Росія вийшла на рекорд із застосування дронів і нарощує удари балістикою по низці міст

У квітні 2026 року російські окупанти встановили абсолютний рекорд нальотів на Україну дронів-камікадзе Shahed-136/БМ-35 "Італмас" і дронів-приманок "Гербер"/"Пародій" протягом місяця. Також РОВ намагалися наростити застосування балістичних засобів ураження – переважно по містах, де відсутні комплекси ППО для їхнього перехоплення.

Детальніше про російські удари у квітні – у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

Ракетні удари

У квітні Росія застосувала по території України доволі помірну, середньостатистичну кількість ракетних засобів ураження – 141, з яких перехоплено було 89 цілей або 63% від загальної кількості.

Минулого місяця РОВ здійснили три інтенсивні, комбіновані ракетні удари по Україні (3, 15-16 і 25 квітня).

За місяць ворог використав таку номенклатуру ракет по Україні:

9М723/KN-23/5В55 – близько 50, з яких перехоплено було 9 цілей;

Х-101 – 74/69;

9М727/728 "Іскандер-К" – 8/6;

3М14 "Калібр" – 5/4;

Х-59/69 – 4/1.

Як бачимо, противник спробував інтенсифікувати застосування балістичних засобів ураження. Проте різкого стрибка протягом місяця не відбулося, що свідчить про складнощі виробництва та поповнення БК саме цієї компоненти.

Нагадаю, у березні спостерігався обвал ударів балістикою до 43 засобів за місяць після рекордних січня і лютого – 91 і 121 відповідно.

Водночас РОВ різко активізували застосування ракет Х-101, збільшивши інтенсивність пусків у 1,5 раза порівняно з березнем, але водночас звівши до мінімуму пуски 3М14 "Калібр". Своєю чергою запущені 74 ракети Х-101 – це приблизно місячний показник виробництва цих засобів ураження.

Примітною є і відсутність активного застосування інших типів ракет: Х-22/32, 3М22 "Циркон", Х-47М2 "Кинджал". Це не означає, що вони у РОВ закінчилися (не може закінчитися те, що продовжує вироблятися), а скоріше те, що йде процес накопичення боєкомплекту.

Нальоти Shahed-136/БМ-35/"Гербер"/"Пародій"

У квітні російські окупаційні війська застосували по території України рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136/БМ-35 "Італмас" і дронів-приманок "Гербер"/"Пародій" – 6 441. Повітряні сили ЗСУ перехопили 5 862 цілі або 92%, що є на сьогодні також рекордним показником у місячному обчисленні в цій категорії засобів терору.

Нагадаю, що попередній рекордний місяць за нальотами був липень 2025 року, коли противник запустив 6 394 засоби терору, з яких було перехоплено 5 687 цілей або 89% від загальної кількості.

Тоді особливо активно заговорили про можливість Росії запускати "тисячу шахедів" щоночі, але побити свій же рекорд РОВ змогли тільки 9 місяців по тому – та й то запустивши за фактом на 47 дронів більше, ніж у липні 2025-го.

Побоювання, що квітень може стати рекордним або щонайменше гранично інтенсивним за нальотами, я висловлював ще на самому початку місяця, коли статистика за перший тиждень видала значення у 2 220 засобів терору.

Найінтенсивнішими днями за нальотами були:

3 квітня – застосовано 542 (близько 330 Shahed-136) збито 515;

15-16 квітня – 659/636;

25 квітня – 619 (близько 400 Shahed-136)/580.

У середньому противник запускає протягом 2/3 місяця до 200 дронів за ніч. Третина, що залишилася – це показник нижче 150 дронів за ніч. А ось масовані нальоти кількістю понад 500 дронів противник може собі дозволити здійснити 3-4 рази на місяць з інтервалами до тижня/півтора.

Висновки

У квітні 2026 року РОВ не показали якихось екстремальних показників у застосуванні ракетного озброєння. Але при цьому викликає побоювання відсутність у застосовуваній номенклатурі засобів ураження, які хоча б щонайменше раз на місяць, але мали бути використані для нанесення ударів. Очевидно, що протягом квітня за цими категоріями відбувався процес накопичення.

Для недоторканного запасу чи для використання їх під час чергового масованого комбінованого удару? Швидше друге, ніж перше.

Крім того, балістичні ракети повертаються на рівень інтенсивного застосування. І актуальність загроз для міст, не прикритих засобами ППО, здатними перехоплювати балістику, зростає в рази. Саме такі міста РОВ і атакували насамперед протягом минулого місяця.

У квітні окупанти встановили абсолютний рекорд з нальотів дронів, але саме по собі слово "рекорд" не повинно ввергати в панічні настрої. Такий показник був досягнутий за 9 місяців активного терору і відрізняється від попереднього менш ніж на півсотні засобів ураження. Проте нова тактика застосування дронів-камікадзе Shahed-136/БМ-35 "Італмас" і дронів-приманок "Гербер"/"Пародій" дає змогу супротивникові раціональніше використовувати й розподіляти ресурс з урахуванням виробничих обмежень, які продовжують залишатися актуальними.

Небезпека нальотів цієї компоненти – не тільки сам факт застосування засобів ураження, що несуть смерть і руйнування, а й прагматизм їхнього застосування і більш збалансований розподіл наявного боєкомплекту.