 1929 році, став одним із найвідоміших і найрозкішніших готелів Канн.

Адреса: PR, 73 Bd de la Croisette, 06400 Cannes, Франція

Телефон: +33 4 93 90 12 34

Вебсайт: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/france/hotel-martinez/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hotel Martinez пропонує 409 номерів і люксів із терасою, що відкриває приголомшливі краєвиди на Середземне море. Усі номери мають кондиціонер, телевізор, безкоштовний Wi-Fi та сейф. Ванні кімнати оснащені душем.

Готель надає гостям безкоштовний доступ до приватного пляжу, спа та фітнес-центру.

Hotel Martinez – це розкішний готель на півдні Франції, що поєднує гламур і кінематографічну атмосферу для вишуканого перебування.

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, Сен-Жан-Кап-Ферра

Шикарні краєвиди в елегантному готелі на півдні Франції. Джерело: Image by Quang Nguyen vinh from the Pixabay website Шикарні краєвиди в елегантному готелі на півдні Франції. Джерело: Image by Quang Nguyen vinh from the Pixabay website

Готель у Сен-Жан-Кап-Ферра, побудований у 1908 році, є справжнім символом Сен-Жан-Кап-Ферра.

Адреса: 71 Bd du Général de Gaulle, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat, Франція

Телефон: +33 4 93 76 50 50

Вебсайт: Ви можете забронювати номер на сайті готелю

Рейтинг: 4.7 ⭐

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat пропонує 74 розкішні номери з балконами та приголомшливими краєвидами на Середземне море, а також президентський люкс площею 250 квадратних метрів. Усі люкси оформлені в рафінованому стилі та оснащені всім необхідним, включно з сейфом і безкоштовним Wi-Fi.

Готель надає гостям безкоштовний доступ до:

приватного пляжу;

спа-центру;

фітнес-центру.

Є ресторани, що пропонують широкий вибір французької та міжнародної кухні, приготовленої з місцевих продуктів.

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat – це романтичний і розкішний готель для незабутньої відпустки.

У цій статті ми розповіли про 15 найкращих готелів на півдні Франції, у різних містах і регіонах, для вашого перебування. Незалежно від того, який готель ви оберете, ви отримаєте незабутню відпустку та безліч вражень.

Бажаємо вам приємного відпочинку в найкращому готелі на півдні Франції!