Топ-10 готелів Японії: пишні відтінки екзотичної відпустки для повної свободи

Одним із популярних туристичних напрямків, який незмінно тішить і захоплює мандрівників, є гостинна Японія. Ця справді екзотична країна славиться інтенсивним розвитком технологій, унікальним аніме, барвистою культурою та чудовою кухнею. Приїхавши сюди, обов’язково варто відвідати храм Фудзі, насолодитися цвітінням сакури та пікантним смаком суші з найнесподіванішими інгредієнтами.

Як обрати хороший готельний номер у Японії?

Мандрівники мають свободу вибору відповідного житла в Країні висхідного сонця, від бюджетного хостелу до розкішних апартаментів. Цікаво, що в чудових готелях Японії немає оцінки рівня сервісу за звичною для європейців і американців системою зірок.

Корисні рекомендації для тих, хто хоче відвідати Країну висхідного сонця:

Обираючи хороший готель у Японії, не лякайтеся вартості номерів. Часто завищені ціни не пов’язані з нюансами сервісу, а з розташуванням закладу відносно місцевих пам’яток.

Якщо для вас важливе лише затишне проживання з гарячим душем і м’яким ліжком, можна обрати номер за дуже привабливою ціною, але подалі від центру міста з хорошою транспортною розв’язкою.

Обираючи недороге житло в Японії, звертайте увагу на відгуки та поради відпочивальників, розміщені на надійних туристичних сайтах. Вартість готельних номерів у Японії часто залежить від їхнього розташування відносно місцевих пам’яток. Джерело: Freepik Вартість готельних номерів у Японії часто залежить від їхнього розташування відносно місцевих пам’яток. Джерело: Freepik

Специфічний варіант проживання в цій колоритній східній країні — стандартні готелі з оригінальною назвою рьокани. Зазвичай мандрівники бронюють тут номери на короткий час, щоб відчути всі переваги мінімалістичного стилю, який вітається в Японії.

Меблів практично немає, а ліжка — це оригінальні очеретяні мати. Опалення може бути відсутнім, а ванною часто користуються кілька гостей одночасно.

Будьте готові, що вартість послуг у таких готелях може бути несподівано високою, особливо в розкішних рьоканах. Також варто враховувати, що в таких готелях прийнято залишати хороші чайові для персоналу.

Коли найкраще планувати поїздку до Японії?

Країну висхідного сонця найкраще відвідувати навесні, коли вулиці міст і сіл потопають у рожевій і білій імлі квітучої сакури. Не варто ігнорувати відвідування Японії в інші пори року. Восени її сади рясніють різними відтінками пурпурового, помаранчевого та золотого.

Ми хочемо запропонувати вам список найкращих готелів Японії, які високо оцінені мандрівниками з різних куточків світу. У нашому огляді знайдеться місце як для розкішних закладів із преміум-сервісом, так і для затишних бутиків, де можна недорого відпочити в номерах із японським колоритом. Обираючи готелі, ми приділяємо особливу увагу таким критеріям:

особливості сервісу;

розташування закладу;

дизайнерські характеристики інтер’єрів;

наявність сертифікатів, що підтверджують високий рівень обслуговування.

Найкращі готелі Японії традиційно демонструють філософію омотенаші, засновану на принципах гостинності без очікування особистої вигоди. Ми вас трохи заінтригували? Тоді вирушаймо в дорогу!

Mandarin Oriental, Tokyo

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

У серці історичного району Ніхонбаші в Токіо розкинулася яскрава перлина Японії — чудовий готель із соковитою назвою Mandarin Oriental. Він розташований на 38-му поверсі хмарочоса з панорамними вікнами та приголомшливими видами на міські пейзажі.

Основні особливості інтер’єрів одного з найкращих готелів Японії:

Оздоблення номерів майстерно підкреслює оригінальні риси японського стилю.

Від телевізорів із плоским екраном до робочих столів — усе тут створено для відчуття комфорту та гармонії.

Номери обладнані приватними ванними кімнатами з біде та тропічним душем.

Мандрівники можуть насолоджуватися 9 вишуканими ресторанами, де подають делікатеси японської, кантонської та французької кухні. Sushi Shin by Miyakawa запрошує скуштувати ідеальні суші едомае з пікантними креветками. Крім того, у Mandarin є затишні бари з широким вибором напоїв для найвибагливіших гурманів. Для кулінарної екзотики вирушайте до бару молекулярної кухні Tapas із зіркою Мішлен.

Важко не погодитися з вдалим розташуванням готелю з багатьох причин: Заклад розташований поруч із Токійською фондовою біржею та районом електроніки Акіхабара. За кілька хвилин від готелю — залізнична станція. Недалеко від Mandarin Oriental розташований Імператорський палац, колоритний архітектурний пам’ятник із багатою історією.



