Топ-10 отелей Японии: пышные оттенки экзотического отпуска для полной свободы

Одним из популярных туристических направлений, которое неизменно радует и увлекает путешественников, является гостеприимная Япония. Эта действительно экзотическая страна славится интенсивным развитием технологий, уникальным аниме, красочной культурой и великолепной кухней. Приехав сюда обязательно стоит посетить храм Фудзи, насладиться цветением сакуры и пикантным вкусом суши с самыми неожиданными ингредиентами.

Как выбрать хороший отель в Японии?

Путешественники имеют свободу выбора соответствующего жилья в Японии, от бюджетного хостела до роскошных апартаментов. Интересно, что в отличных отелях Японии нет оценки уровня сервиса по привычной для европейцев и американцев системам звезд.

Полезные рекомендации для тех, кто хочет посетить Страну восходящего солнца:

Выбирая отель в Японии, не пугайтесь стоимости номеров. Зачастую завышенные цены не связаны с нюансами сервиса, а с расположением заведения относительно местных достопримечательностей.

Если вам важно только уютное проживание с горячим душем и мягкой кроватью, можно выбрать номер по очень привлекательной цене, но подальше от центра города с хорошей транспортной развязкой.

Выбирая недорогое жилье в Японии, обращайте внимание на отзывы и советы отдыхающих, размещенные на надежных туристических сайтах. Стоимость гостиничных номеров в Японии часто зависит от их расположения в отношении местных достопримечательностей. Источник: Freepik

Специфический вариант проживания в этой колоритной восточной стране – стандартные отели с оригинальным названием реканы. Обычно путешественники бронируют здесь номера на короткое время, чтобы ощутить все преимущества минималистического стиля, приветствуемого в Японии.

Мебели практически нет, а кровати – это оригинальные камышовые маты. Отопление может отсутствовать, а в ванной часто пользуются несколько гостей одновременно.

Будьте готовы, что стоимость услуг в таких отелях может быть неожиданно высокой, особенно в роскошных реканах. Также следует учитывать, что в таких отелях принято оставлять хорошие чаевые для персонала.

Когда лучше всего планировать поездку в Японию?

Страну восходящего солнца лучше посещать весной, когда улицы городов и сел утопают в розовой и белой мгле цветущей сакуры. Не стоит игнорировать посещение Японии в другое время года. Осенью ее сады пестрят разными оттенками пурпурного, оранжевого и золотого.

Мы хотим предложить вам список лучших отелей Японии, высоко оцененных путешественниками из разных уголков мира. В нашем обзоре найдется место как для роскошных заведений с премиум-сервисом, так и уютных бутиков, где можно недорого отдохнуть в номерах с японским колоритом. Выбирая гостиницы, мы уделяем особое внимание следующим критериям:

особенности сервиса;

расположение заведения;

дизайнерские свойства интерьеров;

наличие сертификатов, подтверждающих высокий уровень обслуживания.

Лучшие отели Японии традиционно демонстрируют философию омотенаши, основанную на принципах гостеприимства без ожидания личной выгоды. Мы вас немного заинтриговали? Тогда отправляемся в путь!

Mandarin Oriental, Токио

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

В сердце исторического района Нихонбаши в Токио раскинулась яркая жемчужина Японии - отличный отель с сочной названием Mandarin Oriental. Он расположен на 38 этаже небоскреба с панорамными окнами и потрясающими видами на городские пейзажи.

Основные особенности интерьеров одной из лучших гостиниц Японии:

Отделка номеров мастерски подчеркивает оригинальные черты японского стиля.

От телевизоров с плоским экраном до рабочих столов все здесь создано для ощущения комфорта и гармонии.

Номера оборудованы частными ванными комнатами с биде и тропическим душем.

Путешественники могут наслаждаться 9 изысканными ресторанами, где подают деликатесы японской, кантонской и французской кухни. Sushi Shin by Miyakawa приглашает отведать идеальные суши едомае с пикантными креветками. Кроме того, в Mandarin есть уютные бары с широким выбором напитков для самых требовательных гурманов. Для кулинарной экзотики отправляйтесь в бар молекулярной кухни Tapas со звездой Мишлен.

Трудно не согласиться с удачным расположением отеля по многим причинам: Заведение расположено рядом с Токийской фондовой биржей и районом электроники Акихабара. В нескольких минутах от отеля — железнодорожная станция. Недалеко от Mandarin Oriental расположен Императорский дворец, яркий архитектурный памятник с богатой историей.



