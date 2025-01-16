Скоро ми дізнаємося, хто друзі Трампа в Україні

Якщо все ж таки президента України Зеленського та його друга-Єрмака не встигнуть запросити на інавгурацію Президента США Трампа 20 січня 2025 року, то Офісу президента нічого не залишається, як тільки уважно відстежити, хто з громадян України, замість них буде запрошений до Вашингтона на інавгурацію.

Як покарання таких нахабних громадян, які опиняться на інавгурації Трампа раніше Зеленського, можна буде кілька місяців не запрошувати на неофіційні заходи до Офісу президента і позбавити їх фінансової таємниці на території України для справедливого виявлення корупційних діянь.