Топ-10 спа-готелів Лондона, щоб відсунути погоду на другий план

Ви вже знаєте про найкращі готелі Лондона і, можливо, думаєте: де ж ідеалізм? Але ми підготували для вас нову добірку найкращих лондонських готелів зі спа, щоб підняти ваш комфорт на новий рівень. Ви отримаєте не лише шикарне розміщення, але й зможете відновити розум і тіло, незалежно від настрою погоди за вікном.

У нашому списку місць для проживання в Лондоні зі спа ви знайдете різноманітні масажі, парові та ванни всіх видів, оздоровчі процедури та професійний догляд за красою.

Поставити світ на паузу іноді просто необхідно, щоб продовжувати рухатися вперед. Це шанс позначити ваше власне місце сили, яке ви легко знайдете крізь будь-який туман і де втечете від дощу. Не турбуйтеся про бюджет, адже все в списку дороге або принципово безцінне. Будучи щасливим мандрівником у житті, дізнайтесь про доступні вам можливості, які допоможуть відпочивати, як на тропічному острові, не залишаючи Лондон.

1. Hotel Corinthia

Світ релаксу та відновлення в готелі Corinthia, Лондон. Джерело: https://espalifeatcorinthia.com/ Світ релаксу та відновлення в готелі Corinthia, Лондон. Джерело: https://espalifeatcorinthia.com/

Де: Whitehall, London

Ціна проживання: від €1,414 до €4,170 за ніч

Вебсайт: Corinthia Hotel

Чудовий вестибюль Corinthia завжди сповнений тематичних сезонних сюрпризів і декору. Розкішні люстри під стелею малюють кола зверху, а плитка під ногами створює тандем із першого кроку. Ввічливий персонал уважно слухає кожне ваше слово та допомагає знайти ідеальне розміщення відповідно до мети вашого приїзду. Аромат у повітрі — заслуга розкішного флористичного бренду FLOWERBX, який додає тепла та затишку в кожен куточок цього найкращого спа-готелю Лондона. Готель пропонує номери різних категорій, деякі з приголомшливими терасами, з яких Лондон лежить у вас на долоні.

Спа-центр Corinthia — це технологічний шедевр із найсучаснішими технологіями, від вишуканого освітлення до масажних крісел нового покоління. ESPA Life at Corinthia гармонійний у кожній зоні, чи то хамам, чи зона релаксу з джакузі. Чотири поверхи блаженства пропонують гостям широкий вибір процедур для відновлення духу та перезавантаження тіла. Цілісний підхід допомагає створити індивідуальну програму, яка врахує всі потреби вашого організму. Парові лазні, сауна-амфітеатр, крижаний фонтан, термальний басейн і 17 процедурних кабінетів допоможуть вам почуватися в ідеальній формі та сповненими життєвих сил. Відчуйте здоровий сон у спеціальних капсулах для сну, які допоможуть позбутися стресу та напруги.

Експерт із догляду за шкірою доктор Барбара Штурм подарує вашій шкірі здорове сяйво та поділиться безліччю лайфхаків для догляду та омолодження.

У співпраці з Лондонським Інститутом Регенерації спа пропонує найсучасніші методи омолодження та відновлення. Цей варіант може допомогти повернути молодість або запобігти передчасному старінню.

Ви можете обрати готові пакети процедур або створити власний досвід завдяки експертам і координатору.

Corinthia Hotel — це місце для проживання в Лондоні, щоб відчути цілющу силу спа-процедур.

2. The Four Seasons Spa Hotel

Булькаюча енергія вашого гармонійного дня в готелі Four Seasons. Джерело: https://www.fourseasons.com/ Булькаюча енергія вашого гармонійного дня в готелі Four Seasons. Джерело: https://www.fourseasons.com/

Де: Park Lane, London

Ціна проживання: від €1,650 до €10,500 за ніч

Вебсайт: Four Seasons London

Представника мережі Four Seasons можна знайти в багатьох країнах світу, і всюди це буде приголомшлива розкіш із ексклюзивними послугами та приємними пропозиціями розміщення. Однак лондонська локація вирізняється своєю точною атмосферою для туманного міста. Лише краєвид за вікнами підкаже, у якому місті ви перебуваєте, але місце відчуватиметься абсолютно теплим і затишним. Багато люксів оснащені терасами, що дозволяють насолоджуватися кожною хвилиною гарної погоди та панорамними краєвидами міста.

Спа-центр готелю розташований на 10-му поверсі й належить до тих місць, де ніколи не варто зачиняти штори. Тут відкривається 360-градусний вид на місто. Який би масаж чи beauty-процедуру ви не обрали, ви знайдете їх на Парк-Лейн в одному з найкращих спа-готелів Лондона. Окремі зони для чоловіків і жінок, сухі та вологі, дозволяють почуватися розслаблено та затишно навіть без рушників. Релаксаційні капсули є в кожному процедурному кабінеті, і ви завжди можете продовжити своє задоволення здоровим сном. Скористайтеся пакетами, щоб порадувати не лише себе, а й близьку людину. Центр пропонує індивідуальний спа-день для мами, який включає не лише масажі та beauty-процедури, а й цікаві активності та обід.

