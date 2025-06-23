Топ-10 спа-отелей Лондона, чтобы отодвинуть погоду на второй план

Вы уже знаете о лучших отелях Лондона и, возможно, думаете: где же идеализм? Но мы подготовили вам новую подборку лучших лондонских отелей со спа, чтобы поднять ваш комфорт на новый уровень. Вы получите не только шикарное расположение, но и сможете восстановить ум и тело, вне зависимости от настроения погоды за окном.

В нашем списке мест для проживания в Лондоне со спа вы найдете разнообразные массажи, паровые и ванны всех видов, оздоровительные процедуры и профессиональный уход за красотой.

Поставить мир на паузу иногда просто необходимо, чтобы продолжать движение вперед. Это шанс обозначить ваше собственное место силы, которое вы легко найдете сквозь любой туман и где уйдете от дождя. Не беспокойтесь о бюджете, ведь все в списке дорогое или принципиально бесценное. Будучи счастливым путешественником в жизни, узнайте о доступных вам возможностях, которые помогут отдыхать, как на тропическом острове, не покидая Лондон.

1. Hotel Corinthia

Мир релакса и восстановление в отеле Corinthia, Лондон. Источник: https://espalifeatcorinthia.com/

Где: Whitehall, London

Цена проживания: от €1,414 до €4,170 за ночь

Вебсайт: Corinthia Hotel

Прекрасный вестибюль Corinthia всегда полон тематических сезонных сюрпризов и декора. Роскошные люстры под потолком рисуют круги сверху, а плитка под ногами создает тандем с первого шага. Обходительный персонал внимательно слушает каждое ваше слово и помогает найти идеальное размещение в соответствии с целями вашего приезда. Аромат в воздухе – заслуга роскошного флористического бренда FLOWERBX, который добавляет тепла и уюта в каждый уголок этого лучшего спа-отеля Лондона. Отель предлагает номера разных категорий, некоторые из потрясающих террас, из которых Лондон лежит у вас на ладони.

Спа-центр Corinthia – это технологический шедевр с самыми современными технологиями, от изысканного освещения до массажных кресел нового поколения. ESPA Life at Corinthia гармоничен в каждой зоне, будь то хамам или зона релакса с джакузи. Четыре этажа блаженства предлагают гостям широкий выбор процедур для обновления духа и перезагрузки тела. Целостный подход помогает создать индивидуальную программу, которая учтет все потребности вашего организма. Паровые бани, сауна-амфитеатр, ледяной фонтан, термальный бассейн и 17 процедурных кабинетов помогут вам чувствовать себя в идеальной форме и полными жизненных сил. Ощутите здоровый сон в специальных капсулах для сна, которые помогут избавиться от стресса и напряжения.

Эксперт по уходу за кожей доктор Барбара Штурм подарит вашей коже здоровое сияние и поделится множеством лайфхаков по уходу и омоложению.

В сотрудничестве с Лондонским Институтом Регенерации спа предлагает самые современные методы омоложения и восстановления. Этот вариант может помочь вернуть молодость или предотвратить преждевременное старение.

Вы можете выбрать готовые пакеты процедур или создать собственный опыт благодаря экспертам и координатору.

Corinthia Hotel – это место для проживания в Лондоне, чтобы ощутить целебную силу спа-процедур.

2. The Four Seasons Spa Hotel

Булькающая энергия вашего гармоничного дня в отеле Four Seasons. Источник: https://www.fourseasons.com/

Где: Park Lane, London

Цена проживания: от €1,650 до €10,500 за ночь

Вебсайт: Four Seasons London

Представителя сети Four Seasons можно найти во многих странах мира, и повсюду это будет потрясающая роскошь с эксклюзивными услугами и приятными предложениями по размещению. Однако лондонская локация отличается своей точной атмосферой для туманного города. Только вид за окнами подскажет, в каком городе вы находитесь, но место будет чувствоваться абсолютно теплым и уютным. Многие люксы оснащены террасами, позволяющими наслаждаться каждой минутой хорошей погоды и панорамными видами города.

Спа-центр расположен на 10-м этаже и принадлежит к тем местам, где никогда не стоит закрывать шторы. Здесь открывается 360-градусный вид на город. Какой бы массаж или beauty-процедуру вы ни выбрали, вы найдете их на Парк-Лейн в одном из лучших спа-отелей Лондона. Отдельные зоны для мужчин и женщин, сухие и влажные, позволяют чувствовать себя расслабленно и уютно даже без полотенец. Релаксационные капсулы есть в каждом процедурном кабинете, и вы всегда можете продлить свое удовольствие здоровым сном. Воспользуйтесь пакетами, чтобы обрадовать не только себя, но и близкого человека. Центр предлагает индивидуальный спа-день для мамы, который включает в себя не только массажи и beauty-процедуры, но и интересные активности и обед.