На 39-м этаже есть фитнес-зал и велнес-центр с гидромассажной ванной и сауной для активного спорта. На территории отеля есть парковка, а благодаря круглосуточной стойке регистрации все вопросы гостей решаются очень быстро.

Подробную информацию об услугах и бронировании проживания можно найти на сайте отеля - https://www.mandarinoriental.com/.

Адрес: 2 Chome-1-1 Nihonbashimuromachi, Chuo City, Tokyo 103-8328, Japan

The Tokyo Edition Toranomon, Токио

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.1 из 5)

Лучшие отели Японии часто расположены на верхних ярусах небоскребов. Харизматическим представителем таких заведений является The Tokyo Edition Toranomon, который любят любители креатива.

Отель гордо раскинулся в престижном районе Камиячо, на верхних ярусах 38-этажной бетонной общины. Его украшает эффектная стена из черного мрамора с текучими прожилками и оригинальная акриловая композиция с грациозными птицами.

Этот отель примечателен тем, что первым открыл свои двери для путешественников. Его интерьеры характеризуются стильным дизайном с преобладанием минималистичных тенденций.

Номера в The Tokyo Edition Toranomon стильные и уютные. Источник: Freepik

Номера оборудованы необходимыми благами цивилизации, в частности:

Просторные жилые зоны и частные ванные комнаты с фенами и бесплатными гигиеническими принадлежностями.

Телевизоры с плоским экраном и спутниковыми каналами.

Ароматные кофемашины.

Снежно-белое постельное белье и полотенца гармонично дополняют приятное пребывание в уютном отеле Токио. В некоторых номерах есть уютные кухни с практичной техникой.

Вам не придется долго думать, чем заняться в отеле, и вот почему:

The Tokyo Edition Toranomon предлагает бесплатный прокат велосипедов для шикарных прогулок по городу.

Для здорового и приятного досуга есть фитнес-центр с современными тренажерами и крытый бассейн с бирюзовой водой.

Кухня в отеле изысканна, с акцентом на изящную японскую кухню. Бар во лбу с мраморными столешницами и насыщенно-зелеными креслами приглашает гостей в мир великолепных коктейлей. Гости The Tokyo Edition остаются на связи с внешним миром благодаря бесплатному Wi-Fi.

Вебсайт: https://www.marriott.com/

Адрес: 4 Chome-1-1 Toranomon, Minato City, Tokyo 105-0001, Japan

Телефон: +81 3-5422-1600

Aman Tokyo

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Список самых крутых гостиниц Японии украшает Aman Tokyo, нашедший убежище в престижном районе Токио. Он расположен на верхнем этаже 38-этажного небоскреба, гармонично сочетая элементы стали и стекла.

Отель приятно удивляет и настраивает гостей на позитив с первых минут знакомства. Путешественников встречает атмосферный лаундж с высокими потолками, расположенный на 33 этаже. Элегантная отделка лобби - роскошная икебана, обрамленная резервуаром с водой и потрясающими скальными садами. Это идеальное место для спокойных медитаций, помогающих глубже осознать свой внутренний мир и духовно восстановиться.

Королевская роскошь 84 номеров отеля зашкаливает и дарит гостям ощущение блаженства:

Стильные и светлые номера оборудованы практичными раздвижными перегородками, которые помогают отделить спальную зону от ванной.

В номерах удачно расставлены акценты приятными пастельными цветами, они наполнены солнечным светом, что делает их всегда яркими и уютными.

Ванные комнаты украшены дорогим кипарисовым деревом, а глубокие гранитные ванны идеально вписываются в роскошные интерьеры.

Если вы не представляете жизни без кулинарных удовольствий, обязательно посетите ресторан Arva с шикарной кухней. Шеф-повара с любовью готовят для гостей фантастические итальянские блюда, учитывая все тонкости приготовления деликатесов.

Завтраки из бодрого кофе, хрустящих круассанов и яиц-пашот идеально сочетаются с волшебными видами на пышные сады Императорского дворца.

Попробуйте здесь совую баранину с овощами, и вы подниметесь на вершину вкусового блаженства. А десерты Йосихисы Миягавы – это прикосновение к совершенству, без преувеличения.

