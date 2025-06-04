Топ-10 отелей в Озерном крае, Великобритания, для насыщенного уикенда: от очаровательных загородных домов до изысканных гостевых дворов и шикарных бутик-отелей.
Озерный край, поражающий своей таинственностью и очарованием, является домом для посещаемого национального парка Великобритании – Лейк-Дистрикта. Созданный древними ледниками этот объект ЮНЕСКО является одним из самых популярных направлений для внутренних и международных туристов. Путешественники едут в Озерный край за его потрясающими пейзажами, богатой историей, живописными поселениями и, конечно, озерами, а затем отдыхают, наслаждаясь современными удобствами, вкусной едой и роскошными спа в лучших местных отелях.
Эпоха скромных пансионатов давно прошла: гостеприимство теперь достигло первоклассных стандартов, предлагая путешественникам идеальные условия для исследования природной красоты региона. Эта подборка расскажет, какие потрясающие отели в Озерном крае следует забронировать для короткого отдыха.
1. The Forest Side, Грасмир
Табличка на этом величественном здании из лакеландского камня указывает на 1853 год. Ее история берет начало от резиденций для джентльменов, построенных после прокладки железной дороги в Виндермир в 1847 году. Forest Side сменил нескольких владельцев, пока в конце XX века не стал одним из лучших отелей Озерного края. Это готическое имение превратилось в изысканные люксы с уютными спальнями, интерьерами от известного дизайнера Джеймса Маки и мебелью, отражающей весь регион Озерного края: ковры ручной работы из местной шерсти от Wools of Cumbria, шикарные кровати Westmorland от Harrison Spink. Ресторан отеля отмечен звездой Мишлен, а Forest Side предлагает интересные пакеты для гостей, например ночь в роскошной спальне с дегустационным меню на 4 или 8 блюд от шеф-повара Пола Леонарда и аутентичным камбрийским завтраком на следующее утро. Расположенный в лесистой усадьбе на расстоянии от села Грасмир, отель – отличный выбор для отдыха средней ценовой категории.
2. The Daffodil Hotel and Spa, Грасмир
Расположенный в нескольких минутах от следующих достопримечательностей, как The Daffodil Hotel, The Daffodil Hotel поражает величие, которое многие популярные отели Озерного края для коротких отпусков не могут сравниться. Современный стильный интерьер гармонирует с потрясающей природой вокруг. Это поместье середины XIX века предлагает 78 номеров и люксов, оформленных дизайнером Полом Соуфордом. Внутри вы найдете мягкие тона, ковры на заказ, огромные кровати с белым хлопковым бельем, роскошные ванные комнаты с косметикой Molton Brown и мультимедийные панели, обеспечивающие современный комфорт в сердце сельской местности. Гости могут наслаждаться увлекательным меню от креативного шеф-повара, сочетающего изысканную кухню с непринужденными блюдами в ресторане с видом на озеро, смаковать исключительный послеобеденный чай в элегантном лаундже и отправиться в спа-путешествие с эксклюзивными косметическими процедурами.
3. Kirkstile Inn, Лоусвотер
Этот отдаленный гостевой двор в тихих западных озерах не так роскошен, как другие премиум-гостиницы Озерного края, но поразит вас теплым гостеприимством и вкусной едой, в частности, прекрасными местными елями. Kirkstile Inn расположен между озерами Краммок-Вотер и Лоусвотер, у подножия горы Меллбрейк, и предлагает уютную коттеджную атмосферу среди непревзойденных пейзажей. Гостевой двор имеет 11 элегантных спален с потрясающими видами на Меллбрейк, оформленных классической мебелью и балками. Сезонное меню традиционных блюд предлагает талантливая команда шеф-поваров во главе с Полом Уильямсом, используя продукты от местных поставщиков из Камбрии и Озерного края. Утром подают прекрасный полный английский и ирландский завтрак. Знаменитый паб с уютным камином и низкими балками всегда имеет дружескую атмосферу, подкрепленную отличными елями собственной пивоварни и поразительным винным списком. Это хорошее место для недорогого отдыха и исследования отличных пешеходных маршрутов Северного Озерного края.
4. Lodore Falls Hotel & Spa, Кесвик
Среди известнейших отелей Озерного края Lodore Falls отличается сочетанием традиционного и современного стилей. Гости ужинают в элегантной столовой в британском стиле, греются у камина в уютных лаунджах, ходят по просторам сельской местности и наслаждаются прекрасным послеобеденным чаем. На другой стороне отеля расположен фантастический паназийский ресторан Mizu, где можно полакомиться первоклассными суши или темпурой с королевскими креветками в современной обстановке. Это место создано для увлекательного, но расслабляющего отдыха: например, вы можете любоваться видами горы Кэтбеллс и озера Дервентвотер с комфортом гидробассейного спа-центра. Отель сочетает в себе романтику, приключения на берегу озера и изящную сельскую атмосферу. Наслаждайтесь шампанским баром, роскошными спа-процедурами и термальным комплексом, исследуйте потрясающую обстановку и отдыхайте на роскошных кроватях Sealy в своих номерах: Lodore Falls вполне оправдывает свой статус одного из лучших отелей Озерного края для идеального уик-энда.
5. Seatoller House, Ситоллер
Книги посетителей этого гостевого дома в начале долины Борроудейл подтверждают, что он существует более ста лет, хотя само здание насчитывает более 400 лет и является самым старым в селе Ситоллер. За это время Seatoller House получил почти легендарный статус среди пешеходов как одна из лучших гостиниц региона Озерного края. Он совмещает хостел и деревенский ретрит на фоне природы. Десять спален с милым декором из беленого дерева имеют ванные комнаты и демонстрируют сельскую атмосферу во всей красе. Дом славится своим гостеприимством, отточенным веком, неформальной атмосферой и вкусной домашней едой. В столовой гости обедают за большими традиционными дубовыми столами, в библиотеке и гостиной могут общаться с другими гостями и отдыхать после прогулок в горах, а в чайном баре проводить время за горячими и холодными напитками, закусками, местными елями и домашней выпечкой. Имение окружено красивым садом, получившим награды. Отель популярен среди пешеходов, альпинистов и путешественников с домашними животными.
