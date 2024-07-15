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Політика

США рухаються до тотальної внутрішньої ескалації

Віктор Шлінчак

США рухаються до тотальної внутрішньої ескалації
США рухаються до тотальної внутрішньої ескалації

Замах на Трампа тільки підтвердив тенденцію, яка зчитувалась останні півтора-два роки: США рухаються до тотальної внутрішньої ескалації.

Поляризація суспільства – одна з найбільших за останні десятиліття. Чому й мають таке важливе значення не тільки президентські перегони, але й ситуація після них. Коли одна частина розділеного суспільства не сприйматиме вибір іншої.

Це йтиме в розріз з тією традицією, яку Штати вибудовували століттями.

Я вже якось говорив в ефірах, що привид громадянського протистояння уже не перший місяць бродить Штатами – його можна як умертвити, так і підживлювати. Недаремно режисери встигли зняти кілька фільмів про "громадянську війну".

Про вигодонабувачів такої ситуації говорити навіть не треба – вони відомі. І вони будуть і далі намагатися розхитувати цю ненависть в США з кожним наступним днем до виборів.

Рецептів змінити ситуацію є декілька. І головний ключ – в руках діючого очільника Білого Дому. Вистачило б мудрості, розрахунку і світлої голови.

Джерело:facebook.com

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