На 39-му поверсі доступні фітнес-зал і велнес-центр із гідромасажною ванною та сауною для активного спорту. На території готелю є паркінг, а завдяки цілодобовій стійці реєстрації всі питання гостей вирішуються дуже швидко.

Детальну інформацію про послуги та бронювання проживання можна знайти на сайті готелю — https://www.mandarinoriental.com/.

Адреса: 2 Chome-1-1 Nihonbashimuromachi, Chuo City, Tokyo 103-8328, Japan

The Tokyo Edition Toranomon, Tokyo

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.1 із 5)

Найкращі готелі Японії часто розташовані на верхніх ярусах хмарочосів. Харизматичним представником таких закладів є The Tokyo Edition Toranomon, який полюбляють любителі креативу.

Готель гордо розкинувся в престижному районі Каміячо, на верхніх ярусах 38-поверхової бетонної громади. Його прикрашає ефектна стіна з чорного мармуру з текучими прожилками та оригінальна акрилова композиція з граціозними птахами.

Цей готель примітний тим, що першим відчинив свої двері для мандрівників. Його інтер’єри характеризуються стильним дизайном із переважанням мінімалістичних тенденцій.

Номери в The Tokyo Edition Toranomon стильні та затишні. Джерело: Freepik Номери в The Tokyo Edition Toranomon стильні та затишні. Джерело: Freepik

Номери обладнані необхідними благами цивілізації, зокрема:

Просторі житлові зони та приватні ванні кімнати з фенами та безкоштовними гігієнічними засобами.

Телевізори з плоским екраном і супутниковими каналами.

Ароматні кавомашини.

Сніжно-біла постільна білизна та рушники гармонійно доповнюють приємне перебування в затишному готелі Токіо. Деякі номери мають затишні кухні з практичною технікою.

Вам не доведеться довго думати, чим зайнятися в готелі, і ось чому:

The Tokyo Edition Toranomon пропонує безкоштовний прокат велосипедів для шикарних прогулянок містом.

Для здорового та приємного дозвілля є фітнес-центр із сучасними тренажерами та критий басейн із бірюзовою водою.

Кухня в готелі вишукана, з акцентом на витончену японську кухню. Бар у лобі з мармуровими стільницями та насичено-зеленими кріслами запрошує гостей у світ чудових коктейлів. Гості The Tokyo Edition залишаються на зв’язку із зовнішнім світом завдяки безкоштовному Wi-Fi.

Вебсайт: https://www.marriott.com/

Адреса: 4 Chome-1-1 Toranomon, Minato City, Tokyo 105-0001, Japan

Телефон: +81 3-5422-1600

Aman Tokyo

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Список найкрутіших готелів Японії прикрашає Aman Tokyo, який знайшов притулок у престижному районі Токіо. Він розташований на верхньому поверсі 38-поверхового хмарочоса, гармонійно поєднуючи елементи сталі та скла.

Готель приємно вражає та налаштовує гостей на позитив із перших хвилин знайомства. Мандрівників зустрічає атмосферний лаундж із високими стелями, розташований на 33-му поверсі. Елегантним оздобленням лобі є розкішна ікебана, обрамлена резервуаром із водою та приголомшливими скельними садами. Це ідеальне місце для спокійних медитацій, які допомагають глибше усвідомити свій внутрішній світ і духовно відновитися.

Королівська розкіш 84 номерів готелю зашкалює та дарує гостям відчуття блаженства:

Стильні та світлі номери обладнані практичними розсувними перегородками, які допомагають відокремити спальну зону від ванної.

У номерах вдало розставлені акценти приємними пастельними кольорами, вони наповнені сонячним світлом, що робить їх завжди яскравими та затишними.

Ванні кімнати оздоблені дорогим кипарисовим деревом, а глибокі гранітні ванни ідеально вписуються в розкішні інтер’єри.

Якщо ви не уявляєте життя без кулінарних насолод, обов’язково відвідайте ресторан Arva з шикарною кухнею. Шеф-кухарі з любов’ю готують для гостей фантастичні італійські страви, враховуючи всі тонкощі приготування делікатесів.

Сніданки з бадьорої кави, хрустких круасанів і яєць-пашот ідеально поєднуються з чарівними видами на пишні сади Імператорського палацу.

Спробуйте тут соковиту баранину з овочами, і ви підніметеся на вершину смакового блаженства. А десерти Йосіхіси Міягави — це доторк до досконалості, без перебільшення.

