Топ-10 готелів в Озерному краї, Великобританія, для насиченого вікенду: від чарівних заміських будинків до вишуканих гостьових дворів і шикарних бутік-готелів

Озерний край, що вражає своєю таємничістю та чарівністю, є домом для найвідвідуванішого національного парку Великобританії – Лейк-Дистрикту. Створений давніми льодовиками, цей об’єкт ЮНЕСКО є одним із найпопулярніших напрямків для внутрішніх і міжнародних туристів. Мандрівники їдуть до Озерного краю за його приголомшливими пейзажами, багатою історією, мальовничими поселеннями і, звісно, озерами, а потім відпочивають, насолоджуючись сучасними зручностями, смачною їжею та розкішними спа в найкращих місцевих готелях.

Епоха скромних пансіонатів давно минула: гостинність тепер досягла першокласних стандартів, пропонуючи мандрівникам ідеальні умови для дослідження природної краси регіону. Ця добірка розповість, які приголомшливі готелі в Озерному краї варто забронювати для короткого відпочинку.

1. The Forest Side, Грасмір

Забронюйте номер для вікенду в резиденції з історичним шармом. Джерело: Image Theforestside.com Забронюйте номер для вікенду в резиденції з історичним шармом. Джерело: Image Theforestside.com

Табличка на цій величній будівлі з лакеландського каменю вказує на 1853 рік. Її історія бере початок від резиденцій для джентльменів, побудованих після прокладання залізниці до Віндерміра в 1847 році. Forest Side змінив кількох власників, поки наприкінці XX століття не став одним із найкращих готелів Озерного краю. Цей готичний маєток перетворився на вишукані люкси з затишними спальнями, інтер’єрами від відомого дизайнера Джеймса Макі та меблями, що відображають весь регіон Озерного краю: килими ручної роботи з місцевої вовни від Wools of Cumbria, шикарні ліжка Westmorland від Harrison Spinks, натуральна косметика від Bramley тощо. Ресторан готелю відзначений зіркою Мішлен, а Forest Side пропонує цікаві пакети для гостей, наприклад, ніч у розкішній спальні з дегустаційним меню на 4 або 8 страв від шеф-кухаря Пола Леонарда та автентичним камбрійським сніданком наступного ранку. Розташований у лісистій садибі за пішої відстані від села Грасмір, цей готель – чудовий вибір для відпочинку середньої цінової категорії.

2. The Daffodil Hotel and Spa, Грасмір

Розташований за кілька хвилин від села Грасмір, The Daffodil Hotel вражає величчю, яку багато інших популярних готелів Озерного краю для коротких відпусток не можуть зрівнятися. Сучасний стильний інтер’єр гармонує з приголомшливою природою довкола. Цей маєток середини XIX століття пропонує 78 номерів і люксів, оформлених дизайнером Полом Соуфордом. Усередині ви знайдете м’які тони, килими на замовлення, величезні ліжка з білою бавовняною білизною, розкішні ванні кімнати з косметикою Molton Brown і мультимедійні панелі, що забезпечують сучасний комфорт у серці сільської місцевості. Гості можуть насолоджуватися захопливим меню від креативного шеф-кухаря, що поєднує вишукану кухню з невимушеними стравами в ресторані з видом на озеро, смакувати винятковий післяобідній чай у елегантному лаунджі та вирушити в спа-подорож із ексклюзивними косметичними процедурами (бронюйте заздалегідь, щоб уникнути розчарування).

3. Kirkstile Inn, Лоусвотер

Цей віддалений гостьовий двір у тихих західних озерах не такий розкішний, як інші преміум-готелі Озерного краю, але вразить вас теплою гостинністю та смачною їжею, зокрема чудовими місцевими елями. Kirkstile Inn розташований між озерами Краммок-Вотер і Лоусвотер, біля підніжжя гори Меллбрейк, і пропонує затишну котеджну атмосферу серед неперевершених пейзажів. Гостьовий двір має 11 елегантних спалень із приголомшливими видами на Меллбрейк, оформлених класичними меблями та балками. Сезонне меню традиційних страв пропонує талановита команда шеф-кухарів на чолі з Полом Вільямсом, використовуючи продукти від місцевих постачальників із Камбрії та Озерного краю. Вранці тут подають чудовий повний англійський та ірландський сніданок. Знаменитий паб із затишним каміном і низькими балками завжди має дружню атмосферу, підкріплену відмінними елями власної пивоварні та вражаючим винним списком. Це гарне місце для недорогого відпочинку та дослідження чудових пішохідних маршрутів Північного Озерного краю.

