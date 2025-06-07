Топ-15 отелей на юге Франции: идеальное сочетание красоты и природы

Франция – это страна, которая очаровывает своей красотой, историей, культурой и шармом. Она является родиной великих художников, писателей, ученых и изобретателей. Это удивительный уголок мира, где можно найти самые разные пейзажи: от заснеженных Альп до солнечной Ривьеры, от зеленых лугов до скалистых побережий. Это страна, где ощущается атмосфера романтики, гламура и магии. Наслаждайтесь изысканной кухней, отличным вином, модой и парфюмерией.

Одним из самых популярных и красивых направлений на юге Франции является Лазурный берег (Côte d'Azur). Здесь вы можете погрузиться в волшебный мир солнца, моря, пляжей, гор, культуры и истории. Посетите достопримечательности, в частности Променад дез Англе, площадь Массена, Музей Марка Шагала, Музей Ренуара, Музей Огюстена, Музей азиатского искусства, Собор Святого Николая, Замок Гримальди, Замок Монфор, скульптуру "Игра в карты", рынок Кур Лафайет, и маяки Ротшильд и знаменитое Барьер казино.

Но чтобы сделать ваш отпуск незабываемым, нужно выбрать правильную гостиницу, которая соответствует вашим вкусам, бюджету и потребностям.

Мы собрали 15 лучших отелей этого региона для комфортного отдыха. Готовьтесь к путешествию!

Boutique Hotel Nice Côte d'Azur, Ницца

Уютный бутик-отель в Ницце, расположенный в самом сердце города, в пешей доступности к пляжу, торговым улицам и старому городу. Аэропорт Ницца Лазурный берег расположен всего в 10 км от отеля, до него легко добраться на такси или общественном транспорте.

Адрес: 18 Av. До, 06000 Nice, Франция

Телефон: +33 4 93 79 02 25

Вебсайт: https://www.hotelnicecotedazur.com/en/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Boutique Hotel Nice Côte d'Azur предлагает уютные апартаменты, оформленные в современном стиле с яркими акцентами. Каждый номер оснащен кондиционером, холодильником, чайником, сейфом, телевизором, террасой и собственной ванной комнатой. Утром наслаждайтесь вкусным континентальным завтраком, который подают в номере или на террасе, а вечером расслабьтесь в баре и лаундже, где есть развлечения.

Boutique Hotel Nice Côte d'Azur – это комфортабельный отель на юге Франции, где вы оцените всю красоту и шарм Ниццы благодаря приветливому персоналу и удобным номерам.

Hotel Indigo Cagnes-sur-Mer, IHG Hotel, Кань-сюр-Мер

Современный бутик-отель в живописном городке Кань-сюр-Мер, в 10 км от Ниццы и в 5 км от аэропорта.

Адрес: 44 Av. Auguste Renoir, 06800 Cagnes-sur-Mer, Франция

Телефон: +33 4 22 53 17 00

Вебсайт:https://www.hotel-indigo-cagnes-sur-mer.com/fr/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Indigo Cagnes-sur-Mer, an IHG Hotel предлагает 87 апартаментов, включая семейные номера. Все номера оснащены кондиционером, телевизором, кофеваркой, сейфом и бесплатным Wi-Fi. Некоторые из них имеют балкон или террасу, где можно отдохнуть и насладиться горными пейзажами.

Отель предоставляет бесплатный доступ к фитнес-центру и открытому бассейну, а с крыши открываются потрясающие виды. Вы также можете заказать массаж в специальной кабине или посетить один из двух ресторанов, где подают французскую, итальянскую и средиземноморскую кухню. В баре и лаундже вас ждут изысканные напитки и развлечения.

Hotel Indigo Cagnes-sur-Mer, an IHG Hotel – это уютный отель на юге Франции, где вас ждут комфорт и гостеприимство.

OKKO Hotels Toulon Centre, Тулон

Вид из окон лучших отелей на юге Франции. Источник: Image by Aleksandar Ciric from the Pixabay website

Современная бутик-отель в историческом здании на площади Либерте, в самом сердце Тулона.

Адрес: 20 Rue Peiresc, 83000 Toulon, Франция

Телефон: +33 4 94 10 77 40

Вебсайт: https://www.okkohotels.com/fr/page/toulon/

Рейтинг: 4.8 ⭐

OKKO Hotels Toulon Centre предоставляет 98 апартаментов, оснащенных всем необходимым для вашего удобства. Во всех номерах:

кондиционер;

телевизор с Chromecast;

кофеварку;

сейф;

бесплатный Wi-Fi.

