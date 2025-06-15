Топ-11 пляжних готелів Європи, де розкіш і комфорт лише за кілька кроків від води

Коли м’який золотий пісок зігріває ваші ноги, а шум прибою звучить у вухах, немов найкраща гіпнотична сесія, – усе, що відбувається десь далеко, втрачає значення. Ви перебуваєте в моменті насолоди та релаксу. Такі природні "спа-комплекси" прикрашають узбережжя Європи, де до всіх інших задоволень людина додала відчуття розкішного комфорту, довівши картину до досконалості. Ми пропонуємо зупинитися на найкращих варіантах пляжних готелів Європи, щоб ніщо не дисонувало з гармонією. Їхні території оснащені найкращими ресторанами, пляжними кабінками для перевдягання, додатковими активностями та розвагами, а в номерах є все необхідне для затишного відпочинку. Найкращі готелі з пляжами в Європі пропонують високий рівень сервісу та преміальні зручності для вибагливих гостей. Франція, Португалія, Греція, Італія, Іспанія стануть вашим напрямком для майбутніх відпусток після нашого повного огляду пляжних готелів Європи.

Подумайте, коли бронювати, адже всі найкращі варіанти вже представлені в списку найкращих місць для відпочинку в Європі біля моря.

Франція

Лазурний берег Франції приваблює туристів з усієї Європи. Води західної затоки Середземного моря омивають його гавань. Комфортний клімат для теплої пляжної відпустки починається вже в квітні та триває до жовтня. Туристична інфраструктура дозволяє вражати не лише на воді, а й на суші.

Відчуйте повне відновлення в Lily of the Sea, найкращому готелі Європи. Джерело: https://lilyofthevalley.com/ Відчуйте повне відновлення в Lily of the Sea, найкращому готелі Європи. Джерело: https://lilyofthevalley.com/

Lily of the Valley, Сен-Тропе – багатство та дуже багатство

Лазурний берег нещодавно поповнився перлиною, яка стала надзвичайно популярною серед заможних людей, обтяжених світовими турботами. Усе тому, що готель Lily of the Valley зміг запропонувати не лише ідилічний краєвид на Рив’єру, а й програму відновлення та оновлення тіла, душі й розуму. Ставка на спорт, схуднення та детоксикацію спрацювала й забезпечила успішний старт. Програма – не єдина причина, чому номери пляжних готелів Європи бронюються за місяці наперед.

Номери площею від 35 до 105 м² обставлені зручними дизайнерськими меблями, дворівневі люкси з приватними басейнами оснащені терасами, оточеними зеленою рослинністю, та розкішними панорамними краєвидами на море, що зливається з небом. Кілька ресторанів, що обслуговують готель, дозволяють вибрати атмосферу за настроєм і кухню за вподобаннями. Їх об’єднує лише ставка на сезонні продукти, які талановиті шеф-кухарі перетворюють на збалансовані поживні страви. Декілька закладів розташовані на терасах і дарують різноманітні заходи сонця, що відбиваються в келихах вина.

Пляжний клуб дозволяє проводити якомога більше часу на воді та біля неї, адже це частина успішної терапії.

Затишно влаштуйтеся в одному з найкращих пляжних готелів Європи, Lily of the Valley, за £405 за ніч.

Пентхаус на даху в найкращому пляжному готелі Європи – Martinez. Джерело: https://www.hyatt.com/ Пентхаус на даху в найкращому пляжному готелі Європи – Martinez. Джерело: https://www.hyatt.com/

Hotel Martinez, Канни – гостинність старої школи

Набережна Круазетт у Каннах славиться своїми краєвидами та спокусливими комфортними палацами. У самому центрі стоїть готель, чиї замкові стіни вирізняються серед гламурного натовпу. Його міцні сніжно-білі колони вже 100 років забезпечують абсолютно фантастичну європейську пляжну відпустку гостям з усього світу.

Номери та люкси надзвичайно просторі, з напівкруглими балконами, облаштованими як окрема лаундж-зона або додаткова кімната на свіжому повітрі, що відкривають картину бірюзового моря та драматичних гір на горизонті. Сучасний стиль ар-деко включає м’які дизайнерські меблі, скляні багатоярусні столи та великі ліжка з високоякісною білизною. Обираючи один із пентхаусів на верхніх поверхах, ви отримуєте власний просторий світ на Середземному морі, що дозволяє отримувати більшість послуг, не залишаючи розкішного простору.