Спа в самом рейтинговом отеле Японии не менее впечатляющий, чем интерьеры и кухня. Он раскинулся на двух этажах небоскреба, а его главная гордость – 30-метровый бассейн из благородного черного камня. Каменные ванны в стиле онсен гармонично дополняют спа, обещая гостям целую гамму положительных ощущений.

Физическая активность также поощряется в отеле. Для путешественников обустроен просторный тренажерный зал с функциональным оборудованием. Для спокойного отдыха и самопознания опытные инструкторы проводят занятия по йоге.

Забронируйте проживание заранее на сайте отеля по выгодной цене – https://www.aman.com/.

Адрес: The Otemachi Tower, 1 Chome-5-6 Ōtemachi, Chiyoda City, Tokyo 100-0004, Japan

Телефон: +81 3-5224-3333

Shiguchi, Niseko Countryside

Если вы ищете полного уединения на лоне девственной природы, посетите Shiguchi, который по праву входит в топ-5 отелей Японии. Он расположен в сказочном уголке Нисеко, на живописном острове Хоккайдо. Главная философия отеля – создание идеальных условий для единения путешественников с природой:

В строительстве домов здесь не используются гвозди, а гидромассажные ванны вырезаны прямо из камней.

Галерея и ресторан Somoza – это удивительная история об экологическом пространстве с деревянной и стеклянной мебелью. Он успешно разбавлен креативными картинами художников и керамикой.

В отеле идеально сосуществуют естественная простота и королевская роскошь. При желании гости могут пить матчи, изучая элементы искусства айна в галерее.

Отель Shiguchi с шикарными виллами приглашает в мир полного релакса. Источник: Freepik

Для изысканных гурманов есть прекрасные виллы со стильными кухнями и ванными комнатами, украшенными изящным камнем. Деревянные стены номеров идеально контрастируют с винтажной мебелью, уютными каминами и произведениями искусства.

Roku Kyoto, LXR Hotels & Resorts, Kyoto

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 из 5)

Эксперты по туризму восхваляют Roku Kyoto, LXR Hotels & Resorts, одну из лучших гостиниц Японии, и не зря. На фоне других заведений он выгодно отличается следующими характеристиками:

Оригинальный дизайн номеров с акцентом на минимализм.

Использование элементов храмового зодчества для подчеркивания элегантности ключевых деталей.

Яркие жемчужины отеля – открытый термальный бассейн с горячими источниками и живописные сады с экзотическими растениями.

Душевные рестораны отеля, в частности Tenjin и Chef's Table, подающие сказочные обеды и ужины, приглашают ощутить все грани тонких вкусов и ароматов.

Вебсайт с подробной информацией об отеле: https://www.hilton.com/.

Адрес: 44-1 Kinugasa Kagamiishicho, Kita Ward, Kyoto, 603-8451, Japan

Телефон: +81 75-320-0111

Совака, Киото

Посмотрим на самую рейтинговую гостиницу Японии, которая называется Sowaka. Он полностью оправдывает свое название, которое переводится как счастье. Из симпатичного чайного дома, появившегося около столетия назад, гостиница превратилась в уютный рокан с комфортным размещением. Это цельная композиция из уютных номеров и таинственных коридоров, красочных садов и просторных зон для релакса.

Мебель в скандинавском стиле гармонично смотрится в номерах отеля с круглыми окнами, кашемировыми матрасами и раздвижными ширмами.

Если вы фанат высокой кухни, ресторан Black on Black точно вас поразит. Соблазнительные суши и рыба с пикантными соусами дарят гостям настоящий праздник вкуса с игрой невероятных ароматов.

Sowaka отличается креативным наполнением номеров, кардинально отличающихся друг от друга благодаря использованию таких элементов:

Раздвижные перегородки с ручками в форме раковин.

Bluetooth колонки из ценных пород дерева.

Атрибуты для чайной церемонии, формирующие цельную композицию.

Элегантные кресла в современном стиле.

В ресторане La Bombance отдыхающим подают вкусные блюда из мяса и рыбы, фруктов и овощей. Главные секреты фирменных блюд заведения – гармоничный баланс специй и строгое соблюдение рецептуры.

Hotel Cultia Dazaifu, Fukuoka

Лучшие отели Японии искусно воплощают практику гармоничного взаимодействия с природой. Если вы мечтаете слиться с природой, посетите Cultia Dazaifu. Этот отель расположен в живописной местности, в получасе езды от Фукуоки, среди 3000 акров зеркальных прудов и вековых деревьев. Здесь часто проводятся оригинальные выставки и занятия по йоге.