3. Berkeley

Смягчитесь и сияйте своим телом в спа-отеле Berkeley, Лондон. Источник: https://www.the-berkeley.co.uk/

Где: Knightsbridge, London

Цена проживания: от €650 до €800 за ночь

Вебсайт: Berkeley

Отель Berkeley отличается своей склонностью к современной роскоши и всему прекрасному и идеальному. Для Berkeley это означает идеализм от тортов на подносах к медному тазу в процедурном кабинете. Куда бы вы ни взглянули, вы найдете идеалистический акцент на том или ином предмете. Это потому, что этот шикарный отель и спа в Лондоне имеет острый глаз на современных модных дизайнеров и декораторов. В каждом уголке чувствуется вкус, а в общей картине компетентный тандем.

Спа-центр Bamford Wellness – это пространство, в котором вашему телу будет очень комфортно и легко. Подбор индивидуальной программы позволяет наиболее эффективно запустить процессы омоложения и восстановления. Будь то маникюр или многодневный курс процедур — вас будет окружать забота, настроение и передовой уход, который поможет расслабиться даже во время малейших процедур. Спа работает в тандеме с фитнес-клубом. Эти две локации позволяют охватить весь спектр оздоровления для тела и ума.

4. The Beaumont Hotel

Ваше место силы в отеле Beaumont, Лондон. Источник: https://www.thebeaumont.com/

Где: Mayfair, London

Цена проживания: от €780 до (по запросу)

Вебсайт: Beaumont

Поклонники искусства и стиля ар-деко влюбятся в эту роскошную гостиницу, где номера напоминают галереи, а каждая деталь — творение талантливого автора и элегантного воображения. Номера дизайнерски идеалистические, есть и эксклюзивные варианты, например люкс Anthony Gormley. Ухоженные террасы украшают некоторые номера.

Спа-центр, расположенный ниже первого этажа, позволяет насладиться стильным и расслабляющим отдыхом. Прекрасное решение для уикенда после безумной недели. Выбирая процедуры, рекомендуем не останавливаться на одной, а взять один из пакетов, который сделает ваш день прекрасным, медленно путешествуя от кончиков пальцев ног до ауры над головой. Обратите внимание на один из лучших хаммамов в городе. Мраморный бассейн и сауна станут вашей локацией для Instagram, а тренажерный зал позволит работать над мышцами и тонусом, используя самые современные технологии и профессиональные программы. Beaumont Hotel – отличное место со спа для отпуска в Лондоне.

5. Sea Containers Hotel

Спа-настроение в отеле Sea Containers, Лондон. Источник: https://www.seacontainerslondon.com/

Где: South Bank, London

Цена проживания: от €550 до €1,000

Вебсайт: Sea Containers

Расположенный на берегу реки, отель имеет прекрасные виды из окон, что само по себе является антистрессовой терапией. Внешне локация напоминает круизный лайнер, что делает ее приятным местом для уик-энда, деловой поездки или просто побега в день. Бросьте якорь на Темзе в спа-отеле Sea Containers London, и вы всегда будете знать, чем занять свой день. Отмеченные наградами рестораны и бары интегрированы в досуг. Современность и увлекательные решения поселились как в интерьере номеров, так и в каждой локации гостиницы.

Спа-центр Agua London – это городской оазис гламурного шика, где каждый найдет место силы и любимую процедуру для регулярного посещения. Персонализированный подход поможет адаптировать любой пакет и решить именно беспокоящие вас проблемы. Вы можете воспользоваться современным тренажерным залом, где профессиональные тренеры составят вашу программу и поставят правильные цели.

6. Leonardo Royal Hotel

Прозрачность и чистота вашего дня в отеле Leonardo Royal. Источник: https://www.leonardo-hotels.com/

Где: St. Paul's, London

Цена проживания: приятнее со скидками

Вебсайт: Leonardo Royal

Находясь в сердце Лондона, у вас будет шанс наслаждаться звоном главного собора и лучшим расположением для осмотра достопримечательностей. Leonardo Royal входит во многие топ-10 лучших отелей Лондона из спа. Сочетание истории и современных деталей настолько присуще Лондону, что вы не будете сомневаться, в каком городе находится, но будет казаться, что есть всего два сезона — весна и лето. Развлечения ждут вас на каждом этаже, так что убедитесь, что у вас достаточно времени для исследования и наслаждения.