Зручності доповнені спа-центром, фітнес-залом, кількома басейнами з кабінками для перевдягання та ресторанами з лобі-баром.

Пляжний клуб – це місце для сонячних активностей як на м’якому піску, так і серед води. Скористайтеся пропозицією човнових екскурсій, щоб розширити горизонти.

Канни вже відомі як найкраще місце для пляжної зупинки в Європі, а Hotel Martinez робить це ідеальним за досить скромною початковою ціною £238 за ніч.

Відпустка з видом на мальовничу лагуну в готелі De Cala Rossa в Європі. Джерело: https://www.facebook.com/ Відпустка з видом на мальовничу лагуну в готелі De Cala Rossa в Європі. Джерело: https://www.facebook.com/

Grand Hotel De Cala Rossa, Порто-Веккіо – домашня гостинність у лагуні

Пориньте в легку атмосферу, огорнуту посмішками, поблизу Порто-Веккіо. Вдале розташування гранд-вілли дозволяє мати власний пляж розміром із лагуну. Протягом 50 років цей Grand Hotel утримує постійних відвідувачів, які поколіннями засмагають тут під піщаними парасольками, що здіймаються вгору, на півострові.

Номери оформлені в стилі старого заміського будинку, бронзові дзеркала можуть просто спиратися на стіну біля ліжка, а нічники вбудовані в побілені стіни. Міні-бар також інтегрований у номер, а легкі картини елегантно розвішані на стінах.

П’ять можливостей насолодитися щедрістю місцевих садів і моря, включно з недільним сніданком, подарують гурманам особливе частування смаженим м’ясом у гарбузових горщиках, королівськими креветками, маринованими в секретному соусі, або чарівною французькою випічкою, розкладеною на шведському столі серед пелюсток свіжих квітів. Спа-досвід приходить прямо з морських хвиль, щоб збагатити ваше тіло та порадувати втомлений розум. Різноманітність процедур допоможе знайти власну концепцію відновлення.

Корсиканське містечко Порто-Веккіо відкриє вам іншу, більш дику, але не менш мальовничу природу півострова. Не відмовляйтеся від цього досвіду, адже він виходить за межі пляжного відпочинку.

De Cala Rossa – один із найкращих готелів Європи для пляжного відпочинку на Корсиці з цінами від £828 за ніч.

Романтичний притулок у скелях із доступом до води – готель U Capu Biancu в Європі. Джерело: https://www.ucapubiancu.com/ Романтичний притулок у скелях із доступом до води – готель U Capu Biancu в Європі. Джерело: https://www.ucapubiancu.com/

U Capu Biancu, Корсика – прихований притулок у скелі на узбережжі

Це місце біля моря в Європі не знайти, якщо ви про нього не знаєте. Скелі приховують його від материка, а хвилі таємниче б’ються об його берег. Проте допитливі можуть звернути на вузьку стежку та дійти до залізних воріт, за якими розкішні притулки забезпечують підвищений рівень приватності та комфорту. Територія максимально натхненна та гармонійна з морським пейзажем, здається, ніби ви перебуваєте на власному острові з кам’яними арками та доглянутими квітучими садами. Серед пишної зелені розташовано кілька ландшафтних ресторанних терас, де подають морепродукти з найсвіжішого улову, а свіжоспечений хліб ще дихає теплом із печі.

Спускаючись до пляжу, ви пройдетеся кілька хвилин ароматною садовою стежкою, минаючи власну блакитну лагуну готелю.

Елегантні номери майстерно наповнені дизайнерськими об’єктами з Індії та Балі, усі меблі спрямовані на релаксацію та забуття, тож навіть коротке перебування дасть вам чудовий перезапуск.

У спа-центрі ваші чакри вже будуть очищеними та готовими до відродження. Скористайтеся можливістю відчути омолоджувальний ефект ванни з ослячим молоком і закріпити результат на довгий термін. У тіні садових дерев на вас чекають гамаки, щоб продовжити терапію, фіксуючи себе в моменті. U Capu Biancu – це розкішний приморський готель Європи, який зробить вашу втечу регулярною подією.

