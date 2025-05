Топ-10 будинків Airbnb у Лондоні: від розкішних таунхаусів і стильних лофтів до прибережних оазисів і вінтажних апартаментів

Лондон переповнений дивовижними пам’ятками для мандрівників, пропонуючи унікальний досвід для своїх гостей. З огляду на те, що подивитися в Лондоні, з його безліччю незабутніх і культових місць, музеїв, ринків, бутиків, пабів і ресторанів, легко розгубитися. Однак така різноманітність також означає, що перебування в Лондоні може бути дорогим, і оренда Airbnb для вашої подорожі до британської столиці може стати більш економним варіантом.

Як і пам’ятки та готелі, у Лондоні немає браку вибору, коли йдеться про житло на Airbnb: від величних відреставрованих особняків і шикарних бутиків до затишних і чарівних апартаментів. Оренда будинку на Airbnb у Лондоні може подарувати мандрівникам унікальні можливості та враження без значних витрат. Ви матимете шанс поспілкуватися з місцевими жителями та отримати цінні поради щодо дослідження міста, які відомі лише справжнім лондонцям. Якщо ви подорожуєте великою групою, бронювання Airbnb у Лондоні може бути найекономічнішим і найкомфортнішим варіантом. Місцеві пропозиції варіюються від апартаментів із базовими зручностями до розкішних таунхаусів і історичних будинків. Обирайте свою базу з одного з цих топових Airbnb у Лондоні, які ідеально підійдуть для вашої подорожі:

Tower Bridge 5* Houseboat: Найкращий вид Лондона

Один із найвідоміших Airbnb у Лондоні розташований на воді. Джерело: Image Theharpy.com

Якщо ви шукаєте більше, ніж просто комфортне перебування, зробіть оренду Airbnb у Лондоні надзвичайним досвідом. А що може бути вражаючим, ніж будинок на Темзі? Ви можете зупинитися на The Harpy, унікальному лондонському домі з видами на Тауерський міст, які часто зображають на популярних листівках. Заснований у 1904 році як перший митний будинок на воді, The Harpy приймав багатьох знаменитостей і навіть королівських осіб. Це один із найбільших плавучих будинків у Лондоні, усі каюти якого розташовані на верхній палубі. У будинку є вітальня, повністю обладнана кухня та їдальня з вінтажними меблями. Оздоблений дубовими меблями 1920-х років, комфортними ліжками з вишуканою єгипетською білизною, швидкісним Wi-Fi, ванними кімнатами та телевізорами, The Harpy прикрашений незвичайними творами мистецтва, включно з оригінальними фотографіями будівництва Тауерського мосту. The Harpy плаває приблизно 75% часу, дозволяючи відчути легке погойдування на хвилях під час перебування. Це житло Airbnb у Лондоні ідеально підходить для великих груп до 10 осіб.

Чудові унікальні апартаменти на першому поверсі в Кенсінгтоні та Челсі

Ці світлі, красиві дизайнерські апартаменти на першому поверсі в центрі Лондона розташовані поблизу великих галерей і музеїв, таких як Музей Вікторії та Альберта, Музей природознавства та галерея Саатчі. У районі є дві станції метро, ресторани, паби та магазини, що робить його чудовим вибором для подорожі до Лондона. Ви можете насолоджуватися сільською атмосферою, не залишаючи міста. Апартаменти мають дві спальні з великими ліжками та додатковим спальним місцем на дивані. Зручності включають кухню з необхідним обладнанням, Wi-Fi, високоякісну білизну та туалетні приналежності. На подвір’ї є гарний сонячний сад, де можна розслабитися вдень. Будинок вміщує до 5 гостей, а його розташування на нижньому поверсі підходить для людей з інвалідністю. Гостей зустрічає господар, який може надати цінні місцеві поради щодо місць для відвідування.

