Топ-11 готелів Амстердама: історичні особняки та будинки на каналах

Вибір готелю, який відповідає вашим вимогам і очікуванням, є важливою частиною планування подорожі. Це місце, куди ви повертатиметеся після насиченого дня прогулянок, огляду пам’яток і пригод. Низька якість обслуговування, незручне ліжко чи несправні прилади можуть залишити неприємний осад, який зіпсує спогади про відпустку. Якщо вашою метою є Амстердам, вам пощастило, адже в місті та його околицях є безліч найкращих готелів. У цьому плані місто виправдовує свої амбіції.

Чудові готелі можна знайти в різних районах Амстердама. Багато з них пропонують значно більше, ніж просто відмінний сервіс і комфортні номери. Найвище оцінені готелі в Амстердамі можуть запропонувати незвичайне розміщення та унікальний досвід. Наприклад, чи доводилося вам зупинятися в колишніх друкарнях чи будинках на каналах 18 століття? Топові готелі Амстердама такі ж ексклюзивні, як і знамениті пам’ятки голландської столиці. Завдяки зручному розташуванню, першокласному сервісу та цікавій історії, представляємо 11 найкращих готелів в Амстердамі.

1. Waldorf Astoria Amsterdam

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Herengracht 542-556, Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://www.hilton.com/en/hotels/amswawa-waldorf-astoria-amsterdam/

Кожен люкс має захоплюючу історію та елегантне оздоблення. Джерело: Image Hilton.com Кожен люкс має захоплюючу історію та елегантне оздоблення. Джерело: Image Hilton.com

Цей відомий п’ятизірковий готель розташований у самому серці Амстердама та оточений об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Шість монументальних палаців, що складають готельний комплекс уздовж каналу Херенграхт, були створені в 17 столітті. Його зовнішнє та внутрішнє оздоблення настільки ж розкішне, як і атмосфера навколо. Жвава площа Рембрандта розташована за 150 метрів, а знаменита торгова вулиця PC Hooftstraat і Музейний квартал — за 1,5 км. Готель пропонує елегантні номери, люкси та лофти з унікальним декором, що поєднує автентичний голландський дизайн і історичні деталі. Кожен номер оснащений усіма сучасними зручностями, просторими ванними кімнатами та видами на канал або сад у внутрішньому дворі. На території є шикарний спа-центр Guerlain із критим басейном, кімнатами для процедур і масажу, сауною та фітнес-центром, кілька ресторанів вишуканої кухні, таких як Peacock Alley і Spectrum, а також затишний бар Vault. Гості також можуть безкоштовно взяти велосипеди для дослідження міста.

2. The Hoxton

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Herengracht 255, Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://thehoxton.com/amsterdam/

Філія чудових готелів в Амстердамі, The Hoxton складається з п’яти будинків на каналах, де колись розміщувалася резиденція мера. Королівський палац і Дім Анни Франк знаходяться за 400 метрів. У готелі 111 номерів із зручними ліжками, паркетною підлогою, телевізорами з кабельним телебаченням і просторими сучасними ванними кімнатами з туалетним приладдям. Деякі номери мають вітальню, а багато вікон виходять на канал. Тут приділено велику увагу деталям: від декору, який виглядає як із журналу Elle Decoration, до карти в номерах із позначеними хорошими кафе та ресторанами та сніданку в пакеті, який щоранку люб’язно вішають на двері. Це частина дружнього до гостей підходу, щоб зробити їхнє перебування особливим. Як і в інших хороших готелях Амстердама, ви захочете проводити стільки ж часу в їхньому ресторані чи барі, скільки в номері. Lotti’s подає смачну їжу та коктейлі, а затишні м’які крісла та м’яке освітлення змушують бажати залишитися тут на цілий день. Але варто вийти назовні, адже район De 9 Straatjes приховує перлини міста: брендові бутики, спеціалізовані кафе, вишукані ресторани, а також пам’ятки та популярні розважальні заклади.

