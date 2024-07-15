США двигаются к тотальной внутренней эскалации

Покушение на Трампа только подтвердило считывавшуюся последние полтора-два года тенденцию: США движутся к тотальной внутренней эскалации.

Поляризация общества – одна из самых больших за последние десятилетия. Почему и имеют столь важное значение не только президентская гонка, но и ситуация после них. Когда одна часть разделенного общества не воспринимает выбор другой.

Это пойдет в разрез с той традицией, которую Штаты выстраивали веками.

Я уже как-то говорил в эфирах, что призрак гражданского противостояния уже не первый месяц бродит по Штатам – его можно как умертвить, так и подпитывать. Недаром режиссеры успели снять несколько фильмов о "гражданской войне".

О выгодоприобретателях такой ситуации говорить даже не нужно – они известны. И они будут и дальше пытаться расшатывать эту ненависть в США с каждым на следующий день до выборов.

Рецептов изменить ситуацию несколько. И главный ключ – в руках действующего руководителя Белого Дома. Хватило бы мудрости, расчета и светлой головы.