Топ-11 готелів у Сінгапурі з погодинною оплатою: локації з доступними послугами та гнучкою системою бронювання проживання

Сінгапур – це місто з приголомшливими пейзажами, фантастичними технологіями та інтенсивним розвитком туризму. Багато мандрівників шукають проживання з погодинною оплатою, коли відвідують місто на короткий час. Гостинні готелі Сінгапуру з погодинною оплатою доступні саме для цієї мети. Ці заклади слугують комфортними притулками для туристів, які часто перебувають у ділових поїздках, і мандрівників, у яких кожна хвилина на рахунку. У цій статті ми прагнемо представити найкращі варіанти проживання в Сінгапурі, приголомшливому садовому місті з неймовірними пропозиціями.

Від затишних бутикових готелів до розкішних закладів із преміальними апартаментами – тут знайдеться щось на будь-який смак і стиль. Найкращі готелі Сінгапуру з погодинною оплатою пропонують гостям численні приємні сюрпризи, від вишуканих меню для романтичних вечерь у ресторанах до величних басейнів на даху.

Сінгапур – це казкове місто з шикарними умовами проживання для гостей. Джерело: Pixels Сінгапур – це казкове місто з шикарними умовами проживання для гостей. Джерело: Pixels

За кілька годин перебування ви можете побалувати себе розкішними омолоджувальними спа-процедурами та ефективним тренуванням у фітнес-центрі. Давайте швидко розглянемо фантастичні варіанти для погодинних відступів, щоб ви могли легко зробити свій вибір і знайти найкращий варіант для комфортного відпочинку.

Raffles Hotel

Якщо вас цікавлять найкращі готелі Сінгапуру з погодинною оплатою, зверніть увагу на Raffles, збудований відомими братами Саркісян. Він майстерно підкреслює характерні риси колоніальної ери та креативно вшановує Стамфорда Рафлса, видатного засновника Сінгапуру.

Заснований наприкінці 19 століття, Raffles Hotel постійно розвивається, що помітно як у розширенні простору та оновленні інтер’єрів, так і в покращенні зручностей для гостей. Сьогодні готель пропонує 115 розкішних номерів, прикрашених витонченими елементами дизайну.

Помітною перевагою закладу є зручний процес реєстрації. На згадку про вашу подорож готель пропонує цінні сувеніри та унікальні колекційні предмети, які дозволяють легко зануритися у "світ незабутніх вражень" від вашої поїздки.

InterContinental Singapore

InterContinental пропонує найкраще проживання з погодинною оплатою в Сінгапурі. Поєднання місцевих і східних мотивів чітко відчувається в інтер’єрному декорі номерів, створюючи гармонійне середовище для безтурботного відпочинку в екзотичній обстановці.

Номери оснащені плоскими телевізорами та безкоштовним Wi-Fi, що гарантує зв’язок із зовнішнім світом. Вибагливі гості оцінять доступ до лаунж-зони, де пропонуються розкішні сніданки та спокусливі коктейлі. Просторі апартаменти з великими обідніми столами ідеально підходять для важливих зустрічей та розкішних ночівель.

Готель InterContinental – це кулінарний рай, де досвідчені шеф-кухарі майстерно готують смачні страви з м’яса та морепродуктів. Свіжі фрукти та хрусткі овочі ідеально доповнюють обіди та вечері гостей.

У пабі та лаунж-зоні холу гості можуть насолоджуватися чудовими випічками під час класичних церемоній післяобіднього чаю. Мандрівників запрошують розслабитися в чарівному саду на даху з екзотичною рослинністю та відкритим басейном для спокійного відпочинку у воді. Для любителів фітнесу є добре обладнаний фітнес-центр із функціональним тренувальним обладнанням та досвідченими особистими тренерами.

Готель підготував численні продумані сюрпризи для своїх гостей, включно з величним залом площею 1000 квадратних метрів для ділових заходів і величним бальним залом, який часто приймає гала-вечори з великою кількістю учасників.

Hotel Amoy

Серед чудових готелів із погодинною оплатою виділяється Hotel Amoy, який може похвалитися ексклюзивним дизайном номерів і обслуговуванням найвищого рівня. Номери готелю оформлені з унікальними елементами китайського декору, які прекрасно відображають тонкі культурні нюанси регіону.