4. Lodore Falls Hotel & Spa, Кесвік

Елегантні меблі ідеально підкреслюють мальовничі краєвиди за вікном. Джерело: Image Lakedistricthotels.net Елегантні меблі ідеально підкреслюють мальовничі краєвиди за вікном. Джерело: Image Lakedistricthotels.net

Серед найвідоміших готелів Озерного краю Lodore Falls вирізняється поєднанням традиційного та сучасного стилів. Гості вечеряють в елегантній їдальні в британському стилі, гріються біля каміна в затишних лаунджах, прогулюються просторами сільської місцевості та насолоджуються чудовим післяобіднім чаєм. На іншому боці готелю розташований фантастичний паназійський ресторан Mizu, де можна поласувати першокласними суші або темпурою з королівськими креветками в сучасній обстановці. Це місце створене для захопливого, але розслаблюючого відпочинку: наприклад, ви можете милуватися краєвидами гори Кетбеллс і озера Дервентвотер із комфорту гідробасейну спа-центру. Готель поєднує романтику, пригоди на березі озера та витончену сільську атмосферу. Насолоджуйтесь шампанським баром, розкішними спа-процедурами та термальним комплексом, досліджуйте приголомшливе оточення та відпочивайте на розкішних ліжках Sealy у своїх номерах: Lodore Falls цілком виправдовує свій статус одного з найкращих готелів Озерного краю для ідеального вікенду.

5. Seatoller House, Сітоллер

Книги відвідувачів цього гостьового будинку на початку долини Борроудейл підтверджують, що він існує понад сто років, хоча сама будівля налічує понад 400 років і є найстарішою в селі Сітоллер. За цей час Seatoller House здобув майже легендарний статус серед пішоходів як один із найкращих готелів регіону Озерного краю. Він поєднує хостел і сільський ретрит на тлі природи. Десять спалень із милим декором із біленого дерева мають ванні кімнати та демонструють сільську атмосферу в усій красі. Будинок славиться своєю гостинністю, відточеною століттям, неформальною атмосферою та смачною домашньою їжею. У їдальні гості обідають за великими традиційними дубовими столами, у бібліотеці та вітальні можуть спілкуватися з іншими гостями та відпочивати після прогулянок у горах, а в чайному барі – проводити час за гарячими та холодними напоями, закусками, місцевими елями та домашньою випічкою. Маєток оточений красивим садом, що отримав нагороди. Цей готель популярний серед пішоходів, альпіністів і мандрівників із домашніми тваринами.

6. Gilpin Hotel & Lake House, Боунесс-он-Віндермір

Оточений 21 акром садів, лісів і вересових пустищ, цей маєток у георгіанському стилі втілює сільський відпочинок із неформальною розкішшю вже три десятиліття. Це один із найкращих готелів Озерного краю у Великобританії для по-справжньому незабутнього та насиченого вікенду. Новаторський бутік-готель має стильні номери з атмосферою сучасного замку, усамітнене розташування, ідеальний персоналізований сервіс і приватні гідромасажні ванни. Нещодавно готель оновив свою пропозицію п’ятьма красивими "спа-лоджами", оснащеними паровими ваннами, саунами на відкритому повітрі та гідротерапевтичними ваннами. Відпочинок тут для тих, хто не проти побалувати себе дорожчими послугами та ексклюзивними зручностями. Є два ресторани, зокрема один із зіркою Мішлен, шампанський бар, зона спа-процедур, лаунджі та тераси для релаксу. Тут немає дітей до семи років, а також конференцій, весіль чи інших гучних заходів, тож ніщо не потурбує ваш спокій і приватність.

