Стрімкі події в трикутнику США-Росія-Україна: який показник буде вирішальним

Події в трикутнику США-Росія-Україна почали рухатись стрімко, і навіть карколомно. Хтось вже очікує, що завтра буде мир, а хтось в паніці, що Трамп задружиться з Путіним і примусить нас до миру на російських умовах.

Раджу всім трохи заспокоїтись. З Путіним і, особливо з Трампом, завтра може бути інакше, ніж сьогодні, а тим більше вчора. І те, що вони кажуть не означає, що саме так і буде.

Головний критерій подальшого розвитку переговорного процесу дуже простий - це узгодження і публічне оголошення дати, місця, формату і порядку денного реальних робочих переговорів між Росією і Україною при модерації США, можливо і за участі ЄС.

Якщо найближчим часом (можливо після Мюнхена, до кінця лютого) ми матимемо конкретну інформацію про початок робочих мирних переговорів, ось тоді точно можна буде сказати, що переговорний процес вийшов на якісно новий рівень. А якщо ні, то це означатиме, що в позиції Росії нічого не помінялося. Просто Путін почав психологічно обробляти Трампа, але не збирається йти на компромісний варіант завершення війни, як хочуть в команді Трампа.