6. Gilpin Hotel & Lake House, Боунесс-он-Виндермир
Окруженное 21 акром садов, лесов и вересковых пустошей, это имение в георгианском стиле олицетворяет сельский отдых с неформальной роскошью уже три десятилетия. Это одна из лучших гостиниц Озерного края в Великобритании для по-настоящему незабываемого и насыщенного уик-энда. Новаторский бутик-гостиница имеет стильные номера с атмосферой современного замка, уединенное расположение, идеальный персонализированный сервис и частные гидромассажные ванны. Недавно гостиница обновила свое предложение пятью красивыми "спалоджами", оснащенными паровыми ваннами, саунами на открытом воздухе и гидротерапевтическими ваннами. Отдых здесь для тех, кто не прочь побаловать себя более дорогими услугами и эксклюзивными удобствами. Есть два ресторана, в том числе одна со звездой Мишлен, шампанский бар, зона спа-процедур, лаунджи и террасы для релакса. Здесь нет детей до семи лет, а также конференций, свадеб или других громких мероприятий, поэтому ничто не побеспокоит ваше спокойствие и конфиденциальность.
7. Ambleside Salutation Hotel, Эмблсайд
Расположение в центре Эмблсайда делает отель идеальной базой для исследования местных достопримечательностей. Он предлагает прямой доступ к главной торговой улице или тропинке к вершине Вансфелл-Пайк, а к озеру Виндермир – всего 20 минут езды. Ambleside Salutation Hotel – одна из лучших независимых гостиниц в городе и во всем Озерном крае, которая предлагает роскошное размещение с частными гидромассажными ваннами, паровыми ваннами и стильными современными лаунджами. Отель расположен в красивом здании XVII века, но оснащен всеми необходимыми современными удобствами. Ресторан и бар предлагают ежедневно меняющееся меню на основе лучших продуктов из региона Лейкленд и традиционной британской кухни. Бар, помимо широкого выбора вин и крепких напитков, также предлагает пиво от местной пивоварни Грасмир. Не стоит забывать об отмеченном наградами завтраке и сытном гриле. На территории отеля есть оздоровительный клуб и спа с парной, закрытым бассейном и спа-процедурами на открытом воздухе. Это прекрасное место для недорогого уик-энда, празднования особого события или семейного отдыха, полного незабываемых впечатлений от Лейкленда.
8. The Mason's Arms, Боуланд-Бридж
Это лакеландское учреждение, расположенное среди блаженной сельской местности на юге Озерного края, известно своими прекрасными номерами и отличным меню из местных продуктов. Сельский коттедж XVI века на склоне холма создает волшебную атмосферу с горящим камином, вкусными закусками в пабе, лабиринтом взаимосвязанных комнат, уютными уголками у камина и низкими потолками. В отеле есть несколько уютных люксов с потрясающими видами на долину Лит и включенным завтраком, а также пару недавно отремонтированных современных коттеджей в деревенском стиле с собственными кухнями и каминами на дровах. Следите за специальными предложениями отеля: например, посетите Fizzy Friday и наслаждайтесь газированными напитками вволю. Это отличный выбор для недорогого отдыха с отличными удобствами: отель расположен возле лучших пешеходных маршрутов, и отправляйтесь по тропам района Грандж-овер-Сэндс и культовыми холмами Озерного края.
9. Holbeck Ghyll Country House Hotel, Виндермир
Элегантность, комфорт и красивые озерные пейзажи сочетаются в одном из ведущих отелей в сердце Озерного края, создавая идеальное убежище для путешественников, желающих уйти от суеты повседневной жизни. Holbeck Ghyll Country House расположен на 18 акрах территории, наполненной пышной зеленью и очаровательным деревенским шармом. Каждый из номеров имеет свой уникальный характер и сочетает комфорт и стиль, от элегантной мебели до роскошного египетского хлопкового белья. В одном из них когда-то останавливалась Рене Зеллвегер во время съемок фильма "Мисс Поттер". Ресторан отеля известен своим изысканным британским меню, специализирующимся на сезонных и местных ингредиентах, традиционным послеобеденным чаем и аппетитным дегустационным меню. Это прекрасное место для романтического или семейного отдыха или деловой поездки с умиротворяющей атмосферой и приятной ценой, учитывая все, что предлагается.
10. The Wordsworth Hotel, Грасмир
Одна из лучших гостиниц Озерного края расположена в элегантно отреставрированном здании, которое раньше было охотничьим домом графа Кадогана. Теперь это величественное загородное имение в сердце Грасмира с 38 номерами и люксами, идеальное место для отдыха и любования пейзажами, которые вдохновляли художников и поэтов на протяжении двух столетий. Отмеченный наградами ресторан предлагает гостям фантастический выбор местных продуктов, начиная с сытного камбрийского завтрака, тогда как расслабленный бар William's предлагает отличный выбор вин. Все это делает The Wordsworth Hotel одним из лучших мест в Озерном крае для бюджетного короткого отдыха, возвращения к природе и бегства от городской суеты. В отеле есть терраса для загара и живописная садовая зона. Большинство номеров имеют вид на горы и деревню, но, конечно, лучше исследовать эти идиллические пейзажи пешком. Отель дружен к домашним животным, так что вам не придется оставлять любимца дома: просто укажите эту опцию во время бронирования.