Номери оснащені сучасними зручностями, зокрема:

Плоскі телевізори

Безкоштовний доступ до Інтернету

Мінібар із охолодженими безалкогольними напоями

Зручні пристосування для приготування чаю та кави в номері Проживання в Amoy радує мандрівників висококласними зручностями. Джерело: Pixels Проживання в Amoy радує мандрівників висококласними зручностями. Джерело: Pixels

Комфортне проживання – не єдина перевага готелю Amoy. У закладі є японський ресторан із теракотовим фасадом і автентичним дизайном.

Він пропонує чудові делікатеси східної та місцевої кухні з багатим вибором страв із морепродуктів. На території готелю розташований храм-музей Фук Так Чі, який допомагає на мить "зануритися" в минуле та відчути його багатогранну релігійну історію.

Fairmont Singapore

Список найкращих готелів Сінгапуру з погодинною оплатою заслужено прикрашає Fairmont Singapore. Мандрівники люблять зупинятися тут, коли потрібно забронювати проживання на кілька годин або довше.

Готель розташований неподалік від торговельного центру Raffles City, тож гості можуть легко влаштувати шопінг із брендовими товарами. Готель співпрацює з додатком Flow, який пропонує вигідні пропозиції для бронювання погодинного проживання в Азії. Ця платформа дозволяє швидко підтверджувати та скасовувати бронювання номерів без додаткових витрат. Практичний сервіс стає "чарівною паличкою" для туристів, яким потрібно забронювати проживання "тут і зараз" на найпривабливіших умовах. Коли користувачі створюють обліковий запис у додатку, вони отримують вигідну знижку в розмірі S$4 на перше бронювання номера.

Fairmont Singapore – чудовий варіант для проживання під час короткої поїздки до Сінгапуру та для любителів шопінгу. Гості задоволені багатим вибором послуг і першокласним рівнем сервісу, тож сюди точно варто приїхати.

KINN Capsule Hotel

Однією з особливостей готелів Сінгапуру з погодинною оплатою є те, що вони вміють дивувати. Наприклад, готель KINN пропонує гостям шикарні переваги капсульного проживання, як у Японії. Капсульні готелі спочатку слугували затишними "сховищами" для японських працівників, але тепер вони перетворилися на практичні та комфортні зони для відпочинку гостей.

KINN має шикарну колекцію японських спальних капсул із характерним мінімалістичним дизайном. Кожна з них пропонує безумовний затишок із регульованими жалюзі. Уночі це створює унікальну атмосферу повного відсторонення від реальності. Культові капсули оснащені всім необхідним для безтурботного відпочинку – портами для зарядки гаджетів, полицею для зручного розміщення особистих речей і висувним круглим дзеркалом.

Hotel Nouveau

Ще один популярний готель із погодинною оплатою в Сінгапурі, який ми хочемо розглянути, називається Nouveau Hotel. Явною перевагою закладу є покрокова близькість до престижного району з магазинами та станцією метро. Лише за пару кілометрів розташовані бутикові магазини, знамените казино Marina Bay Sands і мальовнича зона міста Gardens by the Bay.

Стильні номери готелю оснащені необхідною технікою, такою як телевізори, мінібари з напоями та доступ до Інтернету. Завдяки наявності кавоварок Nespresso гості можуть насолоджуватися чашкою божественного кави в будь-який час.

Ліжка з балдахінами та душові у стилі спа допомагають гостям відчути переваги королівського відпочинку. Просторі балкони з відкритими ваннами – родзинка готелю.

Численні безкоштовні бонуси готелю включають чудові сніданки та вечірні розваги з широким асортиментом напоїв на будь-який смак, які подаються в крутому кафе готелю. Hotel Nouveau – чудовий варіант для відпочинку, коли потрібне проживання з погодинною оплатою.

Pod Capsule Hotel

Один із готелів Сінгапуру з погодинною оплатою під назвою Pod запрошує гостей затишно влаштуватися в культових капсулах у японському стилі. Він пропонує комфортні апартаменти, у яких домінують мінімалістичні дизайни. Перебуваючи тут, мандрівники отримують низку незаперечних переваг:

Доступне розташування стильних бутиків із товарами на будь-який смак і бюджет.

Чудова кухня найближчих кафе та ресторанів із дивовижними делікатесами національної та міжнародної кухні.

Pod Capsule Hotel – чудовий варіант для короткострокового перебування в престижному районі "космічного" Сінгапуру.