3. Sweets Hotel

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Різні локації вздовж каналів, Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://sweetshotel.amsterdam/

Цілком новий спосіб відчути Амстердам пропонує один із найкращих готелів міста. Sweets — це апартаменти в 28 знаменитих будинках на мостах через канали, які є одним із символів міста. Раніше в них жили доглядачі, які відповідали за закриття та відкриття мостів для пропуску човнів. Кожен із цих будинків в Амстердамі перетворено на невеликий стильний двомісний номер із спальнею, ванною кімнатою та всіма необхідними зручностями, як у типових чудових готелях Амстердама. Усі номери мають двоспальне ліжко, міні-холодильник, безкоштовний Wi-Fi і планшет із інформацією про активності та пам’ятки, а деякі також мають міні-кухню. Багато будинків на мостах є національними пам’ятками. Усі номери мають чудові краєвиди на канали. Деякі розташовані на жвавих перехрестях, інші виходять на тихе озеро поруч. Ви можете обрати апартаменти з розташуванням на ваш смак, наприклад, будинок на мості Sluis Haveneiland IJburg між двома популярними парками та безліччю ресторанів і магазинів навколо, двоповерховий IJdoornlaanbrug із чарівним видом на старий вітряк. Деякі будинки розташовані в більш спокійній обстановці, ідеальній для тихого відпочинку. Деякі ідеально оформлені для романтичної втечі, а інші мають відкритий майданчик для відпочинку.

4. Hotel Estheréa

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Singel 303-309, Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://www.estherea.nl/

Ще один чудовий готель Амстердама біля води розташований у красивій будівлі 17 століття в центрі міста на найстарішому каналі Сінгел, у пішій доступності від площі Дам, музеїв, нічних клубів і головного торгового району. Навколо багато кафе та ресторанів. Почавшись як скромний гостьовий будинок на 12 номерів під час Другої світової війни, сьогодні це один із топ-5 готелів Амстердама, що пропонує 91 розкішний номер і два люкси. Це затишне місце в класичному стилі в тихому районі, ідеальне для спокійного відпочинку. Центральне розташування робить його зручною відправною точкою для дослідження міста. Кожен номер оформлений індивідуально в романтичній тематиці та має власну ванну кімнату. Гості можуть позичати iPad під час перебування, у лобі є безкоштовний Wi-Fi і бібліотека, а номери пропонують чудові краєвиди на канал. Готель подає сніданок, що включає гарячі страви, закуски, фрукти та соки, а лаундж із видом на канал пропонує безкоштовну каву, гарячий шоколад і чай. У готелі також є бар Maria’s, який працює цілодобово. Інші зручності включають прокат велосипедів, доставку їжі та напоїв у номер, бізнес-центр, тренажерний зал і безкоштовну підземну парковку.

5. Pulitzer Amsterdam

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Prinsengracht 323, Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://www.pulitzeramsterdam.com/

25 будинків 17 і 18 століть на мальовничих берегах каналів Прінсенграхт і Кейзерсграхт є квінтесенцією голландської елегантності. 225 номерів і люксів цього п’ятизіркового топ-готелю вітають гостей стильними та сучасними інтер’єрами та огортають комфортом для спокійного відпочинку між прогулянками Амстердамом. Готель розташований у районі Дев’яти вулиць посеред найзнаковіших каналів міста. Пам’ятки, такі як Дім Анни Франк, район Йордаан і площа Дам, можна дістатися пішки за 15 хвилин. Готель оформлений із використанням сучасних трендів і традиційного голландського стилю. Його повністю відремонтували в 2016 році. Гості мають доступ до затишних номерів із продуманими послугами: від старовинних телефонів у стилі будівлі та безкоштовного Wi-Fi до розкішного туалетного приладдя та наборів для ремонту велосипедів. Усі номери різняться за дизайном, плануванням і розміром. Є ресторан Jansz, що спеціалізується на сучасній голландській кухні від місцевих фермерів, і елегантний бар Pulitzer’s, який пропонує сучасний погляд на історію коктейлів. Обідати також можна на свіжому повітрі в ресторані Pulitzer’s Garden із видом на чудовий сад. Один із найкрасивіших готелів Амстердама можна дістатися човном, або ви можете замовити круїз каналом із коктейлем у руці.