3. Berkeley

Пом’якшіть і сяйте своїм тілом у спа-готелі Berkeley, Лондон. Джерело: https://www.the-berkeley.co.uk/ Пом’якшіть і сяйте своїм тілом у спа-готелі Berkeley, Лондон. Джерело: https://www.the-berkeley.co.uk/

Де: Knightsbridge, London

Ціна проживання: від €650 до €800 за ніч

Вебсайт: Berkeley

Готель Berkeley вирізняється своєю схильністю до сучасної розкоші та всього прекрасного й ідеального. Для Berkeley це означає ідеалізм від тортів на підносах до мідного тазу в процедурному кабінеті. Куди б ви не глянули, ви знайдете ідеалістичний акцент на тому чи іншому предметі. Це тому, що цей шикарний готель і спа в Лондоні має гостре око на сучасних модних дизайнерів і декораторів. У кожному куточку відчувається смак, а в загальній картині — компетентний тандем.

Спа-центр Bamford Wellness — це простір, у якому вашому тілу буде надзвичайно комфортно й легко. Підбір індивідуальної програми дозволяє найефективніше запустити процеси омолодження та відновлення. Чи то манікюр, чи кількаденний курс процедур — вас оточуватиме турбота, настрій і передовий догляд, який допоможе розслабитися навіть під час найменших процедур. Спа працює в тандемі з фітнес-клубом. Ці дві локації дозволяють охопити весь спектр оздоровлення для тіла та розуму.

4. The Beaumont Hotel

Ваше місце сили в готелі Beaumont, Лондон. Джерело: https://www.thebeaumont.com/ Ваше місце сили в готелі Beaumont, Лондон. Джерело: https://www.thebeaumont.com/

Де: Mayfair, London

Ціна проживання: від €780 до (за запитом)

Вебсайт: Beaumont

Шанувальники мистецтва та стилю ар-деко закохаються в цей розкішний готель, де номери нагадують галереї, а кожна деталь — творіння талановитого автора та елегантної уяви. Номери дизайнерськи ідеалістичні, є й ексклюзивні варіанти, як-от люкс Anthony Gormley. Доглянуті тераси також прикрашають деякі номери.

Спа-центр, розташований нижче першого поверху, дозволяє насолодитися стильним і розслаблюючим відпочинком. Чудове рішення для вікенду після шаленого тижня. Обираючи процедури, радимо не зупинятися на одній, а взяти один із пакетів, який зробить ваш день прекрасним, повільно подорожуючи від кінчиків пальців ніг до аури над головою. Зверніть увагу на один із найкращих хамамів у місті. Мармуровий басейн і сауна стануть вашою локацією для Instagram, а тренажерний зал дозволить працювати над м’язами та тонусом, використовуючи найсучасніші технології та професійні програми. Beaumont Hotel — чудове місце зі спа для відпустки в Лондоні.

5. Sea Containers Hotel

Спа-настрій у готелі Sea Containers, Лондон. Джерело: https://www.seacontainerslondon.com/ Спа-настрій у готелі Sea Containers, Лондон. Джерело: https://www.seacontainerslondon.com/

Де: South Bank, London

Ціна проживання: від €550 до €1,000

Вебсайт: Sea Containers

Розташований на березі річки, готель має чудові краєвиди з вікон, що саме по собі є антистресовою терапією. Зовні локація нагадує круїзний лайнер, що робить її приємним місцем для вікенду, ділової поїздки чи просто втечі на день. Киньте якір на Темзі в спа-готелі Sea Containers London, і ви завжди знатимете, чим зайняти свій день. Відзначені нагородами ресторани та бари інтегровані в дозвілля. Сучасність і цікаві рішення оселилися як в інтер’єрі номерів, так і в кожній локації готелю.

Спа-центр Agua London — це міський оазис гламурного шику, де кожен знайде місце сили та улюблену процедуру для регулярних відвідин. Персоналізований підхід допоможе адаптувати будь-який пакет і вирішити саме ті проблеми, які вас турбують. Ви можете скористатися сучасним тренажерним залом, де професійні тренери складуть вашу програму та поставлять правильні цілі.

6. Leonardo Royal Hotel

Прозорість і чистота вашого дня в готелі Leonardo Royal. Джерело: https://www.leonardo-hotels.com/ Прозорість і чистота вашого дня в готелі Leonardo Royal. Джерело: https://www.leonardo-hotels.com/

Де: St. Paul’s, London

Ціна проживання: приємніше зі знижками

Вебсайт: Leonardo Royal

Перебуваючи в серці Лондона, ви матимете шанс насолоджуватися дзвонами головного собору та найкращим розташуванням для огляду визначних пам’яток. Leonardo Royal входить до багатьох топ-10 найкращих готелів Лондона зі спа. Поєднання історії та сучасних деталей настільки притаманне Лондону, що ви не сумніватиметеся, у якому місті перебуваєте, але здаватиметься, що є лише два сезони — весна та літо. Розваги чекають на вас на кожному поверсі, тож переконайтеся, що у вас достатньо часу для дослідження та насолоди.