Grand Mercure Singapore Roxy

Сяючою перлиною східного узбережжя Сінгапуру є Grand Mercure Singapore Roxy, готель із погодинною оплатою найвищого рейтингу. У пішій доступності від закладу розташований парк East Coast із мальовничою набережною.

Тут можна насолоджуватися вечірніми прогулянками, відкриваючи приголомшливі заходи сонця та наповнюючись потужною енергією морських бризів. Коли зголоднієте, завжди можна завітати до затишних закладів харчування з широким вибором салатів і десертів.

Grand Mercure пропонує багато варіантів для насиченого дозвілля:

Плавання у відкритому басейні з його сріблястою водною поверхнею.

Відвідування фітнес-залу з функціональним обладнанням.

Романтичні прогулянки в мальовничій навколишній місцевості під тінню розкішних тропічних рослин.

Для свіжих вражень вирушайте за покупками до модних бутиків на Orchard Road або до приголомшливих виставок у Singapore Expo та Suntec City. Grand Mercure Singapore Roxy – ідеальний притулок для відпочинку в Місті Лева з привабливими короткими та тривалими перебуваннями.

Hotel 81

Hotel 81 – непоганий варіант проживання для мандрівників і місцевих жителів Сінгапуру, які хочуть усамітнитися на кілька годин в інтимній обстановці. Він розташований у знаменитому районі червоних ліхтарів. Заклад не акцентує увагу на ексклюзивних зручностях і панорамних видах із вікна, а на хороших умовах для короткострокового перебування.

В одному з найкращих готелів Сінгапуру можна забронювати номер на пару годин за $40. Якщо ви продовжите перебування в закладі, гості сплачують додаткові $15 за кожну годину.

Сніжно-біла постільна білизна та щільні штори насичених відтінків допомагають створити тут домашню затишну атмосферу. Варто враховувати, що під час заселення в Hotel 81 потрібне посвідчення особи. Якщо для вас важлива близькість до пабів і барів, зверніть увагу на його філію під назвою Hotel 81 Cosy. Неподалік від хіпстерського притулку Haji Lane розташований ще один заклад, вартий уваги туристів, під назвою Hotel 81 Heritage.

Dream Lodge Hotel

Експертні огляди готелів Сінгапуру з погодинною оплатою обов’язково включають Dream Lodge із низькою вартістю проживання за 1 годину. Він зручно розташований неподалік від центру міста та ідеально підходить для мандрівників, які цінують гармонійне поєднання відпочинку та виконання комерційних завдань.

У готелі є кондиціонер, цілодобовий доступ до Інтернету, зручна парковка та пральня. Він пропонує комфортні ночівлі для дітей і дорослих. Для поповнення енергії та підтримки гарного тонусу доступна фітнес-зала з сучасними тренажерами та досвідченими інструкторами.

The Fullerton Bay Singapore

Якщо ви шукаєте відповідний варіант для погодинного проживання в Сінгапурі, зверніть увагу на The Fullerton Bay Singapore, який розташований неподалік від станції метро Raffles Place. Окрім номерів зі стильними інтер’єрами та функціональною технікою, заклад пропонує безкоштовний Wi-Fi, бірюзовий басейн і бар на даху.

Для особистих автомобілів мандрівників доступна безкоштовна парковка. Світлі номери готелю вирізняються французькими вікнами та оригінальним декором із палісандра та металу. Проживання стає комфортнішим завдяки чудовим зручностям у номерах із кавоварками Nespresso та Bluetooth-колонками.

Ванні кімнати – це окрема "історія" з дорогою обробкою та чудовими засобами для догляду за обличчям і тілом від Balmain. Для розслаблення гостей доступна гаряча ванна в спа, а свіжу енергію можна отримати у фітнес-центрі з практичним обладнанням.

Сінгапур пропонує широкий вибір готельних варіантів із погодинною оплатою. Джерело: Pixels Сінгапур пропонує широкий вибір готельних варіантів із погодинною оплатою. Джерело: Pixels

Наша команда підготувала для вас огляд крутих готелів Сінгапуру з погодинною оплатою. Вони допомагають оперативно вирішувати питання, пов’язані з пошуком проживання для короткострокового перебування мандрівників. Заклади пропонують вигідні умови для місцевих жителів і туристів із багатьма привабливими бонусами та пропозиціями.

Оберіть варіант, який вам підходить, і насолоджуйтеся комфортним відпочинком у дивовижному місті з пишними садами та фантастичною архітектурою!