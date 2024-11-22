''Стара'' Росія та вкрадена Україна

Информация о возможности применения украинской армией ракет западного производства для ударов по территории Российской Федерации произвела среди российских чиновников эффект разорвавшейся ракеты, пишет Виталий Портников для krymr.com.

Далее текст на языке оригинала

Бывший президент России и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что "использование ракет альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что "противник должен понимать неотвратимость возмездия за агрессию против РФ".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что "Путин предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если вот эта вот дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 км, будет одобрена. А по сути дела, это не одобрение того, чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты, а просто объявление "мы теперь будем бить до 300 км".

Можно привести еще немало таких цитат, но главное, конечно, – уверенность российских руководителей в том, что речь идет об опасной эскалации, о нападении на территорию их страны после того, как они были уверены, что только они могут бомбить и уничтожать Украину.

Но главный вопрос, который хотелось бы задать: а почему же сейчас, когда речь идет о Брянской или Курской области? Почему удары западными ракетами по Крыму не вызывали такой исступленной реакции? Так все-таки Крым "вернулся в родную гавань"? Или не совсем?

Посмотрим на реальные факты. С точки зрения российского конституционного права Крым и четыре других региона Украины – такие же субъекты Российской Федерации, как Брянская или Курская область. Но удары по Крыму вызывают лишь раздраженные комментарии и решение перебазировать Черноморский флот России из Крыма от греха – то есть от ракет и дронов – подальше, то есть в Новороссийск или даже в находящуюся на территории фактически оккупированной Абхазии Очамчиру. А удары по Брянской области – обещание начать Третью мировую войну.

Так что же все-таки случилось?

Уверен: случился сеанс саморазоблачения. Мы в очередной раз убедились, что Песков, Медведев, Лавров и даже Путин не считают ни Крым, ни Донбасс, ни другие оккупированные регионы Украины Россией – ни новой, ни старой. Что они воспринимают эту территорию исключительно как плацдарм для поглощения всей остальной Украины. И военные действия на территории этого плацдарма, думаю, тоже воспринимаются ими как естественное развитие событий: по полигону или плацдарму бьют, на то он и плацдарм. А вот в Россию – "настоящую", а не сворованную – не лезьте, иначе мы применим ядерные боезаряды.

И вопрос вовсе не в том, как еще Путин будет использовать ядерный шантаж для того, чтобы удержать Запад от помощи Украине. А как раз в том, что российские руководители, похоже, и сами продолжают считать аннексию украинских территорий политической авантюрой, и сами продолжают находиться в уверенности, что их задача – защищать настоящую территорию России, а не какой-то там Крым от нападения извне.

Для того, чтобы в этом лишний раз убедиться, нужно просто еще раз перечитать заявления после ударов по Крыму и заявления после ударов по Брянской области. И все станет ясно даже тем, кто не хочет видеть государственной границы между "старой" Россией и украденной Украиной.