Лофт для фотозйомки – Fossil Stills

Мандрівники, які шукають унікальне та нестандартне житло Airbnb у Лондоні, можуть забронювати єдину в своєму роді фотостудію Fossil Stills у самому серці Гакні. Цей переобладнаний промисловий лофт із відкритим плануванням має теплий і розкішний інтер’єр, оголені металеві балки та музичні акценти. Центральним елементом студії є біле піаніно Елтона Джона, доповнене чудовою колекцією вінілових платівок і творами мистецтва місцевих андеграундних художників. Хіпстерська атмосфера посилюється круглим підвісним кріслом і екраном для кінопроєктора, що опускається зі стелі у вітальні. Хоча спільні зони світлі, спальні забезпечують затемнену оазу, пропонуючи відпочинок від гамірної атмосфери Гакні. Апартаменти включають кухню, одну спальню та одну ванну кімнату, вміщуючи до 4 осіб. Дозволяється розміщення з домашніми тваринами, а на території є безкоштовна приватна парковка.

Приголомшливий будинок із 5 спальнями у Фулгемі з критим басейном і сауною

Шукаючи найкращі помешкання Airbnb у Лондоні, готуйтеся бути зачарованими цим величним містом, яке пропонує будівлю, внесену до списку місцевих пам’яток. Цей розкішний будинок захопить гостей своїм чарівним дизайном, перетворюючи кожну кімнату на мистецьку інсталяцію. Невимушена атмосфера Парсонс Грін і Фулгема разом із їхніми чудовими барами створять незабутні спогади. Недавній проєкт реставрації, що тривав понад 4 роки, повернув історичній будівлі 1865 року її первозданну красу. Сучасний неоготичний дизайн віддає шану її розташуванню на території Фулгемського кладовища. У будинку є 5 спалень, просторі зони для розваг і відкриті простори. На першому поверсі розташована головна спальня з ліжком king-size і ванною кімнатою з ванною, що оточує, тоді як решта спалень знаходяться на цокольному поверсі разом із винним погребом, сауною, зоною ресепшн і великим критим басейном.

Сімейні апартаменти в центрі Лондона

Ще один історичний варіант для тимчасового перебування в Лондоні розташований поблизу станції Рассел-сквер, за кілька хвилин ходьби від Вест-Енду та Британського музею. Ці сучасні апартаменти пропонують чудові краєвиди, особливо вночі, і підходять для групи мандрівників, оскільки можуть вмістити до 11 осіб. Будівля, що має статус пам’ятки II категорії, розташована над торговим центром Брансвік, спроєктованим у 1960-х роках відомим архітектором Патріком Ходжкінсоном і завершеним у 1972 році. Під апартаментами розташовані різноманітні магазини, кафе та ресторани. Усередині є дві повноцінні спальні та третя у вітальні, а також 2 ванні кімнати та повністю обладнана кухня. Власники встановили обмеження на вечірки, але це залишається одним із найкращих варіантів Airbnb для гостей Лондона, які подорожують великою групою або кількома сім’ями з дітьми. За 5 хвилин ходьби розташований Coram Field, великий безкоштовний дитячий парк із тваринною фермою, ігровим майданчиком і дитячим садком, що пропонує активності для дітей.

Приголомшливі апартаменти в самому серці Кенсінгтона

Вінтажні апартаменти поєднують сучасні зручності з антикварними меблями. Джерело: Image Airbnb.co

Ці красиві вінтажні апартаменти, розташовані в одному з найшикарніших районів Лондона в переобладнаній старій стайні, пропонують мандрівникам вишукане перебування на Airbnb. Апартаменти зі смаком оформлені, поєднуючи античний шарм із сучасною елегантністю, даруючи гостям справжнє відчуття лондонського життя. Сходи ведуть до просторої вітальні на першому поверсі з каміном, позолоченим дзеркалом, полицями з книгами та повністю обладнаною кухнею. Головна спальня з великим двоспальним ліжком розташована на антресольному рівні другого поверху і включає гардеробну та ванну кімнату. Друга спальня має диван-ліжко та окрему душову кімнату. Ці чарівні апартаменти Airbnb у Лондоні доступні виключно для дорослих гостей і мають ідеальне розташування в пішій доступності від Гайд-парку, Кенсінгтонського палацу, Кенсінгтон-Хай-стріт і численних кафе, магазинів і ресторанів поблизу.