Возможно, ваша терапия начинается задолго до спа, если вы посетите рестораны и лаунджи отеля. Продлите свой день релаксацией и восстановлением. Бронируйте интересующие вас процедуры прямо из номера, чтобы минимизировать усилия. То ли спа, то ли просто пейзаж из окна вашего номера — это ваш идеальный уикенд в Лондоне, иногда для счастья требуется только мгновение.

7. Cafe Royal Hotel

Правильный подход к наслаждению в отеле Cafe Royal. Источник: https://www.hotelcaferoyal.com/

Где: Piccadilly, London

Цена проживания: от €1,200 до безграничных возможностей

Вебсайт: Cafe Royal

Историческая составляющая этого ныне очень гламурного лондонского спа-отеля ощущается в деталях. Конечно, со времен посещения Оскара Уайльда или Артура Конан Дойла гостиница достигла уровня пятизвездочного приюта, оставив позади богемную жизнь, но энергия творчества и полета фантазии никуда не делась. Номера передают упрощенный шик, а пребывание обеспечит автомобиль с водителем для комфортного передвижения.

Станьте свидетелем обновления вашего тела в считанные часы. Спа предлагает целостное оздоровление, где вы станете центром расслабляющей вселенной. Вы можете получить персонализированные рекомендации по питанию и научиться медитировать. Освещенный бассейн станет переходной зоной от одной процедуры к другой, чтобы в конце дня вы выдохнули блаженный вздох удовольствия каждой клеткой тела. Уход за кожей представлен роскошным брендом U Beauty в Akasha. Beauty-процедуры отлично борются с признаками старения и глубоко питают кожу. Отправляйтесь в хаммам для персонализированного небесного опыта.

8. Langham Hotel

Отражать гармонию в мире легко после спа-гостиницы Langham, Лондон. Источник: https://www.langhamhotels.com/

Где: Marylebone, London

Цена проживания: от €850 до запроса

Вебсайт: Langham

Дворцовые своды отеля превратят вас в принца или принцессу одним взмахом волшебной палочки. Рождественский период превращает лучший спа-отель Лондона в сказочное королевство с подарками, перевязанными атласными лентами, и множеством активностей, которые оставят незабываемое впечатление. Номера роскошные и идеалистические, сервис вызывает улыбку и поднимает настроение.

Спа-центр отеля заставляет мир остановиться, и вы забываете обо всем, кроме собственного тела. Широкий спектр процедур поможет обрести покой, сбалансировать процессы в организме и очистить разум для дальнейших действий и планов. Chu An Spa – ваше место назначения на ближайший уикенд.

9. Connaught Hotel

Целостный подход к вашему здоровью в спа-отеле Connaught. Источник: https://www.the-connaught.co.uk/

Где: Mayfair, London

Цена проживания: от €750 до €1,000

Вебсайт: Connaught

Connaught Hotel в Лондоне – это остров со всем необходимым для роскошного пребывания и миллионом активностей для активного, но потрясающе восстанавливающего отдыха на выходные. Серьезность заведения подтверждается "безопасной вооруженной комнатой" и украшением из 23-каратного золота в вестибюле.

Aman Spa предлагает все традиционные процедуры и услуги, но может удивить совершенно невероятными локациями, которые сами по себе являются терапией и релаксацией. Откройте его водопад и ритуалы Китая, Таиланда и Индии.

10. Mandarin Oriental Hotel

Покой и гармония в любую погоду в спа-отеле Mandarin Oriental, Лондон. Источник: https://www.mandarinoriental.com/

Где: Knightsbridge, London

Цена проживания: дорого инкогнито

Вебсайт: Mandarin Oriental

Современная романтическая сказка ждет вас в Лондоне, если вы выберете эту локацию для остановки. Дизайнерские номера гармонизируют детали, оттенки и объекты. Мраморный дворец в восточном стиле включает в себя лучшие рестораны и бары для вашего опыта.

Спа-центр предлагает 13 процедурных кабинетов, бассейн и водный храм Расул, где вы сможете восстановиться, снять стресс и гармонизировать свой внутренний мир. Личный смысл может составить вашу индивидуальную программу для эффективных и быстрых результатов.