Элегантные элементы интерьера создают единый ансамбль, переливающийся многими гранями:

Высокие потолки в виде благородных сводов.

Идеально ровные полы с гладкой поверхностью.

Деревянная панель без навязчивого декора.

Функциональная мебель в минималистическом стиле.

Все здесь способствует спокойному отдыху в атмосфере домашнего тепла и комфорта. Если хотите побаловать себя изысканным деликатесом, забронируйте столик во французском ресторане. Тушеное мясо и свежие овощные салаты – беспроигрышная классика, актуальная во все времена.

Hotel Logue, Onomichi

Если вы еще не решили, где остановиться в Японии, отправляйтесь в сдержанный Hotel Logue. С кремовым фасадом он удобно расположился на живописных склонах Сенкодзи, поэтому виды потрясающие. В отеле есть шесть номеров с минималистическими интерьерами. Мебели немного, но это компенсируется мерцающими стенами и мягкими футонями.

Преимущества пребывания в отеле неоспоримы:

Внутри номеров нежное сияние создает чувство пребывания в безопасном убежище от внешних проблем и забот.

Виды с балконов на экзотические деревья и крыши храмов успокаивают и расслабляют.

Стакан нежного вина или освежающий коктейль можно выпить в полированном баре Hotel Logue. Меню ресторана предлагает множество блюд с фруктами, травами, овощами в самых неожиданных вариациях. Заведение делает акцент на снятии запретов и социальных барьеров для достижения полной свободы.

Azumi Setoda, Hiroshima

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Среди популярных отелей Японии есть Azumi Setoda, который расположился в живописном районе Ономичи. Отдыхающие здесь наслаждаются прогулками по пышному саду и изысканной едой в ресторане под открытым небом. Гости всегда довольны обилием деликатесов азиатской и других кухонь мира.

Рассмотрим подробнее особенности размещения в Azumi Setoda:

Номера с деревянными балками обладают спокойной атмосферой, характерной для минималистических интерьеров.

Несмотря на кажущуюся простоту, номера оборудованы функциональной техникой, необходимой для беззаботной жизни – сплит-системами, холодильниками и чайниками.

Индивидуальные ванные комнаты с душем и феном. Гости Azumi Setoda всегда могут прогуляться по окрестностям, посетив местные бары и бутики. Источник: Freepik

Путешественники могут арендовать велосипеды в отеле, чтобы исследовать его сказочные окрестности. При желании можно поехать в древние храмы Оогамияма Омото и Сайкон-дзи, расположенные неподалеку от заведения.

Вебсайт: https://azumi.co/

Адрес: 269 Setodacho Setoda, Onomichi, Hiroshima 722-2411, Japan

Телефон: +81 845-23-7911

Мама Arashiyama, Kyoto

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 из 5)

Теперь посетим милую гостиницу для отдыха в Японии с симпатичным и "уютным" названием Mama Arashiyama. Небольшой бутик-отель на 10 номеров дарит путешественникам все, что предполагает беззаботный отдых в живописной местности. В номерах смело используются черные тона, а также ванны здесь вырезаны из темного камня.

Стильно оформленное заведение окружено пышными садами. Лишь несколько минут отделяют туристов от густых бамбуковых зарослей, характерных для Страны восходящего солнца.

Завтраки в ресторане отеля просто божественны. Утром отдыхающим предлагают пикантные супы, яйца-пашот и овощи в разных интерпретациях. Есть удивительные пиццы со смелыми комбинациями сардин, маринованного юза-дайкона и скумбрии.

Олень на гриле с овощами – это must-try. Одним из коронных блюд заведения является оригинальный салат Mama, который включает экзотические фрукты.

Вебсайт: https://mama-arashiyama.jp/

Адрес: 1-5 Arashiyama Nishiichikawacho, Nishikyo Ward, Kyoto, 616-0003, Japan

Телефон: +81 75-406-1795

Мы рассмотрели самые лучшие места проживания в Японии, которые занимают высокие позиции в туристических рейтингах. Гости высоко ценят дизайн номеров и уровень сервиса в этих заведениях, так что мы можем смело рекомендовать их вашему вниманию.

Если ваша душа стремится к свежим впечатлениям, выбирайте отели Японии, которые сосредоточены на том, чтобы гости чувствовали себя комфортно и как дома.

И напоследок желаем вам приятных путешествий и экзотических открытий!