Іспанія

Веселий характер іспанців задасть тон вашій відпустці в найкращих готелях на узбережжі Іспанії. Музика – важлива частина життя в цій країні, і наші пропозиції будуть наповнені магічними звуками не лише прибою.

Створіть незабутню відпустку в готелі Nobu Hotel на Ібіці. Джерело: https://www.facebook.com/ Створіть незабутню відпустку в готелі Nobu Hotel на Ібіці. Джерело: https://www.facebook.com/

Nobu Hotel Ibiza Bay, Ібіца – ритм у такт прибою

Ібіца – мабуть, найяскравіше місце для відпустки в Іспанії. Її нічні клуби відомі на весь світ, і деякі з них розташовані прямо в пляжних готелях. Хоча Nobu не має до цього прямого відношення, заклади знайомі з найпопулярнішими діджеями та музичними групами світу. Ви можете потрапити на вечірку біля басейну в одному лише бікіні або дрімати під шум хвиль на м’яких прибережних ліжках під парасольками. Звичайно, літо – найгарячіший час Ібіци, тому готель розширює спа-послуги на сезон, пропонуючи гостям усе – від програм схуднення до поглиблення свідомості за допомогою дихальної медитації.

Знаходячись лише за 13 хвилин від аеропорту Ібіци, готель дозволить вам максимально продовжити перебування на золотому пляжі.

Дитячий клуб Nobu Kids Club робить сімейний відпочинок можливим, де батьки можуть насолоджуватися персоналізованою програмою, а діти – пізнавати світ у найцікавіший і веселий спосіб. Готель пропонує уроки діджеїнгу, що надзвичайно захоплює підлітків, допомагаючи їм налаштувати свої струни на м’якший лад.

Сімейний басейн – це місце, де сім’ї зустрічаються, щоб повеселитися та обмінятися враженнями від занять. Зберіться на Ібіці для найкращої відпустки в розкішному пляжному готелі Європи. Nobu запрошує обрати номер від £388 за ніч.

Привабливість архітектури Маранкан у готелі Ritz-Carlton в Іспанії. Джерело: https://www.ritzcarlton.com/ Привабливість архітектури Маранкан у готелі Ritz-Carlton в Іспанії. Джерело: https://www.ritzcarlton.com/

The Ritz-Carlton, Тенерифе, Іспанія – розкішний світ гурмана

Якщо ви знайомі з мережею готелів Ritz-Carlton, то можете оцінити розкіш на власному досвіді. Безмежна архітектурна та дизайнерська уява перетворює величезні простори Землі на всесвітньо відомі комфортні притулки з власною душею, характером і почуттям стилю. Не втрачаючи колориту регіону, а радше переосмислюючи його. Здається, навіть навіси були продумані, щоб створювати найкращу графічну тінь. Цегляно-рожевий колір на стінах лабіринту з лаундж-зонами за рогом ідеально передає настрій вашої трохи піднесеної відпустки. Мавританська архітектура змушує вас почуватися шейхом. Буйні пальмові сади прикрашають усю територію та забезпечують бажану тінь у спекотні місяці. Номери та люкси мають панорамні балкони, де ви можете спостерігати за заходами та сходами сонця або милуватися внутрішнім двором, чий ландшафт хочеться запам’ятати. Ви можете скористатися відокремленими зонами басейнів для приватності або зонами "тільки для дорослих" для тиші та спокою.

Вісім ресторанів на території створюють просто рай для гурманів. Тут ви можете розширити свої гастрономічні горизонти до неймовірних висот, щодня додаючи до раціону абсолютно незнайомі страви та, подекуди, інгредієнти.

Сонце на Тенерифе світитиме вам цілий рік – це можливість втекти до найкращої приморської відпустки в Європі прямо посеред непривабливої зими. The Ritz-Carlton Hotel стане вашою пляжною відпусткою в Європі за £394 за ніч.