Спа-центр у найрейтинговішому готелі Японії не менш вражаючий, ніж інтер’єри та кухня. Він розкинувся на двох поверхах хмарочоса, а його головна гордість — 30-метровий басейн із благородного чорного каменю. Кам’яні ванни в стилі онсен гармонійно доповнюють спа, обіцяючи гостям цілу гаму позитивних відчуттів.

Фізична активність також заохочується в готелі. Для мандрівників облаштовано просторий тренажерний зал із функціональним обладнанням. Для спокійного відпочинку та самопізнання досвідчені інструктори проводять заняття з йоги.

Забронюйте проживання заздалегідь на сайті готелю за вигідною ціною — https://www.aman.com/.

Адреса: The Otemachi Tower, 1 Chome-5-6 Ōtemachi, Chiyoda City, Tokyo 100-0004, Japan

Телефон: +81 3-5224-3333

Shiguchi, Niseko Countryside

Якщо ви шукаєте повного усамітнення на лоні незайманої природи, відвідайте Shiguchi, який по праву входить до топ-5 готелів Японії. Він розташований у казковому куточку Нісеко, на мальовничому острові Хоккайдо. Головна філософія готелю — створення ідеальних умов для єднання мандрівників із природою:

У будівництві будинків тут не використовуються цвяхи, а гідромасажні ванни вирізані прямо з каменів.

Галерея та ресторан Somoza — це дивовижна історія про екологічний простір із дерев’яними та скляними меблями. Він вдало розбавлений креативними картинами художників і керамікою.

У готелі ідеально співіснують природна простота та королівська розкіш. За бажання гості можуть пити матча, вивчаючи елементи мистецтва айну в галереї.

Готель Shiguchi з шикарними віллами запрошує у світ повного релаксу. Джерело: Freepik Готель Shiguchi з шикарними віллами запрошує у світ повного релаксу. Джерело: Freepik

Для вишуканих гурманів є прекрасні вілли зі стильними кухнями та ванними кімнатами, оздобленими елегантним каменем. Дерев’яні стіни номерів ідеально контрастують із вінтажними меблями, затишними камінами та творами мистецтва.

Roku Kyoto, LXR Hotels & Resorts, Kyoto

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 із 5)

Експерти з туризму вихваляють Roku Kyoto, LXR Hotels & Resorts, один із найкращих готелів Японії, і не дарма. На тлі інших закладів він вигідно вирізняється такими характеристиками:

Оригінальний дизайн номерів із акцентом на мінімалізм.

Використання елементів храмової архітектури для підкреслення елегантності ключових деталей.

Яскраві перлини готелю — відкритий термальний басейн із гарячими джерелами та мальовничі сади з екзотичними рослинами.

Душевні ресторани готелю, зокрема Tenjin і Chef’s Table, які подають казкові обіди та вечері, запрошують відчути всі грані тонких смаків і ароматів.

Вебсайт із детальною інформацією про готель: https://www.hilton.com/.

Адреса: 44-1 Kinugasa Kagamiishicho, Kita Ward, Kyoto, 603-8451, Japan

Телефон: +81 75-320-0111

Sowaka, Kyoto

Погляньмо на найрейтинговіший готель Японії, який називається Sowaka. Він повністю виправдовує свою назву, що перекладається як щастя. Із симпатичного чайного будинку, який з’явився близько століття тому, готель перетворився на затишний рьокан із комфортним розміщенням. Це цілісна композиція із затишних номерів і таємничих коридорів, барвистих садів і просторих зон для релаксу.

Меблі в скандинавському стилі гармонійно виглядають у номерах готелю з круглими вікнами, кашеміровими матрацами та розсувними ширмами.

Якщо ви фанат високої кухні, ресторан "Black on Black" точно вас вразить. Спокусливі суші та риба з пікантними соусами дарують гостям справжнє свято смаку з грою неймовірних ароматів.

Sowaka вирізняється креативним наповненням номерів, які кардинально відрізняються один від одного завдяки використанню таких елементів:

Розсувні перегородки з ручками у формі мушель.

Bluetooth-колонки з цінних порід дерева.

Атрибути для чайної церемонії, які формують цілісну композицію.

Елегантні крісла в стилі модерн.

У ресторані La Bombance відпочивальникам подають смачні страви з м’яса та риби, фруктів і овочів. Головні секрети фірмових страв закладу — гармонійний баланс спецій і суворе дотримання рецептури.

Hotel Cultia Dazaifu, Fukuoka

Найкращі готелі Японії майстерно втілюють практику гармонійної взаємодії з природою. Якщо ви мрієте злитися з природою, відвідайте Cultia Dazaifu. Цей готель розташований у мальовничій місцевості, за пів години їзди від Фукуоки, серед 3000 акрів дзеркальних ставків і вікових дерев. Тут часто проводяться оригінальні виставки та заняття з йоги.