6. INK Hotel Amsterdam - MGallery by Sofitel

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Nieuwezijds Voorburgwal 67, Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://all.accor.com/hotel/8080/index.en.shtml

Найкращі готелі завжди тішать гостей чудовими ресторанами. Джерело: Image Ink-hotel-amsterdam.com Найкращі готелі завжди тішать гостей чудовими ресторанами. Джерело: Image Ink-hotel-amsterdam.com

Цей готель у історичній будівлі пропонує найкраще розміщення в Амстердамі для комфортного відпочинку під час короткої відпустки чи зупинки під час подорожі поїздом, адже він розташований неподалік від вокзалу. Водночас він досить тихий, щоб не заважати спокійному відпочинку. Раніше ця будівля була офісом газети De Tijd, але сьогодні тут розташований один із наймодніших готелів Амстердама. Він є частиною розкішної серії M Gallery від Sofitel. Чотиризірковий готель має 149 номерів і красивий внутрішній дворик. Він розташований за 5 хвилин від площі Дам. Усі номери спроєктовані відомими архітекторами та оснащені 40-дюймовими телевізорами, сейфами, мінібарами, ванними кімнатами з халатами та преміум-туалетним приладдям. У готелі є ресторан із цілодобовим меню та нічними закусками та бар PRESSROOM, названий так, оскільки він займає колишній прес-центр. Лаундж-бібліотека також віддає данину "газетному минулому": відвідувачі можуть насолодитися напоєм на зручних диванах біля каміна, розглядаючи номери De Tijd 1904 року, використані як декор. Гостям також доступний цілодобовий фітнес-центр.

7. Hotel V Fizeaustraat

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Fizeaustraat 2, Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://www.hotelv.nl/en/hotels/hotel-v-fizeaustraat/

Цей найкращий готель із розслабленою атмосферою розташований у колишній офісній будівлі в зеленій і тихій зоні Амстердам Ост, за 2,4 км від театру Карре. Він добре розташований, адже знаходиться неподалік від транспортної розв’язки, тож не доведеться жертвувати хорошим доступом до центру міста заради тиші. Місце натхненне класикою 1970-х, що видно у вінтажних меблях, пишних килимах і гобеленах, дерев’яних панелях і низьких шкіряних диванах, у які можна зануритися та забути про метушню. Він вражає вишуканим мінімалізмом і спокійною колірною гамою, але також має незвичайні елементи декору, як-от необроблені бетонні плями чи гігантська люстра з велосипедних ланцюгів, що змушує гостей затриматися та уважніше розглядати інтер’єр. У готелі 91 просторий номер із захопливими видами на місто, кожен оснащений телевізором, кавоваркою, кондиціонером і ванною кімнатою з туалетним приладдям. Деякі номери також мають зону відпочинку. Доступні прокат велосипедів, приватна платна парковка та цілодобова стійка реєстрації. Гості можуть позасмагати на терасі, завітати до ресторану The Lobby на вечерю чи напій у барі, а потім влаштуватися в лаунджі біля відкритого каміна.

8. Zoku Amsterdam

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Weesperstraat 105, Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://www.livezoku.com/amsterdam/

Це один із найвище оцінених готелів в Амстердамі, де можна зупинитися на пару днів або кілька місяців. Він орієнтований на бізнес-мандрівників із усього світу та пропонує лофти з розслабленою атмосферою для відпочинку, роботи та спілкування, де можна почуватися як удома. Готель розташований за 700 метрів від площі Рембрандта та в двох зупинках метро від Центрального вокзалу. Кожен лофт оснащений повністю обладнаною кухнею, ванною кімнатою з душем і безкоштовним туалетним приладдям. Є приховане лофт-ліжко, великий стіл у центрі кімнати для роботи, обідів і використання як вітальня, зручний диван поруч, телевізор і кондиціонер. По всій території є доступ до швидкісного Wi-Fi. Гості можуть піднятися на терасу на даху, яка пропонує красиву панораму міста. Є коворкінг і конференц-зали, а також місця для обідів і відпочинку, оточені зеленню: ресторан Living Kitchen і бар Kindred Spirits. У готелі також доступна приватна парковка. Це найкращий готель для ділових поїздок, віддаленої роботи, виїзних заходів і тривалого перебування в Амстердамі.