Відображення Майорки у ваших сонцезахисних окулярах – готель Portixol. Джерело: https://www.facebook.com/ Відображення Майорки у ваших сонцезахисних окулярах – готель Portixol. Джерело: https://www.facebook.com/

Hotel Portixol, Майорка – тиха гавань із розслаблюючим перебуванням

Можливо, це шанс для шукачів романтичної пригоди на Майорці. Атмосфера готелю з побіленим "вітрилом" і синіми прямими візерунками має неквапливе існування між трьома локаціями: номером, рестораном із терасою та пляжними пірсами – ідеальне поєднання для курортного побачення. Якщо ваша мета на Майорці – активний клуб, огляньте околиці, адже тенісні корти, поля для гольфу та тренажерні зали розташовані неподалік. Стійка реєстрації готелю завжди може організувати бажані розваги чи подарунки в номер.

Номери з терасами розширять ваш простір і створять додаткову локацію для релаксу з тінню, де можна перечекати пікову годину спеки, читаючи книгу з келихом холодного чи гарячого напою. Номери обставлені елегантно та в гармонії з морським прибоєм.

Не дивуйтеся місцевим на ресторанній терасі, адже вони знають, як обрати місце для вечірнього напою чи значного обіду, а ті, хто може дозволити собі затриматися на пару годин перед роботою, насолоджуються смачним сніданком із видом на горизонт, що переходить із синього в просторий блакитний. Hotel Portixol – чудове місце для відпустки в Європі з пляжем, щоб ловити морський бриз днями безперервно.

Станьте ближчими один до одного та до моря в готелі Simoneta на Майорці. Джерело: https://www.cansimoneta.com/ Станьте ближчими один до одного та до моря в готелі Simoneta на Майорці. Джерело: https://www.cansimoneta.com/

Can Simoneta, Майорка – піднесення над затокою Каньямель

Підніміться на вершину гармонії та релаксу, насолоджуйтесь приватністю, мальовничою морською панорамою та зручностями "тільки для дорослих" у двох кам’яних спорудах, що датуються серединою 19 століття. Оновлення, успішно виконане місцевим архітектором Тоні Естевою, наблизило простір до досконалості. І нехай пляж десь унизу, у вас буде вдосталь зелених галявин із оазами та приватними басейнами з садами. 26 номерів наповнені кремовими відтінками, дизайнерськими меблями та відкритими ваннами на високих підставках. Ці гнізда можуть бути як романтичними, так і дружніми. Ваш усамітнений відпочинок буде тихим і гармонійним. Територія оснащена полями для гольфу за 5 хвилин їзди та можливостями для різноманітних човнових прогулянок. Локації для релаксу розкидані по гладкій зеленій галявині. Тут можна творити, читати, насолоджуватися коктейлями та ширяти в мріях із морським бризом.

Приголомшливий ресторан змінює свою атмосферу залежно від часу доби. Абсолютно розслаблюючий уранці, він оживає до вечора та наповнюється неймовірною романтикою на заході сонця. Шеф-кухар Давид Морено та його команда спеціалізуються на середземноморській кухні, оформленій в авангардному дизайні. Ваша тарілка завжди незвичайна, кольорова та дуже смачна.

Can Simoneta – преміальний європейський готель в Іспанії біля моря, що пропонує комфорт і відпустки тільки для дорослих.

Португалія

Пляжі Португалії мають загальну довжину 1800 км. Їхня краса полягає в поєднанні золотого піску та води кольору індиго. Подейкують, що найкрасивіші пляжі зосереджені в Алгарве, але ми покажемо вам секретне місце в Португалії, де ви отримаєте найкращу пляжну відпустку в Європі.

Відкрийте європейську пляжну відпустку в готелі Albatroz у Португалії. Джерело: https://www.thealbatrozcollection.com/ Відкрийте європейську пляжну відпустку в готелі Albatroz у Португалії. Джерело: https://www.thealbatrozcollection.com/

Hotel Albatroz, Кашкайш – гламурна відпустка серед відчутної розкоші

Кашкайш колись був досить простим рибальським селом, але сьогодні це не так. Вілли 19 століття перетворилися на комфортні притулки для європейських приморських відпусток, куди стікаються як одинаки, так і великі сім’ї. Albatroz швидко заробив свої 5 зірок. Його розташування гармонійне та ідеальне для пляжного відпочинку, а преміальні комфортні послуги дозволяють розслабитися так, як цього хоче Instagram.

