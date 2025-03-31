Спецоперація Кремля – тихо показати США з-за рогу ядерну палицю

Кремлівці вирішили – найзручніше місце, де "путін" може дати гідну відповідь на всі ініціативи Трампа по Україні та Гренландії, – це підводний човен "Архангельськ" у Білому морі, прийнятий в експлуатацію 27 грудня 2024 р. Тому тіло "путіна" прибуло офіційно 28 березня до Мурманської області, де поводилося як підводний човен, приховуючи координати місцезнаходження.

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Для большей надёжности "путин" вышел 27 марта на связь со строителями подводной лодки "Пермь" там же в Северодвинске и разрешил спустить её на воду, чтобы посмотреть – утонет или нет. Так как не утонула, то работы на "Перми" продолжатся.

Обе подводки с атомными моторчиками, что позволяет долго плавать без заправки, и обе могут нести ракеты с ядерными боеголовками, включая новую гиперзвуковую ракету "Циркон". Подлодку "Пермь" планируют сдать в эксплуатацию в 2026 г. Это явная угроза не соседке Европе, а США и Канаде, если "Архангельск" и "Пермь" незаметно дойдут до Гренландии. Американцы не тупые, чтобы это не понимать, и не случайно, что поездка "путина" в Мурманскую область совпала по времени с визитом семьи Вэнс в Гренландию, который сопровождался видеороликом, где Трамп говорил, что не подпустит РФ и КНР к этому острову и что ему наплевать, что думает "путин".

Кремлёвцы побаиваются Трампа. Поэтому не решились прибегнуть к обычной своей ядерной риторике и просто наложили на две подлодки тело "путина", рассуждающее об Украине и Артике. Это можно назвать спецоперацией кремля – тихо показать США из-за угла ядерную дубинку.

Смысл операции – убедить США принять новую идею кремлёвцев – ввести в Украине некое управление ООН и срочно провести выборы, так как срок полномочий президента и Верховной Рады давно истёк. Ввиду этого Москва якобы не может подписать с Украиной договор о перемирии, тем более о мире, так как не уверена, что следующее правительство их не аннулирует.

Кремлёвцы надеются этим не только тянуть резину с перемирием, но и поучаствовать в выборах в Украине, указывая, что РФ член Совбеза ООН. Но после споров согласятся, что организаторов и наблюдателей от РФ в Украине не будет. ФСБ давно создала структуры типа CIS-EMO по наблюдению и участию в выборах, выдающие себя за международные организации, поэтому можно и не особо настаивать. Взамен кремль потребует допустить на выборы медедчуковскую "Другую Украину" и открыть избирательные участки в РФ.

Но у кремлёвцев не возникла бы такая схема, если бы в 2024 г. в Украине прислушались к Байдену и европейцам, и провели бы президентские выборы.

Поскольку "путин" не может называть медведчука как раньше "последним украинским националистом", то прямо с подводной лодки назвал ему замену – Андрея Билецкого. Того самого, который на 112-ом медведчуковском телеканале долго обвинял Порошенко в том, что он не строит линкоры в Чёрном море, а затем бегал за ним с криком: "Где отрубленные руки?". Теперь он у "путина" главный нацист, опять поднимающий голову. В кремле тоже выстраивают свою "военную партию", но пока не очень понятно, надувают они Билецкого или мстят ему.

Как бы там ни было, но это вписывается в новый нарратив кремля с подводной лодки о том, что власть в Украине захватили военные и "нацисты", а Зеленский у них марионетка. Песков, комментируя 28 марта "путина", не стал углубляться в эту пургу. Лишь заметил, что "говорить о внешнем управлении на Украине преждевременно", но тенденция к росту "тотальной бесконтрольности со стороны ВСУ" имеется и к "нацизму" тоже.

По факту песков выдал опасение кремлёвцев, что если Зеленский подпишет нечто типа Стамбула-2, то армия и народ могут это не признать. Поэтому, по словам пескова, Украине нужно новое правительство, пользующееся доверием армии и народа.

Опасение, что это могут не признать ещё и европейцы, озвучил уже карасин, чтобы не перегружать песков. Карасин был главным на переговорах в Эр-Рияде и ему должно быть видней, чем пескову.

В итоге получилось, в тот момент, когда "путин" показывал США ядерную дубинку из-за угла, кремлёвцы через пескова и карасина назвали Белому дому два своих крупных опасения в случае, если Москва примет схему Трампа. Во избежание того, чтобы Трамп не принял близко к сердцу угрозы ею, учёные сообщили "путину" прямо в Североморске, что глобальное потепление – это выдумка. "Путин" охотно согласился, дав этим понять, что из-за сохранения льдов его подлодки не дойдут до Гренландии. Кремлёвцы постарались успокоить Трампа, как умели.

Но Трампа пообещал 30 марта кремлёвцам безразмерные санкции и тяжкие пошлины всем, кто будет покупать нефть у РФ, если Москва не подпишет прекращение огня к 20 апреля. Если кремлёвцы хотят подписать позже, то с ними будет как с Зеленским, который 28 февраля не подписал договор о редкоземельных металлах – появятся новые условия. Президент Финляндии после игры на выходных с Трампом в гольф, говоривший с ним об о всё семь часов, тоже ненавязчиво заверил, что тот способен и не на такое.

Перед этим немецкая и норвежская разведки заявили, РФ может попытаться захватить острова архипелага Шпицберген, чтобы незаметно выводить подлодки из Белого моря в Баренцево и далее. По сути, это предложение США разместить на Шпицбергене какую-то базу для контроля за их выходом из узкого горлышка Белого моря. Похоже, что Норвегия намекает на готовность выделить под неё землю, или продать США весь архипелаг, если потребуется.

Итак, спецоперация кремлёвцев закончилась лишь требованием Трампа к ним быстрей перейти к реальному прекращению огня, а их рассуждения об ООН и выборах в Украине, а также о европейцах он оставил без комментариев. За европейцев им ответил глава МИД Польши Радислав Сикорский из Испании, где было совещание по российско-украинской войне. Он прямо сказал: "Мы не можем вечно ждать, когда путину надоест убивать", и тоже вслед за Трампом пообещал РФ новые санкции, если в кремле не определятся с датой прекращения огня.

У Польши и стран Балтии на руках есть сильная карта – полностью закрыть границы с РФ и Беларусью, что серьёзно осложнит вывоз леса из степей Центральной Азии и тому подобные операции. Вывоз зерна из РФ через Польшу тоже станет невозможным, а порты оккупированной московитами Ингрии с такой перевалкой не справится. Разрешение на это у Брюсселя, и тем более у Будапешта, брать не надо.