7. Ambleside Salutation Hotel, Емблсайд

Поєднайте відпочинок на природі з міськими атракціями. Джерело: Image Hotelslakedistrict.com Поєднайте відпочинок на природі з міськими атракціями. Джерело: Image Hotelslakedistrict.com

Розташування в центрі Емблсайда робить цей готель ідеальною базою для дослідження місцевих пам’яток. Він пропонує прямий доступ до головної торгової вулиці або стежки до вершини Вансфелл-Пайк, а до озера Віндермір – лише 20 хвилин їзди. Ambleside Salutation Hotel – один із найкращих незалежних готелів у місті та в усьому Озерному краї, що пропонує розкішне розміщення з приватними гідромасажними ваннами, паровими ваннами та стильними сучасними лаунджами. Готель розташований у красивій будівлі XVII століття, але оснащений усіма необхідними сучасними зручностями. Ресторан і бар пропонують щоденно змінюване меню на основі найкращих продуктів із регіону Лейкленд і традиційної британської кухні. Бар, окрім широкого вибору вин і міцних напоїв, також пропонує пиво від місцевої пивоварні Грасмір. Не варто забувати про відзначений нагородами сніданок і ситний гриль. На території є оздоровчий клуб і спа-центр із парною, критим басейном і спа-процедурами на відкритому повітрі. Це чудове місце для недорогого вікенду, святкування особливої події або сімейного відпочинку, сповненого незабутніх вражень від Лейкленду.

8. The Mason’s Arms, Боуланд-Бридж

Ця лакеландська установа, розташована серед блаженної сільської місцевості на півдні Озерного краю, відома своїми чудовими номерами та відмінним меню з місцевих продуктів. Сільський котедж XVI століття на схилі пагорба створює чарівну атмосферу з палаючим каміном, смачними закусками в пабі, лабіринтом взаємопов’язаних кімнат, затишними куточками біля каміна та низькими стелями. Готель має кілька затишних люксів із приголомшливими видами на долину Літ і включеним сніданком, а також пару нещодавно відремонтованих сучасних котеджів у сільському стилі з власними кухнями та камінами на дровах. Слідкуйте за спеціальними пропозиціями готелю: наприклад, завітайте на Fizzy Friday і насолоджуйтесь газованими напоями досхочу. Це чудовий вибір для недорогого відпочинку з відмінними зручностями: готель розташований біля найкращих пішохідних маршрутів, тож вирушайте стежками району Грандж-овер-Сендс і культовими пагорбами Озерного краю.

9. Holbeck Ghyll Country House Hotel, Віндермір

Елегантність, комфорт і красиві озерні краєвиди поєднуються в одному з провідних готелів у серці Озерного краю, створюючи ідеальний притулок для мандрівників, які хочуть утекти від суєти повсякденного життя. Holbeck Ghyll Country House розташований на 18 акрах території, наповненої пишною зеленню та чарівним сільським шармом. Кожен із номерів має свій унікальний характер і поєднує комфорт і стиль, від елегантних меблів до розкішної єгипетської бавовняної білизни. В одному з них колись зупинялася Рене Зеллвегер під час зйомок фільму "Міс Поттер". Ресторан готелю відомий своїм вишуканим британським меню, що спеціалізується на сезонних і місцевих інгредієнтах, а також традиційним післяобіднім чаєм і апетитним дегустаційним меню. Це чудове місце для романтичного чи сімейного відпочинку або ділової поїздки з заспокійливою атмосферою та приємною ціною, враховуючи все, що пропонується.

10. The Wordsworth Hotel, Грасмір

Один із найкращих готелів Озерного краю розташований в елегантно відреставрованій будівлі, яка раніше була мисливським будиночком графа Кадогана. Тепер це величний заміський маєток у серці Грасміра з 38 номерами та люксами, ідеальне місце для відпочинку та милування пейзажами, що надихали митців і поетів протягом двох століть. Відзначений нагородами ресторан пропонує гостям фантастичний вибір місцевих продуктів, починаючи з ситного камбрійського сніданку, тоді як розслаблений бар William’s пропонує чудовий вибір вин. Усе це робить The Wordsworth Hotel одним із найкращих місць в Озерному краї для бюджетного короткого відпочинку, повернення до природи та втечі від міської метушні. Зручності готелю включають терасу для засмаги та мальовничу садову зону. Більшість номерів мають вид на гори та село, але, звісно, найкраще досліджувати ці ідилічні пейзажі пішки. Готель дружній до домашніх тварин, тож вам не доведеться залишати улюбленця вдома: просто вкажіть цю опцію під час бронювання.