Номери поділені між трьома локаціями: сучасний притулок, старий палац і будинок із жовтими стелями. Останній оснащений 6 секретними номерами для підвищеної приватності.

Номери класично елегантні. Кремовий тон і дзеркала надають певної глибини. Ваші вікна передаватимуть чудові живі пейзажі, наповнені звуками розмов чайок і шумом хвиль. Огляньте околиці, адже за кілька хвилин від села розташована знаменита Сінтра. Прогуляйтеся безкраїми широкими пляжами або влаштуйтеся на м’яких шезлонгах біля басейну – вибір за вами. Проте пропустити ресторан на заході сонця неможливо. Дегустаційні та сезонні меню виглядають просто як намальована картина з насиченим смаком свіжих фермерських продуктів. Бар із видом на Атлантичний океан наповнить як ваш келих, так і ваші спогади про відпустку.

Hotel Albatroz має найкращі якості для океанського пляжного відпочинку в Європі.

Незабутня водна відпустка в готелі Villa Vita Park в Алгарве. Джерело: https://vilavitaparc.com/ Незабутня водна відпустка в готелі Villa Vita Park в Алгарве. Джерело: https://vilavitaparc.com/

Villa Vita Park, Алгарве – розкішні відпустки для сімей, пар і одинаків

Приголомшливий пляжний готель Європи, Villa Vita Park, містить стільки зручностей і послуг, що може задовольнити майже будь-який запит. Великі сім’ї знайдуть простір і розваги для дітей із послугами няні. Пари насолодяться можливістю високої романтики від номерів і ресторанів до спа-процедур для двох. Поціновувачі зірок Мішлен і винних погребів отримають найкращі дегустації. Одинаки, що шукають пригод, будуть винагороджені ними як на суші, так і на воді. Навіть шопоголіки будуть щасливі тут, і, звичайно, поціновувачі ідеалістичної природи. Ви можете зупинитися в 202 номерах, багато з яких мають тераси, сади та приватні басейни. Інтер’єрні тони – це спокійне продовження пейзажу за вікном, балкони та тераси також облаштовані та пропонують додаткову локацію для релаксу. Вілли надзвичайно просторі та мають доступ до всіх зон готелю та його території.

Villa Vita Park – це розкішний готель Європи з пляжним відпочинком для будь-якої преміальної компанії.

Сімейна водна відпустка в готелі Pine Cliffs в Алгарве. Джерело: https://www.pinecliffs.com/ Сімейна водна відпустка в готелі Pine Cliffs в Алгарве. Джерело: https://www.pinecliffs.com/

Pine Cliffs Luxury Resort, Алгарве – ідеальний пункт призначення на південному узбережжі

Курорт сяє серед найкращих пляжних готелів Європи. Його сімейні відпустки популярні та комфортні. Велика територія дозволяє розмістити велику кількість гостей, не створюючи натовпу. Сучасний ліфт до пляжу – геніальне рішення, яке люблять відвідувачі з дітьми, люди з обмеженими можливостями та пари, для яких такий спуск – ще одна романтична пригода. Спа-центр і поле для гольфу пропонують безмежну кількість активностей, а різноманітність ресторанів (12) дозволяє знайти меню на ваш смак. Підніміться на вершину скелі за келихом із вишуканим вином, променями заходу сонця та звуком хвиль, що б’ються об скелю. Pine Cliffs без зусиль складе найкращу пляжну відпустку в Європі з ваших бажань, мрій і потреб.

Італія

Курорти Італії розташовані на безмежній береговій лінії, що нагадує чобіт. Омивана одразу трьома морями – Тірренським, Адріатичним та Іонічним, Італія пропонує різноманітність клімату, природних пейзажів і широкий вибір розкоші.

Біле вітрило над морем – це готель La Peschiera у Пульї. Джерело: https://slh.com/hotels/la-peschiera Біле вітрило над морем – це готель La Peschiera у Пульї. Джерело: https://slh.com/hotels/la-peschiera

La Peschiera, Монополі, Пулья – затишний притулок на пляжі

Стоячи прямо на піску, La Peschiera пропонує номери з терасами за крок від води. Крім того, є приватний пляж, де значення натовпу просто розчиняється в шумі прибою. Тут ви наче наодинці з адріатичною стихією, яка покликана відродити в вас усю палітру чудових почуттів. Підвісна тераса з столами частує вас щойно виловленим уловом, який шеф-кухар талановито розкладає на тарілках, доводячи смак картини до досконалості.