Ванные комнаты оснащены душем, натуральными косметическими принадлежностями и феном. В некоторых номерах есть балкон или терраса с прекрасными видами на город.

Отель предлагает бесплатный доступ к клубу, где предлагается завтрак, закуски, напитки и аперитивы. К услугам гостей фитнес-центр, сауна и шикарный бар на крыше, а также круглосуточный бизнес-центр, утюг и услуги консьержа.

OKKO Hotels Toulon Centre – один из лучших бутик-отелей на юге Франции, что сочетает в себе комфорт и стиль для прекрасного пребывания.

Hôtel Villa KOEGUI Bayonne, Байонна

Современная бутик-гостиница, расположенная в историческом здании на площади Либерте, в самом сердце Байонны.

Адрес: 7 Rue Frédéric Bastiat, 64100 Bayonne, Франция

Телефон: +33 5 59 85 85 98

Вебсайт: https://hotel-villakoegui-bayonne.fr/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Villa KOEGUI Bayonne предлагает комфортные апартаменты, оснащенные по самым высоким стандартам. Каждый номер имеет:

кондиционер;

телевизор;

кофеварку;

минибар;

бесплатный Wi-Fi.

Балконы и террасы открывают потрясающие виды на город.

В Villa KOEGUI Bayonne есть фитнес-центр с сауной. Также доступны бизнес-центр, утюжки и услуги консьержа.

Villa KOEGUI Bayonne – это топовая бутик-отель на юге Франции для идеального отпуска.

Le Palais Gallien Hôtel & Spa, Бордо

Роскошный бутик-отель, расположенный в историческом здании на площади Либерте, в самом сердце Бордо.

Адрес: 144 Rue Abbé de l'Épée, 33000 Bordeaux, Франция

Телефон: +33 5 57 08 01 27

Вебсайт: https://www.hotel-palais-gallien-bordeaux.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Le Palais Gallien Hôtel & Spa предлагает 28 номеров и люксов разных категорий, от 25 до 100 квадратных метров, с кондиционером, сейфом, телевизором со спутниковыми каналами, кофеваркой и чайником. Если вы ищете возможности для спорта и отдыха, в отеле предлагается джакузи, номера с террасой.

Отель располагает сезонным открытым бассейном, садом и террасой, где можно загорать или читать книгу. Гурманы найдут ресторан с французской кухней и бар с разнообразными напитками. Отель сотрудничает со знаменитым брендом Nuxe, поэтому вы можете насладиться спа-процедурами.

Le Palais Gallien Hôtel & Spa – это не просто место жительства, а настоящая жемчужина Бордо, которая сделает ваше пребывание в этом городе незабываемым.

Le Hameau Des Pesquiers Ecolodge & Spa, Curio Collection By Hilton, Йер

Французская атмосфера в каждом отеле. Источник: Image by Thomas Ulrich from the Pixabay website

Роскошный бутик-отель, расположенный в Ере, на пляже Песк, в 10 км от аэропорта и в 24 км от Тулона.

Адрес: Hameau des Pesq, 1729 Rte de Giens, 83400 Hyères, Франция

Телефон: +33 4 94 31 77 43

Вебсайт: https://lespesquiers.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Здесь можно наслаждаться видами золотистого песчаного пляжа, солончаковых озер и соснового леса. Отель построен в соответствии с принципами экологии и устойчивого развития и имеет европейский эколabel.

Все номера Le Hameau Des Pesquiers Ecolodge совмещают современный стиль с элементами дизайна, вдохновленными окружающей средой. Большие окна и террасы позволяют наслаждаться прекрасными закатами и восходом солнца. Изысканные удобства и уютные кровати создают идеальные условия для отдыха и релакса.

Отель предлагает широкий спектр процедур и услуг с использованием органических компонентов. Откройте богатство вкусов региона, наслаждаясь прекрасной атмосферой столовой или открытой террасой с видом на море.

Le Hameau Des Pesquiers Ecolodge & Spa, Curio Collection By Hilton – это удивительный отель на юге Франции, который олицетворяет настоящую элегантность и гармонию с окружающей средой.

Pure Montagne Resort & Spa, Сен-Мартен-Везюби

Четырехзвездочный курортный отель, расположенный в Сен-Мартен-Везюбе, на пляже Сэндс, окружен прекрасными пейзажами Национального парка Меркантур.

