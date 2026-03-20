США знімають санкції з Білорусі: чого чекати Україні?

Після того, як Москва і, можливо, Пекін не пустили Лукашенка на саміт миру, здавалося, що стосунки США-Білорусь мають погіршитися. Але не змінилося нічого. І американці знімають санкції з Білорусі.

• 1 •

Вже зараз можна точно говорити: головна ціль США – калійні добрива. Вони є ключем до потепління стосунків з Білоруссю. Все інше вторинне. Справа в тому, що Білорусь до 2022 року входила в топ-3 експортерів калію (перші Канада, далі порівну Росія та Білорусь). США. З 2022 року США стали залежними (80%) від дорожчого імпорту з Канади.

• 2 •

Ціль США номер 1 – не лише відкрити імпорт білоруського калію, а й увійти в розробку калійних родовищ і виробництва на території Білорусі. І це основна гра американської дипломатії.

• 3 •

Лукашенко явно зацікавлений в цьому, але поки він критично залежний від Москви та Пекіна, які явно будуть проти цього сценарію. Адже цей сценарій, на другому етапі передбачатиме збільшення політичного впливу в республіці. Особливо на фоні розмов про транзит влади.

• 4 •

Зараз варто дивитися за тим чи почнеться американський тиск на Литву та Польщу з приводу відкриття транзиту калію. Без цього, зняття санкцій з Білоруського калію не має значення.

Простіше кажучи, США поки показують Лукашенку морквинку. Далі почнеться більш серйозна гра по допуску американців до розробки калію.

• 5 •

Ми у цій грі лише статисти. Важливо усвідомлювати цю роль і чекати слушного моменту, щоб отримати інше амплуа.