Готель відкритий для гостей від 10 років – враховуйте це під час бронювання номерів і ресторану. La Peschiera обожнюють пари, які планують святкування, адже ви опинитеся наче на великій яхті з білосніжними вітрилами та свіжими квітами посеред блакитної води – ідеальна атмосфера для значної дати.

Пейзажна тераса в готелі La Minervetta. Джерело: @la_minervetta Пейзажна тераса в готелі La Minervetta. Джерело: @la_minervetta

La Minervetta, Сорренто, узбережжя Амальфі – ідеальне поєднання білого та синього

Маленький притулок, який створив Марко ДеЛука, нагадує підводний побілений палац, який скельна маса витягла з морського дна. Трохи червоного та синього, сміливо кинутого біля вікон і в інтер’єрах, створюють враження коралового рифу. Атмосфера просто вибухова та трохи таємнича. Спальні з панорамними вікнами від підлоги до стелі дозволяють вашому номеру стати продовженням морського пейзажу, а велика кількість оглядових зон у готелі дасть вам можливість насолоджуватися тим, заради чого ви сюди приїхали. Тут завжди дуже гостинно та надихаюче, адже власник цього підводного королівства любить, коли дім наповнений сміхом, жвавими розмовами та посмішками.

Кілька локацій для сніданку, обіду та вечері створять бажаний вибір відповідно до вашого настрою.

Будьте готові до 200 сходинок, що в’ються навколо готелю, – це може бути окремим тренуванням і унікальним досвідом. Ви лише за годину від Неаполя, звикайте, Італія сповнена комфортних сходів.

La Minervetta – це кольорова морська мушля, що лежить на пляжі Європи.

Греція

Найкращі пляжні готелі Греції зберігають місцевий колорит, переосмислюючи його в сучасних дорогих матеріалах і новітніх кулінарних техніках. Оливкова олія та оливки будуть обов’язковими до дегустації на будь-якому пляжі, де ви зупинитесь.

Дім біля моря далеко від дому в готелі Santa Marina на Міконосі. Джерело: santamarinamykonos Дім біля моря далеко від дому в готелі Santa Marina на Міконосі. Джерело: santamarinamykonos

Santa Marina, Luxury Collection Resort, Міконос – 5-зірковий відпочинок

Це не лише єдине місце на Міконосі з власною піщаною зоною біля води, а й приклад сталого розвитку, який триває понад 40 років завдяки одній дружній сім’ї.

Готель пропонує комфортні номери та відокремлені вілли з приватними басейнами.

Відкритість узбережжя Греції часто означає вітер, але Santa Marina захищена затокою, і цикладські пориви не завадять вашій відпустці.

Два ресторани мають дуже широку гастрономічну палітру – від азійської до середземноморської кухні. Готель оснащений спа-центром і фітнес-центром, відкриваючи можливості для відновлення та приємних або звичних активностей. Hotel Santa Marina – тиха гавань Греції з великими можливостями для вашої відпустки на пляжах Європи.

Шелест Егейського моря в готелі Paros у Європі. Джерело: https://cosmehotelparos.com/ Шелест Егейського моря в готелі Paros у Європі. Джерело: https://cosmehotelparos.com/

Cosme Hotel Paros, Парос – розкішний притулок Егейського моря

Простота вигинів готелю створює своєрідне повторення завитків на морській хвилі. Кожен поворот відкриває нову захищену локацію для релаксу, активності чи смачної насолоди. Входячи на білу площу, ваш шлях буде прокладений до моря. На шляху вас зустріне серце готелю – басейн у формі півмісяця, який, здається, прорвався крізь пляжний пісок, щоб створити власний розслаблюючий світ із видом на доньку-воду моря.

Це наче ви обираєте життя на свіжому повітрі, де свобода та простір – справжня насолода. Cosme Hotel Paros стане вашим морським вітрилом за £378 за ніч.