Прогулянка до Голланд-парку зі стильних апартаментів, наповнених мистецтвом

Ці приголомшливі апартаменти на першому поверсі, розташовані в будівлі вікторіанської епохи з високими стелями у вітальні, ідеально доповнюють своє шикарне розташування поруч із зеленим поясом. Інтер’єр, прикрашений поєднанням сучасних і вінтажних меблів та творів мистецтва, випромінює екстравагантну атмосферу "Західного Лондона" без відчуття перевантаженості. Апартаменти мають повністю обладнану кухню, сучасну мармурову душову кімнату, затишну спальню на антресолях і вітальню з диваном-ліжком. Меблі та декор, виготовлені на замовлення або ретельно підібрані з Нью-Йорка та Парижа, прикрашають простір. Невеликий балкон із столом і зручними стільцями пропонує чудове місце для кави з видом на площу та вікторіанські будівлі. Цей стильний варіант Airbnb, який одного разу був представлений у журналі Elle Decor, дозволяє гостям відчути меблі з сторінок модного журналу. Апартаменти доступні для бронювання на мінімум 3 ночі.

Апартаменти в селі Хайгейт

Ці чарівні апартаменти, що мають "лондонський характер", розташовані в мальовничому зеленому селі Хайгейт поблизу Гемпстед-Хіт, пропонуючи спокійний відпочинок серед Airbnb Лондона. Поруч є затишні магазини, гастропаби та тихі вулички, а головні райони та пам’ятки Лондона знаходяться за кілька хвилин. Апартаменти мають дві добре освітлені спальні, прикрашені затишними меблями та вишуканими творами мистецтва. Невелика чарівна тераса, що виходить на південь, пропонує простір для релаксу. З максимальною місткістю 4 гості, апартаменти включають одну ванну кімнату та вітальню з видом на зелену Гемпстед-лейн. Зручності включають телевізор із популярними стрімінговими сервісами, робочу станцію iMac, розумне освітлення, кероване через iPad, повністю обладнану кухню та ванну кімнату з підігрівом підлоги, глибокою ванною, тропічним душем і туалетними приналежностями. Спеціальні жалюзі на великих вікнах забезпечують приватність і комфорт.

Мистецький лофт у 120-річній будівлі в центрі Шордітча

Розташований у шикарному та модному районі Шордітч, оточений яскравим нічним життям, цей розкішний Airbnb у Лондоні пропонує гламурне та елегантне розміщення, прикрашене винятковими творами мистецтва. Хоча це не бюджетний варіант, бездоганний смак і розкішні зручності роблять його вартим вибору. Лофт, розташований на третьому поверсі 120-річної будівлі, має одну спальню та може вмістити до трьох гостей. Недавно відремонтований за п’ятизірковими стандартами, сучасний інтер’єр включає вінтажні меблі та оригінальні деталі, такі як цегляні стіни, вікторіанські вікна та дерев’яні підлоги. Відкрита зона вітальні містить кухню на замовлення з німецькою технікою, компактний балкон і ванні кімнати з італійським мармуром, матовими чорними змішувачами та тропічними душами. Цей першокласний лофт забезпечує легкий доступ до найкращих пам’яток і ресторанів району, а також вибір книг із рекомендаціями для дозвілля.

Розкішні відреставровані апартаменти в стилі лофт високого класу

Стильний лофт з'явився на місці вікторіанської школи. Джерело: Image Airbnb.co

У Лондоні немає браку розкішних апартаментів, і цей Airbnb – доказ цього. Вишуканий лофт поблизу Фінсбері-парку розташований поруч із кількома лініями метро, що дозволяють дістатися до Сохо, Сіті та Оксфорд-серкус за 15–20 хвилин. Цей Airbnb був переобладнаний із будівлі вікторіанської школи в шикарні апартаменти в стилі лофт із двома спальнями та двома ванними кімнатами, а також вітальнею та робочою зоною з письмовим столом. Кухня повністю обладнана всією необхідною технікою, від подвійної духовки та холодильника до посудомийної машини та блендера для смузі. Інтер’єр сучасний і світлий, із величезними арковими вікнами, що пропонують чудові краєвиди на район, і відкритою цегляною кладкою, яка додає урбаністичного шарму. Тут можуть зупинитися до чотирьох гостей. Лофт оснащений комфортними ліжками, якісними меблями, чудовою технікою, включно з Smart-TV із Netflix, Amazon, BBC iPlayer і Prime, музичною системою Sonos і розумним освітленням. Парковка на території доступна за попереднім запитом. Починаючи досліджувати Лондон, відвідайте відзначену нагородами чарівну кав’ярню Cricks Corner по сусідству.