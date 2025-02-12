Стремительные события в треугольнике США-Россия-Украина: какой показатель будет решающим

События в треугольнике США-Россия-Украина начали двигаться стремительно и даже головокружительно. Кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то в панике, что Трамп подружится с Путиным и заставит нас к миру на российских условиях.

Советую всем немного успокоиться. С Путиным и особенно с Трампом завтра может быть иначе, чем сегодня, а тем более вчера. И то, что они говорят, не значит, что именно так и будет.

Главный критерий дальнейшего развития переговорного процесса очень прост – это согласование и публичное оглашение даты, места, формата и повестки дня реальных рабочих переговоров между Россией и Украиной при модерации США, возможно и при участии ЕС.

Если в ближайшее время (возможно после Мюнхена, до конца февраля) у нас будет конкретная информация о начале рабочих мирных переговоров, вот тогда точно можно будет сказать, что переговорный процесс вышел на качественно новый уровень. В противном случае это будет означать, что в позиции России ничего не поменялось. Путин начал психологически обрабатывать Трампа, но не собирается идти на компромиссный вариант завершения войны, как хотят в команде Трампа.