Можливо, ваша терапія починається задовго до спа, якщо ви відвідаєте ресторани та лаунджі готелю. Продовжте свій день релаксацією та відновленням. Бронюйте процедури, які вас цікавлять, прямо з номера, щоб мінімізувати зусилля. Чи то спа, чи просто краєвид із вікна вашого номера — це ваш ідеальний вікенд у Лондоні, іноді для щастя потрібна лише мить.

7. Cafe Royal Hotel

Правильний підхід до насолоди в готелі Cafe Royal. Джерело: https://www.hotelcaferoyal.com/ Правильний підхід до насолоди в готелі Cafe Royal. Джерело: https://www.hotelcaferoyal.com/

Де: Piccadilly, London

Ціна проживання: від €1,200 до безмежних можливостей

Вебсайт: Cafe Royal

Історична складова цього нині дуже гламурного лондонського спа-готелю відчувається в деталях. Звісно, з часів відвідин Оскара Вайльда чи Артура Конан Дойла готель досяг рівня п’ятизіркового притулку, залишивши позаду богемне життя, але енергія творчості та польоту фантазії нікуди не поділася. Номери передають спрощений шик, а перебування забезпечить автомобіль із водієм для комфортного пересування.

Станьте свідком оновлення вашого тіла за лічені години. Спа пропонує цілісне оздоровлення, де ви станете центром розслаблюючого всесвіту. Ви можете отримати персоналізовані рекомендації щодо харчування та навчитися медитувати. Освітлений басейн стане перехідною зоною від однієї процедури до іншої, щоб наприкінці дня ви видихнули блаженне зітхання задоволення кожною клітиною тіла. Догляд за шкірою представлений розкішним брендом U Beauty в Akasha. Beauty-процедури чудово борються з ознаками старіння та глибоко живлять шкіру. Відправляйтесь у хамам для персоналізованого небесного досвіду.

8. Langham Hotel

Віддзеркалювати гармонію у світі легко після спа-готелю Langham, Лондон. Джерело: https://www.langhamhotels.com/ Віддзеркалювати гармонію у світі легко після спа-готелю Langham, Лондон. Джерело: https://www.langhamhotels.com/

Де: Marylebone, London

Ціна проживання: від €850 до запиту

Вебсайт: Langham

Палацові склепіння готелю перетворять вас на принца чи принцесу одним помахом чарівної палички. Різдвяний період перетворює найкращий спа-готель Лондона на казкове королівство з подарунками, перев’язаними атласними стрічками, та безліччю активностей, які залишать незабутнє враження. Номери розкішні та ідеалістичні, а сервіс викликає посмішку та піднімає настрій.

Спа-центр готелю змушує світ зупинитися, і ви забуваєте про все, крім власного тіла. Широкий спектр процедур допоможе знайти спокій, збалансувати процеси в організмі та очистити розум для подальших дій і планів. Chu An Spa — ваше місце призначення на найближчий вікенд.

9. Connaught Hotel

Цілісний підхід до вашого здоров’я в спа-готелі Connaught. Джерело: https://www.the-connaught.co.uk/ Цілісний підхід до вашого здоров’я в спа-готелі Connaught. Джерело: https://www.the-connaught.co.uk/

Де: Mayfair, London

Ціна проживання: від €750 до €1,000

Вебсайт: Connaught

Connaught Hotel у Лондоні — це острів із усім необхідним для розкішного перебування та мільйоном активностей для активного, але приголомшливо відновлюючого відпочинку на вихідні. Серйозність закладу підтверджується "безпечною збройною кімнатою" та оздобленням із 23-каратного золота у вестибюлі.

Aman Spa пропонує всі традиційні процедури та послуги, але може здивувати абсолютно неймовірними локаціями, які самі по собі є окремою терапією та релаксацією. Відкрийте його водоспад і ритуали Китаю, Таїланду та Індії.

10. Mandarin Oriental Hotel

Спокій і гармонія за будь-якої погоди в спа-готелі Mandarin Oriental, Лондон. Джерело: https://www.mandarinoriental.com/ Спокій і гармонія за будь-якої погоди в спа-готелі Mandarin Oriental, Лондон. Джерело: https://www.mandarinoriental.com/

Де: Knightsbridge, London

Ціна проживання: дорого інкогніто

Вебсайт: Mandarin Oriental

Сучасна романтична казка чекає на вас у Лондоні, якщо ви оберете цю локацію для зупинки. Дизайнерські номери гармонізують деталі, відтінки та об’єкти. Мармуровий палац у східному стилі містить найкращі ресторани та бари для вашого досвіду.

Спа-центр пропонує 13 процедурних кабінетів, басейн і водний храм Расул, де ви зможете відновитися, зняти стрес і гармонізувати свій внутрішній світ. Особистий сенсей може скласти вашу індивідуальну програму для ефективних і швидких результатів.