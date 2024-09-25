Тонка дипломатія з Трампом: якщо людина погрожує тебе вбити – вір їй

Трамп, його син (який до нього має найпряміший доступ), найближчі соратники на кшталт Маска і диванолюба Венса кажуть буквально наступне "ми хочемо щоб ви померли, тому що нам так зручно".

Там немає ніякої мови і ніяких натяків на "посилення перемовної позиції України" чи навіть дискусії про розширення наших оборонних можливостей. Як у демократів. Нам кажуть буквально "ви помрете, бо нам так зручніше".

Навіть якщо демократи нам не подобаються (і є за що), все ж не варто забувати: вибір стоїть між керованою ескалацією з обмеженою допомогою з одного боку і повним її припиненням з іншої.

А усі інші фантазії вписуються у стару добру формулу хибних сподівань. Он навіть в оточенні Трампа є оптимісти, які вірять що вся ця риторика - то передвиборча маячня. Лаффер вірить, що погрози митами Європі і божевільними митами Китаю - це лише перемовна позиція. Помпео вірить що риторика про нас - маячня.

Але я все ж вірний старій добрій формулі: якщо людина погрожує тебе вбити - вір їй. Тож розраховувати на конструктивні перемовини з нею, якщо в тебе немає інструменту примусу - безглуздо.