Адрес: 219 Av. Marquise de Saravalle, 06450 Saint-Martin-Vésubie, Франция

Телефон: +33 4 23 04 00 00

Вебсайт: https://www.puremontagneresort.fr/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Семейные апартаменты Pure Montagne Resort & Spa располагают балконами и террасами, откуда можно наслаждаться морскими пейзажами. Отель предоставляет бизнес-центр, утюжки и услуги консьержа. К услугам гостей бесплатный доступ в фитнес- и спа-центр с сауной, хамамом и массажной кабиной.

Отель предлагает бар и ресторан, где подают французскую, итальянскую и средиземноморскую кухню.

Pure Montagne Resort & Spa – самый лучший курортный отель на юге Франции, сочетающий комфорт и природу для идеального отпуска.

Domaine de Rochebois, Ветрак

Уютный бутик-отель, расположенный в Ветраке, в самом сердце города, в пешей доступности к пляжу, торговым улицам и старому городу.

Адрес: Route du Chateau de Montfort, 24200 Vitrac, Франция

Телефон: +33 5 53 29 36 88

Вебсайт: https://www.rochebois.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Domaine de Rochebois предлагает роскошные номера и люксы, оформленные в современном стиле и оснащенные всеми удобствами. Гости могут насладиться прекрасными видами на окружающие сады и холмы из бассейна или террасами с видом на долину Дордонь.

В районе вокруг Domaine de Rochebois есть много возможностей для активного отдыха:

велоспорт;

пешие прогулки;

экскурсии в исторические памятники.

Domaine de Rochebois – идеальное место для тех, кто ищет роскошь, спокойствие и культурное наследие на юге Франции.

Phantasme Naturiste Studio Terrasse Port Nature Naturist Village, Кап-д'Агд

Роскошь в изысканных номерах отелей на юге Франции. Источник: HANSUAN FABREGAS image from Pixabay website

Этот стильный бутик-отель расположен в живописном селе Кап-д'Агд, в 1 км от Моль и в 4,2 км от аквапарка Aqualand.

Апартаменты можно забронировать онлайн.

Рейтинг: 4.7 ⭐

Отель предлагает спальню, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, оборудованную кухню с микроволновкой и холодильником, стиральную машину и ванную комнату с гидромассажной ванной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, кондиционер, ресторан и бар. Для любителей активного отдыха доступны:

пешие прогулки;

виндсерфинг;

велоспорт.

Гости апартаментов могут отдохнуть на террасе для загара и посетить казино.

Phantasme Naturiste Studio Terrasse Port Nature Naturist Village – один из лучших бутик-отелей на юге Франции, который предлагает активный, необычный и свободный отдых.

La Tour Croix Baragnon, Тулуза

Элегантный бутик-гостиница, расположенная в здании XVI века на площади Круа-Бараньон, в самом сердце Тулузы.

Адрес: 19 Rue Croix Baragnon, 31000 Toulouse, Франция

Телефон: +33 6 10 82 22 20

Вебсайт: https://latourcroixbaragnon.com/fr/

Рейтинг: 5.0 ⭐

La Tour Croix Baragnon предлагает 12 номеров с балконами и террасой, включая студии и апартаменты с кухней. Все номера оснащены кондиционером, телевизором, кофеваркой, сейфом и бесплатным Wi-Fi. В ванных комнатах есть души, фен и халат.

Вкусный завтрак, включенный в стоимость, можно заказать в номере или на террасе. Ресторан подает французскую кухню из местных продуктов.

La Tour Croix Baragnon – это топовая гостиница на юге Франции, позволяющая ощутить культуру и историю Лазурного берега.

Hôtel Du Palais, Биарриц

Символ Биаррица и Лазурного берега, построенный в 1854 г. Наполеоном III, сочетает великолепие Второй империи с современным стилем.

Адрес: 1 Av. de l'Impératrice, 64200 Biarritz, Франция

Телефон: +33 5 59 41 12 34

Вебсайт: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/france/hotel-du-palais-biarritz

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hôtel Du Palais предлагает 86 номеров с балконами или террасами с видом на Атлантический океан и 56 люксов, включая 100-метровый королевский люкс. Все люксы оснащены кондиционером, телевизором со спутниковыми каналами, бесплатным Wi-Fi, кофеваркой и сейфом.

Отель предоставляет бесплатный доступ к:

двух бассейнов;

спа-центра;

фитнес-центр с хамамом;

джакузи и массажные кабины.