Елегантні елементи інтер’єру створюють єдиний ансамбль, який переливається багатьма гранями:

Високі стелі у вигляді благородних склепінь.

Ідеально рівні підлоги з гладкою поверхнею.

Дерев’яні панелі без нав’язливого декору.

Функціональні меблі в мінімалістичному стилі.

Усе тут сприяє спокійному відпочинку в атмосфері домашнього тепла та комфорту. Якщо хочете побалувати себе вишуканим делікатесом, забронюйте столик у французькому ресторані. Тушковане м’ясо та свіжі овочеві салати — безпрограшна класика, актуальна в усі часи.

Hotel Logue, Onomichi

Якщо ви ще не вирішили, де зупинитися в Японії, вирушайте до стриманого Hotel Logue. З кремовим фасадом він зручно розташувався на мальовничих схилах Сенкодзі, тож краєвиди приголомшливі. У готелі шість номерів із мінімалістичними інтер’єрами. Меблів небагато, але це компенсується мерехтливими стінами та м’якими футонями.

Переваги перебування в готелі незаперечні:

Усередині номерів ніжне сяйво створює відчуття перебування в безпечному притулку від зовнішніх проблем і турбот.

Види з балконів на екзотичні дерева та дахи храмів заспокоюють і розслаблюють.

Келих ніжного вина чи освіжаючий коктейль можна випити в полірованому барі Hotel Logue. Меню ресторану пропонує багато страв із фруктами, травами, овочами в найнесподіваніших варіаціях. Заклад робить акцент на знятті заборон і соціальних бар’єрів для досягнення відчуття повної свободи.

Azumi Setoda, Hiroshima

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Серед популярних готелів Японії є Azumi Setoda, який розташувався в мальовничому районі Ономічі. Відпочивальники тут насолоджуються прогулянками пишним садом і вишуканою їжею в ресторані просто неба. Гості завжди задоволені достатком делікатесів азійської та інших кухонь світу.

Розгляньмо детальніше особливості розміщення в Azumi Setoda:

Номери з дерев’яними балками мають спокійну атмосферу, характерну для мінімалістичних інтер’єрів.

Незважаючи на позірну простоту, номери обладнані функціональною технікою, необхідною для безтурботного життя — спліт-системами, холодильниками та чайниками.

Окрема ванна кімната з душем і феном також є однією з беззаперечних переваг рьоканів готелю. Гості Azumi Setoda завжди можуть прогулятися околицями, відвідавши місцеві бари та бутики. Джерело: Freepik Гості Azumi Setoda завжди можуть прогулятися околицями, відвідавши місцеві бари та бутики. Джерело: Freepik

Мандрівники можуть орендувати велосипеди в готелі, щоб дослідити його казкові околиці. За бажання можна поїхати до стародавніх храмів Оогаміяма Омото та Сайкон-дзі, які розташовані неподалік від закладу.

Вебсайт: https://azumi.co/

Адреса: 269 Setodacho Setoda, Onomichi, Hiroshima 722-2411, Japan

Телефон: +81 845-23-7911

Mama Arashiyama, Kyoto

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 із 5)

Тепер відвідаймо милий готель для відпочинку в Японії з симпатичною та "затишною" назвою Mama Arashiyama. Невеликий бутик-готель на 10 номерів дарує мандрівникам усе, що передбачає безтурботний відпочинок у мальовничій місцевості. У номерах сміливо використовуються чорні тони, і навіть ванни тут вирізані з темного каменю.

Стильно оформлений заклад оточений пишними садами. Лише кілька хвилин відділяють туристів від густих бамбукових заростей, характерних для Країни висхідного сонця.

Сніданки в ресторані готелю просто божественні. Вранці відпочивальникам пропонують пікантні супи, яйця-пашот і овочі в різних інтерпретаціях. Є дивовижні піци з сміливими комбінаціями сардин, маринованого юзу-дайкону та скумбрії.

Оленятина на грилі з овочами — це must-try. Однією з коронних страв закладу є оригінальний салат "Mama", який включає екзотичні фрукти.

Вебсайт: https://mama-arashiyama.jp/

Адреса: 1-5 Arashiyama Nishiichikawacho, Nishikyo Ward, Kyoto, 616-0003, Japan

Телефон: +81 75-406-1795

Ми розглянули найкращі місця для проживання в Японії, які займають високі позиції в туристичних рейтингах. Гості високо цінують дизайн номерів і рівень сервісу в цих закладах, тож ми можемо сміливо рекомендувати їх вашій увазі.

Якщо ваша душа прагне свіжих вражень, обирайте готелі Японії, які зосереджені на тому, щоб гості почувалися комфортно та як удома.

І наостанок бажаємо вам приємних подорожей і екзотичних відкриттів!