9. art'otel Amsterdam

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Prins Hendrikkade 33, Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://www.artotels.com/en/hotels/artotel-amsterdam

Креативна сторона Амстердама відображена в одному з топових готелів Нідерландів, який серйозно ставиться до своєї концепції. Тут можна знайти 120 скульптур від Atelier Van Lieshout, творчої студії відомого голландського скульптора та художника. Усі вони відповідають спільній темі життя та смерті і в сукупності формують масштабний витвір мистецтва. 107 номерів готелю прикрашені оригінальними творами мистецтва та сміливим декором, що поєднує золоті скульптури у ванній і яскраве джазове пурпурове освітлення. Це звучить як життя в художній галереї, але переваги для гостей на цьому не закінчуються. Готель надає доступ до найцікавіших місць міста. Наприклад, пакет City Break Experience включає безкоштовний вхід до величезної галереї вуличного мистецтва, музею STRAAT. Є розкішний ресторан португальсько-азійської ф’южн-кухні Arca, чудовий бар, басейн і фінська сауна. Це хороший і незвичайний готель для перебування в Амстердамі, розташований біля кварталу червоних ліхтарів, центрального вокзалу та в пішій доступності до відомих пам’яток.

10. CitizenM

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Prinses Irenestraat 30, Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://www.citizenm.com/hotels/europe/amsterdam/amsterdam-schiphol-airport-hotel

Один із найнезвичайніших готелів розташований поблизу аеропорту. Джерело: Image Citizenm.com Один із найнезвичайніших готелів розташований поблизу аеропорту. Джерело: Image Citizenm.com

Готелі біля аеропорту зазвичай не асоціюються з популярним і комфортним перебуванням, але в Амстердамі це не так. CitizenM — це готель із транспортних контейнерів, який представляє майбутнє цього бізнесу. Проєкт був ініційований Раттаном Чадхою, засновником і генеральним директором мережі магазинів Mexx в Амстердамі. Ідея полягала в тому, щоб зібрати все необхідне в номері площею 14 квадратних метрів. Результат — номери з величезними вікнами, гігантським ліжком із розкішною постіллю, душем із безкоштовним туалетним приладдям, телевізором із кабельним або супутниковим телебаченням і панеллю, яка керує всім цим, а також освітленням і температурою. Це незвичайний готель на 355 номерів для мандрівників, які шукають чогось іншого. У номерах також є сейф, письмовий стіл, безкоштовний Wi-Fi і щільні штори, щоб допомогти впоратися з джетлагом. Бар/ресторан CanteenM працює цілодобово, подаючи різноманітні страви та закуски вдень і пиво чи коктейлі ввечері. Вранці подають сніданок у форматі шведського столу з преміум-кавою та іншими гарячими напоями. Якщо ви боїтеся затримок рейсів, це найкращий готель в Амстердамі для таких випадків, адже він розташований лише за кілька хвилин ходьби від головних терміналів. Звідси можна будь-коли дістатися прямим поїздом до ділових районів і центру міста.

11. The Social Hub Amsterdam City

Рейтинг: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Адреса: Wibautstraat 129, Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: https://www.thesocialhub.co/amsterdam-city

Як і багато топових готелів в Амстердамі, ця будівля також має цікаву історію. Раніше це була друкарня, а тепер тут живуть студенти, які шукають кампусного стилю життя. Але ви можете обійти навчальні кімнати та столи для пінг-понгу і скористатися іншими перевагами: вигідною ціною, басейном на території та дизайнерським прокатом велосипедів. Це також найкращий готель для тривалого перебування в Амстердамі завдяки спеціальним тарифам від 14 днів до року, які включають безкоштовні велосипеди, знижки на їжу та напої та приватну поштову скриньку. Готель розташований за 20 хвилин ходьби або 5 хвилин їзди на метро до центру міста (станція метро Wibautstraat прямо біля готелю). Поруч також є ресторани та клуби. Готель популярний не лише серед студентів, але й серед туристів і тих, хто шукає натхненне місце для відпочинку під час подорожі. Дизайнерські номери оснащені зручними ліжками, ванними кімнатами та телевізорами з кабельним телебаченням, а також є бібліотека, кафе, безкоштовний тренажерний зал і місця для роботи. Гості можуть проводити час, спілкуючись або працюючи в лобі, розважатися в ігровій зоні, а потім вирушити до бару.