Вы также можете посетить один из четырех ресторанов, где подают французскую и международную кухню из местных продуктов.

Hôtel Du Palais – это роскошная гостиница на юге Франции с безграничной атмосферой роскоши и романтики, которая предлагает лучшие незабываемые впечатления от отпуска.

Cap Estel Hotel, Эз

Безграничный бассейн в топ-гостиницах на юге Франции. Источник: Image by Erin Summer from the Pixabay website

Пятизвездочный отель, расположенный в Эзе, построен в 1854 году. Он стал символом Эза и Лазурного берега благодаря современному стилю.

Адрес: 1312 Av. Raymond Poincaré, 06360 Èze, Франция

Телефон: +33 4 93 76 29 29

Вебсайт: https://www.capestel.com/fr/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Cap Estel Hotel предлагает 86 роскошных апартаментов с балконами или террасами с видом на океан. Все апартаменты, включая люксы, оснащены всем необходимым для комфортного пребывания. Ванные комнаты имеют натуральные косметические средства, фен и душ.

Cap Estel рекомендует посетить рестораны, где подают французскую и международную кухню из местных продуктов.

Отель предоставляет круглосуточный бесплатный доступ к бассейнам, спа и фитнес-центр с хамамом, джакузи и массажными кабинами.

Cap Estel Hotel – идеальный отель на юге Франции для романтического отпуска.

Belles Rives, Жуан-ле-Пен

Этот отель в Жуан-ле-Пен, построенный в 1854 году, стал символом Жуан-ле-Пен, сочетая великолепие и современный стиль.

Адрес: 33 Bd Edouard Baudoin, 06160 Antibes, Франция

Телефон: +33 4 93 61 02 79

Вебсайт: https://www.bellesrives.com/fr/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Belles Rives предлагает уютные и комфортные апартаменты с балконами и террасами, включая люксы. Номера с кондиционером оснащены телевизором, бесплатным Wi-Fi, кофеваркой и сейфом.

Отель предоставляет бесплатный доступ к:

бассейнов;

спа-фитнес-центр с хамамом;

джакузи и массажные кабины.

Belles Rives – это роскошная гостиница, где романтика, комфорт и гостеприимство сочетаются для идеального отпуска.

Hotel Martinez, Канны

Этот пятизвездочный отель в Каннах, построенный в 1929 году, стал одним из самых известных и роскошных отелей Канн.

Адрес: PR, 73 Bd de la Croisette, 06400 Cannes, Франция

Телефон: +33 4 93 90 12 34

Вебсайт: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/france/hotel-martinez/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hotel Martinez предлагает 409 номеров и люксов с террасой, открывающей потрясающие виды на Средиземное море. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, бесплатный Wi-Fi и сейф. В ванных комнатах есть душ.

Отель предоставляет бесплатный доступ к приватному пляжу, спа и фитнес-центру.

Hotel Martinez – это роскошный отель на юге Франции, объединяющий гламур и кинематографическую атмосферу для изысканного пребывания.

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, Сен-Жан-Кап-Ферра

Шикарные виды в элегантной гостинице на юге Франции. Источник: Image by Quang Nguyen vinh from the Pixabay website

Отель в Сен-Жан-Кап-Ферре, построенный в 1908 году, является настоящим символом Сен-Жан-Кап-Ферра.

Адрес: 71 Bd du General de Gaulle, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat, Франция

Телефон: +33 4 93 76 50 50

Вебсайт: Вы можете забронировать номер на сайте отеля

Рейтинг: 4.7 ⭐

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat предлагает 74 роскошных номера с балконами и потрясающими видами на Средиземное море, а также президентский люкс площадью 250 квадратных метров. Все люксы оформлены в рафинированном стиле и оснащены всем необходимым, включая сейф и бесплатный Wi-Fi.

Отель предоставляет бесплатный доступ к:

частный пляж;

спа-центра;

фитнес-центр.

Есть рестораны, предлагающие широкий выбор французской и международной кухни, приготовленной из местных продуктов.

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat – это романтический и роскошный отель для незабываемого отпуска.

В этой статье мы рассказали о 15 лучших гостиницах на юге Франции, в разных городах и регионах, для вашего пребывания. Независимо от того, какую гостиницу вы выберете, вы получите незабываемый отпуск и множество впечатлений.

Желаем вам приятного отдыха в лучшем отеле на юге Франции!